https://ria.ru/20241202/sud-1986872322.html

Суд в Москве отправил под домашний арест пластического хирурга

Суд в Москве отправил под домашний арест пластического хирурга - РИА Новости, 02.12.2024

Суд в Москве отправил под домашний арест пластического хирурга

Люблинский суд Москвы отправил под домашний арест пластического хирурга Татьяну Станкевич, от операций которой пострадали две девушки, за оказание небезопасных... РИА Новости, 02.12.2024

2024-12-02T14:24

2024-12-02T14:24

2024-12-02T14:30

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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Люблинский суд Москвы отправил под домашний арест пластического хирурга Татьяну Станкевич, от операций которой пострадали две девушки, за оказание небезопасных услуг, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "Постановлением Люблинского районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в отношении Станкевич Татьяны Владимировны, подозреваемой в совершении двух преступлений, предусмотренных п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ, в виде домашнего ареста до 29 января 2025 года",- сказала собеседница агентства. По версии следствия, директор ООО "Бьюти Терапия", не имея специального образования "пластическая хирургия", прооперировала девушку на дому, в результате та частично утратила подвижность век. Другая пострадавшая от Станкевич после операции в медцентре была госпитализирована в реанимацию.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, здоровье - общество, москва, россия