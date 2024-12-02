https://ria.ru/20241202/spetsoperatsiya-1986940651.html

Спецоперация, 2 декабря: ВС России продвигаются по ключевым направлениям

Спецоперация, 2 декабря: ВС России продвигаются по ключевым направлениям - РИА Новости, 02.12.2024

Спецоперация, 2 декабря: ВС России продвигаются по ключевым направлениям

Подразделения российских войск ежедневно продвигаются по всем ключевым направлениям в Донецкой Народной Республике, не позволяя украинским силам закрепиться на... РИА Новости, 02.12.2024

2024-12-02T18:36

2024-12-02T18:36

2024-12-02T18:36

специальная военная операция на украине

украина

россия

киев

джейк салливан

алексей пушков

вооруженные силы украины

министерство обороны сша

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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Подразделения российских войск ежедневно продвигаются по всем ключевым направлениям в Донецкой Народной Республике, не позволяя украинским силам закрепиться на новых позициях, на которые они отходят, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. По его словам, ВСУ старается удержаться как можно больше на подготовленных укрепленных позициях, пытается перебрасывать резервы, не считаясь с потерей в живой силе и технике, но, несмотря на это, российские войска регулярно освобождают населенные пункты, вывешивают флаги России на освобожденных территориях, и сразу начинается оказание помощи гражданскому населению. ВСУ потеряли в течение суток на разных направлениях до 1515 военнослужащих, танк, боевую машину пехоты и бронетранспортер, следует из сводки военного ведомства. Российские авиация, ударные беспилотники и артиллерия нанесли поражение инфраструктуре украинских военных аэродромов, а также объектам энергетики и пунктам управления беспилотниками, поражены живая сила и военная техника противника в 127 районах, сообщили в Минобороны РФ. ВС РФ на курском направлении уничтожили за сутки более 250 боевиков ВСУ, танк, боевую машину пехоты, две боевые бронированные машины и другую технику, сообщило оборонное ведомство. Как сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев, ударами БПЛА в Сумской области поражены автомобили, в которых под видом гражданских военные ВСУ направлялись в сторону Курской области, оба транспортных средства с личным составом были уничтожены. По его словам, наученные горьким опытом, бандеровцы мимикрировали под мирных граждан, используя для передвижения легковой гражданский автомобиль и карету скорой помощи. В районе села Писаревка их настигли дроны-камикадзе, отметил он. Шольц приехал в Киев с обещанной помощьюКанцлер ФРГ Олаф Шольц прибыл с визитом в Киев и намерен встретиться с Владимиром Зеленским, сообщила пресс-служба правительства ФРГ. По словам канцлера, он бы хотел выразить свою солидарность с Украиной и на месте ясно дать понять, что Германия останется главной страной в Европе, поддерживающей Украину. Обещанный Шольцем очередной транш помощи Украине стоимостью в 650 миллионов евро включает преимущественно обещанное уже оружие - танки Leopard 1, боевые БПЛА и ЗРК Iris-T и является частью анонсированного ранее пакета, сообщили в кабмине ФРГ. Кроме того, немецкая компания Helsing начала массовое производство управляемых при помощи искусственного интеллекта (ИИ) боевых беспилотников, которые планируется поставлять Украине, сообщило издание Frankfurter Allgemeine Zeitung со ссылкой на компанию. С января компания из Мюнхена планирует производить 1 тысячу дронов в месяц, пишет издание. Новые дроны типа HX-2 будут оборудованы искусственным интеллектом, что позволит им, как заявляется, обходить обычные средства радиоэлектронного подавления. В середине ноября глава министерства обороны ФРГ Борис Писториус сообщил, что Германия в общей сложности поставит 4 тысячи боевых дронов на базе ИИ. Эти дроны, которые смогут залетать на 30-40 километров в тыл противника, в немецких СМИ получили название "мини-Taurus" (по аналогии с дальнобойными ракетами Taurus - ред.). Пушков критикует СалливанаЗаявление советника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана о готовности обеспечивать Киев всеми возможными ресурсами для усиления его позиций на поле боя говорит о фанатичном желании США продлить конфликт на Украине как можно дольше, считает сенатор Алексей Пушков. Ранее Салливан в интервью телеканалу CNN заявил, что США в оставшиеся 50 дней работы администрации Байдена намерены предоставить Украине все возможные ресурсы для усиления её позиций на поле боя и за будущим столом переговоров. По словам законодателя, ни он, ни госсекретарь США Энтони Блинкен, ни глава Пентагона Ллойд Остин не запомнятся ничем, кроме того, что спровоцировали конфликт на Украине. Пушков отметил, что, отказавшись в конце 2021 - начале 2022 года вести переговоры с Россией, они затем толкали Украину на все новые и новые жертвы, и под конец стали требовать от Киева гнать на фронт 18-летних. По его словам, больше в мировой политике они не сделали ничего. Об исходе конфликтаГазета Washington Post, ссылаясь на источники, пишет, что в США считают, что разрыв в численности военных Украины и России решит исход конфликта на Украине. Как отмечает газета со ссылкой на неназванных американских чиновников, в долгосрочной перспективе наиболее важным моментом, определяющим конфликт, станет разрыв между числом военных, которые мобилизует Киев и Россия. Отмечается, что ВСУ сталкивается с недостаточно укомплектованными бригадами на первой линии фронта, а также "медленно проходящей мобилизацией". Неназванные чиновники добавляют, что за пределами Украины есть возможности тренировать целые бригады украинских новобранцев. Washington Post также анализирует продвижение российских войск в сторону города Красноармейск (Покровска). Неназванный высокопоставленный представитель министерства обороны США преуменьшил угрозу немедленного крупномасштабного прорыва на покровском направлении и объяснил успехи России "достаточно открытой" территорией к югу от Покровска. По словам представителя, эта территория не очень хорошо защищена после того, как ВСУ вернулись к более оборонительным действиям. Будут ловить на концертахСотрудники военкоматов на Украине изучают расписание концертов по стране, чтобы оценить, куда могут прийти мужчины призывного возраста для их дальнейшего задержания, заявил глава Черкасского городского военкомата Олег Тимошенко. "Конечно, есть!" - сказал Тимошенко на видео, опубликованном в Telegram-канале издания "Страна.ua", отвечая на вопрос, есть ли такое, что сотрудники военкоматов смотрят расписания концертов, оценивая, куда могут прийти мужчины. Он также подтвердил, что, к примеру, на концерт украинской певицы Тины Кароль (настоящее имя Татьяна Либерман) сотрудники военкоматов не придут, потому что там вряд ли будут мужчины. Украинские СМИ с середины октября сообщают о масштабных облавах, проводимых сотрудниками военкоматов в развлекательных заведениях по всей стране. Сообщалось о рейдах в Киеве, Днепропетровске, Харькове, Хмельницком, Львове и других городах. Помимо ночных клубов и баров, сообщалось об облаве на концерте популярной украинской группы "Океан Эльзы" в Киеве. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах в неизвестном направлении.

https://ria.ru/20241202/vsu-1986896715.html

https://ria.ru/20241202/zelenskiy-1986788940.html

https://ria.ru/20241202/politika-1986916198.html

https://ria.ru/20241202/sholts-1986836986.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20241202/spetsoperatsiya-1986807280.html

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украина, россия, киев, джейк салливан, алексей пушков, вооруженные силы украины, министерство обороны сша, олаф шольц, в мире