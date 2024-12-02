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Минобороны Британии сделало тревожное заявление о положении ВСУ в Донбассе - РИА Новости, 02.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:23 02.12.2024 (обновлено: 23:17 02.12.2024)
https://ria.ru/20241202/spetsoperatsiya-1986936041.html
Минобороны Британии сделало тревожное заявление о положении ВСУ в Донбассе
Минобороны Британии сделало тревожное заявление о положении ВСУ в Донбассе - РИА Новости, 02.12.2024
Минобороны Британии сделало тревожное заявление о положении ВСУ в Донбассе
Наступление российских войск в направлении Великой Новоселки создает угрозу логистическим путям ВСУ, сообщило Министерство обороны Великобритании в соцсети X. РИА Новости, 02.12.2024
2024-12-02T18:23
2024-12-02T23:17
специальная военная операция на украине
в мире
запорожская область
украина
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вооруженные силы украины
денис пушилин
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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Наступление российских войск в направлении Великой Новоселки создает угрозу логистическим путям ВСУ, сообщило Министерство обороны Великобритании в соцсети X."Великая Новоселка является опорным пунктом линии фронта Украины, &lt;…&gt; но российские войска прорываются за установленные украинские оборонительные позиции и создают угрозу основным логистическим путям", — говорится в публикации.В ведомстве подчеркнули, что продвижение на этом направлении идет быстрыми темпами.Вчера об успехах российских воинских частей на этом участке фронта сообщил и глава ДНР Денис Пушилин.ВС России активно продвигаются в Донбассе. С конца октября по начало ноября подразделения группировки войск "Центр" освободили населенные пункты Селидово, Горняк, Цукурино, Леонидовка и Измайловка Донецкой Народной Республики. На прошлой неделе они также взяли под контроль населенный пункт Кременная Балка и село Волченка. Кроме того, на этой неделе российские войска освободили населенные пункты Степановка, Вознесенка и Ровнополь.
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в мире, запорожская область, украина, великобритания, вооруженные силы украины, денис пушилин, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Запорожская область, Украина, Великобритания, Вооруженные силы Украины, Денис Пушилин, Вооруженные силы РФ
Минобороны Британии сделало тревожное заявление о положении ВСУ в Донбассе

Наступление ВС РФ в сторону Великой Новоселки угрожает логистическим путям ВСУ

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 02.12.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Наступление российских войск в направлении Великой Новоселки создает угрозу логистическим путям ВСУ, сообщило Министерство обороны Великобритании в соцсети X.
"Великая Новоселка является опорным пунктом линии фронта Украины, <…> но российские войска прорываются за установленные украинские оборонительные позиции и создают угрозу основным логистическим путям", — говорится в публикации.
В ведомстве подчеркнули, что продвижение на этом направлении идет быстрыми темпами.
Вчера об успехах российских воинских частей на этом участке фронта сообщил и глава ДНР Денис Пушилин.
ВС России активно продвигаются в Донбассе. С конца октября по начало ноября подразделения группировки войск "Центр" освободили населенные пункты Селидово, Горняк, Цукурино, Леонидовка и Измайловка Донецкой Народной Республики. На прошлой неделе они также взяли под контроль населенный пункт Кременная Балка и село Волченка. Кроме того, на этой неделе российские войска освободили населенные пункты Степановка, Вознесенка и Ровнополь.
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