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Суд в Москве отправил под домашний арест пластического хирурга - РИА Новости, 02.12.2024
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14:24 02.12.2024 (обновлено: 14:30 02.12.2024)
https://ria.ru/20241202/sud-1986872322.html
Суд в Москве отправил под домашний арест пластического хирурга
Суд в Москве отправил под домашний арест пластического хирурга - РИА Новости, 02.12.2024
Суд в Москве отправил под домашний арест пластического хирурга
Люблинский суд Москвы отправил под домашний арест пластического хирурга Татьяну Станкевич, от операций которой пострадали две девушки, за оказание небезопасных... РИА Новости, 02.12.2024
2024-12-02T14:24
2024-12-02T14:30
происшествия
здоровье - общество
москва
россия
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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Люблинский суд Москвы отправил под домашний арест пластического хирурга Татьяну Станкевич, от операций которой пострадали две девушки, за оказание небезопасных услуг, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "Постановлением Люблинского районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в отношении Станкевич Татьяны Владимировны, подозреваемой в совершении двух преступлений, предусмотренных п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ, в виде домашнего ареста до 29 января 2025 года",- сказала собеседница агентства. По версии следствия, директор ООО "Бьюти Терапия", не имея специального образования "пластическая хирургия", прооперировала девушку на дому, в результате та частично утратила подвижность век. Другая пострадавшая от Станкевич после операции в медцентре была госпитализирована в реанимацию.
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происшествия, здоровье - общество, москва, россия
Происшествия, Здоровье - Общество, Москва, Россия
Суд в Москве отправил под домашний арест пластического хирурга

Директора клиники в Москве отправили под домашний арест за небезопасные услуги

© Суды общей юрисдикции города Москвы/TelegramПластический хирург Татьяна Станкевич в зале суда
Пластический хирург Татьяна Станкевич в зале суда - РИА Новости, 1920, 02.12.2024
© Суды общей юрисдикции города Москвы/Telegram
Пластический хирург Татьяна Станкевич в зале суда
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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Люблинский суд Москвы отправил под домашний арест пластического хирурга Татьяну Станкевич, от операций которой пострадали две девушки, за оказание небезопасных услуг, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Постановлением Люблинского районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в отношении Станкевич Татьяны Владимировны, подозреваемой в совершении двух преступлений, предусмотренных п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ, в виде домашнего ареста до 29 января 2025 года",- сказала собеседница агентства.
По версии следствия, директор ООО "Бьюти Терапия", не имея специального образования "пластическая хирургия", прооперировала девушку на дому, в результате та частично утратила подвижность век. Другая пострадавшая от Станкевич после операции в медцентре была госпитализирована в реанимацию.
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