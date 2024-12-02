https://ria.ru/20241202/su-34-1986900946.html

Су-34 нанес удар по скоплению ВСУ в курском приграничье

Су-34 нанес удар по скоплению ВСУ в курском приграничье - РИА Новости, 02.12.2024

Су-34 нанес удар по скоплению ВСУ в курском приграничье

Экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических сил России нанес удар по скоплению личного состава, бронированной и автомобильной военной технике... РИА Новости, 02.12.2024

2024-12-02T16:13

2024-12-02T16:13

2024-12-02T16:46

специальная военная операция на украине

россия

курская область

брянская область

владимир путин

валерий герасимов

вооруженные силы украины

су-34

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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических сил России нанес удар по скоплению личного состава, бронированной и автомобильной военной технике ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщили в Минобороны РФ. "Удар наносился по разведанным целям авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК), что позволяет наносить точные удары с безопасного удаления от линии боевого соприкосновения. Получив подтверждение от разведки об уничтожении военной техники и личного состава ВСУ, экипажи благополучно вернулись на аэродром вылета", - говорится в сообщении. Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 35 тысяч военных. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20241031/zapad-1980972973.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Боевая работа экипажа Су-34 в приграничном районе Курской области Боевая работа экипажа Су-34 в приграничном районе Курской области 2024-12-02T16:13 true PT1M00S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, курская область, брянская область, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины, су-34, безопасность