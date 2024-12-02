Су-34 нанес удар по скоплению ВСУ в курском приграничье
Экипаж Су-34 нанес удар по скоплению живой силы и техники ВСУ в Курской области
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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических сил России нанес удар по скоплению личного состава, бронированной и автомобильной военной технике ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщили в Минобороны РФ.
"Удар наносился по разведанным целям авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК), что позволяет наносить точные удары с безопасного удаления от линии боевого соприкосновения. Получив подтверждение от разведки об уничтожении военной техники и личного состава ВСУ, экипажи благополучно вернулись на аэродром вылета", - говорится в сообщении.
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Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 35 тысяч военных.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
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