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Глава отравившейся от дихлофоса семьи проходит по делу как свидетель
Глава отравившейся от дихлофоса семьи проходит по делу как свидетель - РИА Новости, 02.12.2024
Глава отравившейся от дихлофоса семьи проходит по делу как свидетель
Глава отравившейся от дихлофоса семьи в Красноярском крае, в которой погибли четверо детей, проходит по делу как свидетель, сообщили РИА Новости в региональном... РИА Новости, 02.12.2024
2024-12-02T13:44
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КРАСНОЯРСК, 2 дек – РИА Новости. Глава отравившейся от дихлофоса семьи в Красноярском крае, в которой погибли четверо детей, проходит по делу как свидетель, сообщили РИА Новости в региональном СК РФ. "Да, пока свидетель", - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос, в каком статусе сейчас находится отец погибших детей. По данным СК, дети отравились инсектицидами, причиной их гибели стало неправильное использование дихлофоса отцом семейства. В сентябре семья, в том числе четверо детей 6, 11, 12 и 13 лет, по данным СУСК, отравилась после того, как на ужин употребили курицу и пельмени, приобретенные в местном магазине в селе Красная Сопка. 21 сентября у всех членов семьи появились признаки пищевого отравления. После обращения в больницу у шестилетней девочки и 13-летнего мальчика резко ухудшилось самочувствие, они скончались в медучреждении. На следующий день, в воскресенье, в больнице умерла девочка 11 лет, в ночь на понедельник умер четвертый ребенок – 12-летняя девочка. Детей похоронили 30 сентября после выписки родителей из больницы. 8 ноября у родителей родился здоровый мальчик, в момент трагедии мать была на девятом месяце беременности. Дом, в котором проживала отравившаяся семья, как сообщали РИА Новости в СК, в день трагедии обрабатывали дихлофосом. На первом допросе отец признался, что помещение нормально не проветрилось после обработки, была открыта только форточка. Вся семья на время обработки находилась на улице около двух часов.
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Происшествия, Красноярский край, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
Глава отравившейся от дихлофоса семьи проходит по делу как свидетель
Глава отравившейся в Красноярском крае семьи проходит по делу как свидетель
КРАСНОЯРСК, 2 дек – РИА Новости. Глава отравившейся от дихлофоса семьи в Красноярском крае, в которой погибли четверо детей, проходит по делу как свидетель, сообщили РИА Новости в региональном СК РФ.
"Да, пока свидетель", - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос, в каком статусе сейчас находится отец погибших детей.
По данным СК
, дети отравились инсектицидами, причиной их гибели стало неправильное использование дихлофоса отцом семейства.
В сентябре семья, в том числе четверо детей 6, 11, 12 и 13 лет, по данным СУСК, отравилась после того, как на ужин употребили курицу и пельмени, приобретенные в местном магазине в селе Красная Сопка. 21 сентября у всех членов семьи появились признаки пищевого отравления. После обращения в больницу у шестилетней девочки и 13-летнего мальчика резко ухудшилось самочувствие, они скончались в медучреждении. На следующий день, в воскресенье, в больнице умерла девочка 11 лет, в ночь на понедельник умер четвертый ребенок – 12-летняя девочка. Детей похоронили 30 сентября после выписки родителей из больницы. 8 ноября у родителей родился здоровый мальчик, в момент трагедии мать была на девятом месяце беременности.
Дом, в котором проживала отравившаяся семья, как сообщали РИА Новости в СК, в день трагедии обрабатывали дихлофосом. На первом допросе отец признался, что помещение нормально не проветрилось после обработки, была открыта только форточка. Вся семья на время обработки находилась на улице около двух часов.