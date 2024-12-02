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ВСУ потеряли до 260 военных в зоне действий группировки "Юг"
ВСУ потеряли до 260 военных в зоне действий группировки "Юг" - РИА Новости, 02.12.2024
ВСУ потеряли до 260 военных в зоне действий группировки "Юг"
Подразделения "Южной" группировки российских войск заняли более выгодные рубежи и позиции, ВСУ потеряли до 260 военнослужащих за сутки, сообщили в Минобороны... РИА Новости, 02.12.2024
2024-12-02T12:20
2024-12-02T12:20
2024-12-02T12:24
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
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министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки российских войск заняли более выгодные рубежи и позиции, ВСУ потеряли до 260 военнослужащих за сутки, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированиям 23-й, 54-й, 110-й механизированных, 46-й аэромобильной, 79-й десантно-штурмовой, 59-й мотопехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Андреевка, Константиновка, Николаевка, Шевченко, Григоровка, Часов Яр и Курахово Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, потери ВСУ составили до 260 военнослужащих, три автомобиля, 122-мм самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", 105-мм орудие М119 производства США и два склада с боеприпасами.
https://ria.ru/20241202/zelenskiy-1986788940.html
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вооруженные силы украины, россия, константиновка, часов яр, курахово, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Россия, Константиновка, Часов Яр, Курахово, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВСУ потеряли до 260 военных в зоне действий группировки "Юг"
Группировка "Юг" заняла более выгодные рубежи и позиции