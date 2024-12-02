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ВСУ потеряли танк Leopard в зоне действий группировки "Восток" - РИА Новости, 02.12.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
12:23 02.12.2024 (обновлено: 12:25 02.12.2024)
https://ria.ru/20241202/svo-1986835244.html
ВСУ потеряли танк Leopard в зоне действий группировки "Восток"
ВСУ потеряли танк Leopard в зоне действий группировки "Восток" - РИА Новости, 02.12.2024
ВСУ потеряли танк Leopard в зоне действий группировки "Восток"
Украинские формирования потеряли в зоне действия группировки войск "Восток" до 150 военнослужащих, танк Leopard и самоходное артиллерийское орудие Caesar,... РИА Новости, 02.12.2024
2024-12-02T12:23
2024-12-02T12:25
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
россия
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сша
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Украинские формирования потеряли в зоне действия группировки войск "Восток" до 150 военнослужащих, танк Leopard и самоходное артиллерийское орудие Caesar, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение формированиям 151-й механизированной бригады ВСУ и 108-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Великая Новоселка Донецкой Народной Республики и Комсомольское Запорожской области. Отразили две контратаки штурмовых групп 32-й механизированной бригады ВСУ", - говорится в сообщении.Отмечается, что потери противника составили до 150 военнослужащих, танк Leopard производства ФРГ, четыре боевые бронированные машины HMMWV и MaxxPro производства США, 14 автомобилей, 155-мм самоходная артиллерийская установка Caesar производства Франции, 155-мм самоходная артиллерийская установка "Богдана" и 152-мм самоходная артиллерийская установка "Акация".
https://ria.ru/20241201/ukraina-1986739644.html
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вооруженные силы украины, россия, запорожская область, германия, сша, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Россия, Запорожская область, Германия, США, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВСУ потеряли танк Leopard в зоне действий группировки "Восток"

ВСУ потеряли танк Leopard и до 150 военных в зоне действий группировки "Восток"

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 02.12.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Украинские формирования потеряли в зоне действия группировки войск "Восток" до 150 военнослужащих, танк Leopard и самоходное артиллерийское орудие Caesar, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение формированиям 151-й механизированной бригады ВСУ и 108-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Великая Новоселка Донецкой Народной Республики и Комсомольское Запорожской области. Отразили две контратаки штурмовых групп 32-й механизированной бригады ВСУ", - говорится в сообщении.
Отмечается, что потери противника составили до 150 военнослужащих, танк Leopard производства ФРГ, четыре боевые бронированные машины HMMWV и MaxxPro производства США, 14 автомобилей, 155-мм самоходная артиллерийская установка Caesar производства Франции, 155-мм самоходная артиллерийская установка "Богдана" и 152-мм самоходная артиллерийская установка "Акация".
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