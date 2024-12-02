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Минобороны Британии сделало тревожное заявление о положении ВСУ в Донбассе

Минобороны Британии сделало тревожное заявление о положении ВСУ в Донбассе - РИА Новости, 02.12.2024

Минобороны Британии сделало тревожное заявление о положении ВСУ в Донбассе

Наступление российских войск в направлении Великой Новоселки создает угрозу логистическим путям ВСУ, сообщило Министерство обороны Великобритании в соцсети X. РИА Новости, 02.12.2024

2024-12-02T18:23

2024-12-02T18:23

2024-12-02T23:17

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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Наступление российских войск в направлении Великой Новоселки создает угрозу логистическим путям ВСУ, сообщило Министерство обороны Великобритании в соцсети X."Великая Новоселка является опорным пунктом линии фронта Украины, <…> но российские войска прорываются за установленные украинские оборонительные позиции и создают угрозу основным логистическим путям", — говорится в публикации.В ведомстве подчеркнули, что продвижение на этом направлении идет быстрыми темпами.Вчера об успехах российских воинских частей на этом участке фронта сообщил и глава ДНР Денис Пушилин.ВС России активно продвигаются в Донбассе. С конца октября по начало ноября подразделения группировки войск "Центр" освободили населенные пункты Селидово, Горняк, Цукурино, Леонидовка и Измайловка Донецкой Народной Республики. На прошлой неделе они также взяли под контроль населенный пункт Кременная Балка и село Волченка. Кроме того, на этой неделе российские войска освободили населенные пункты Степановка, Вознесенка и Ровнополь.

https://ria.ru/20241202/politika-1986916198.html

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