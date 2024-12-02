https://ria.ru/20241202/svo-1986834708.html

ВСУ потеряли до 260 военных в зоне действий группировки "Юг"

ВСУ потеряли до 260 военных в зоне действий группировки "Юг" - РИА Новости, 02.12.2024

ВСУ потеряли до 260 военных в зоне действий группировки "Юг"

Подразделения "Южной" группировки российских войск заняли более выгодные рубежи и позиции, ВСУ потеряли до 260 военнослужащих за сутки, сообщили в Минобороны... РИА Новости, 02.12.2024

2024-12-02T12:20

2024-12-02T12:20

2024-12-02T12:24

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

россия

константиновка

часов яр

курахово

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки российских войск заняли более выгодные рубежи и позиции, ВСУ потеряли до 260 военнослужащих за сутки, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированиям 23-й, 54-й, 110-й механизированных, 46-й аэромобильной, 79-й десантно-штурмовой, 59-й мотопехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Андреевка, Константиновка, Николаевка, Шевченко, Григоровка, Часов Яр и Курахово Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, потери ВСУ составили до 260 военнослужащих, три автомобиля, 122-мм самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", 105-мм орудие М119 производства США и два склада с боеприпасами.

https://ria.ru/20241202/zelenskiy-1986788940.html

россия

константиновка

часов яр

курахово

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вооруженные силы украины, россия, константиновка, часов яр, курахово, министерство обороны рф (минобороны рф)