https://ria.ru/20241202/svo-1986835244.html

ВСУ потеряли танк Leopard в зоне действий группировки "Восток"

ВСУ потеряли танк Leopard в зоне действий группировки "Восток" - РИА Новости, 02.12.2024

ВСУ потеряли танк Leopard в зоне действий группировки "Восток"

Украинские формирования потеряли в зоне действия группировки войск "Восток" до 150 военнослужащих, танк Leopard и самоходное артиллерийское орудие Caesar,... РИА Новости, 02.12.2024

2024-12-02T12:23

2024-12-02T12:23

2024-12-02T12:25

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

россия

запорожская область

германия

сша

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Украинские формирования потеряли в зоне действия группировки войск "Восток" до 150 военнослужащих, танк Leopard и самоходное артиллерийское орудие Caesar, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение формированиям 151-й механизированной бригады ВСУ и 108-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Великая Новоселка Донецкой Народной Республики и Комсомольское Запорожской области. Отразили две контратаки штурмовых групп 32-й механизированной бригады ВСУ", - говорится в сообщении.Отмечается, что потери противника составили до 150 военнослужащих, танк Leopard производства ФРГ, четыре боевые бронированные машины HMMWV и MaxxPro производства США, 14 автомобилей, 155-мм самоходная артиллерийская установка Caesar производства Франции, 155-мм самоходная артиллерийская установка "Богдана" и 152-мм самоходная артиллерийская установка "Акация".

https://ria.ru/20241201/ukraina-1986739644.html

россия

запорожская область

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вооруженные силы украины, россия, запорожская область, германия, сша, министерство обороны рф (минобороны рф)