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Группировка "Центр" улучшила положение по переднему краю
Группировка "Центр" улучшила положение по переднему краю - РИА Новости, 02.12.2024
Группировка "Центр" улучшила положение по переднему краю
Подразделения группировки российских войск "Центр" за сутки отразили девять контратак ВСУ, противник потерял свыше 525 военнослужащих, четыре боевые бронемашины РИА Новости, 02.12.2024
2024-12-02T12:22
2024-12-02T12:22
2024-12-02T12:42
специальная военная операция на украине
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
донецкая народная республика
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Подразделения группировки российских войск "Центр" за сутки отразили девять контратак ВСУ, противник потерял свыше 525 военнослужащих, четыре боевые бронемашины "Козак" и MaxxPro производства США, сообщило Минобороны РФ.По данным министерства, силы группировки улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике 95-й механизированной, 59-й мотопехотной бригад ВСУ, 111-й, 120-й бригад теробороны, 14-й и 15-й бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Гродовка, Пустынка, Новый Труд, Воздвиженка, Дзержинск и Заря Донецкой Народной Республики."Отразили девять контратак штурмовых групп 53-й, 100-й, 151-й механизированных бригад, 49-го штурмового батальона ВСУ, 35-й и 38-й бригад морской пехоты. Противник потерял более 525 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины "Козак" и MaxxPro производства США, два пикапа, три 152-мм гаубицы "Мста-Б", 152-мм орудие Д-20 и три 122-мм гаубицы Д-30", - говорится в сообщении ведомства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Донецкая Народная Республика
Группировка "Центр" улучшила положение по переднему краю
МО: подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю