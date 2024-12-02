https://ria.ru/20241202/svidetel-1986859325.html

Глава отравившейся от дихлофоса семьи проходит по делу как свидетель

Глава отравившейся от дихлофоса семьи проходит по делу как свидетель - РИА Новости, 02.12.2024

Глава отравившейся от дихлофоса семьи проходит по делу как свидетель

Глава отравившейся от дихлофоса семьи в Красноярском крае, в которой погибли четверо детей, проходит по делу как свидетель, сообщили РИА Новости в региональном... РИА Новости, 02.12.2024

2024-12-02T13:44

2024-12-02T13:44

2024-12-02T13:44

происшествия

красноярский край

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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КРАСНОЯРСК, 2 дек – РИА Новости. Глава отравившейся от дихлофоса семьи в Красноярском крае, в которой погибли четверо детей, проходит по делу как свидетель, сообщили РИА Новости в региональном СК РФ. "Да, пока свидетель", - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос, в каком статусе сейчас находится отец погибших детей. По данным СК, дети отравились инсектицидами, причиной их гибели стало неправильное использование дихлофоса отцом семейства. В сентябре семья, в том числе четверо детей 6, 11, 12 и 13 лет, по данным СУСК, отравилась после того, как на ужин употребили курицу и пельмени, приобретенные в местном магазине в селе Красная Сопка. 21 сентября у всех членов семьи появились признаки пищевого отравления. После обращения в больницу у шестилетней девочки и 13-летнего мальчика резко ухудшилось самочувствие, они скончались в медучреждении. На следующий день, в воскресенье, в больнице умерла девочка 11 лет, в ночь на понедельник умер четвертый ребенок – 12-летняя девочка. Детей похоронили 30 сентября после выписки родителей из больницы. 8 ноября у родителей родился здоровый мальчик, в момент трагедии мать была на девятом месяце беременности. Дом, в котором проживала отравившаяся семья, как сообщали РИА Новости в СК, в день трагедии обрабатывали дихлофосом. На первом допросе отец признался, что помещение нормально не проветрилось после обработки, была открыта только форточка. Вся семья на время обработки находилась на улице около двух часов.

https://ria.ru/20241202/dikhlofos-1986852993.html

красноярский край

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, красноярский край, россия, следственный комитет россии (ск рф)