https://ria.ru/20241202/spetsoperatsiya-1986837207.html
ВСУ потеряли до 55 боевиков в зоне действий группировки "Днепр" за сутки
ВСУ потеряли до 55 боевиков в зоне действий группировки "Днепр" за сутки - РИА Новости, 02.12.2024
ВСУ потеряли до 55 боевиков в зоне действий группировки "Днепр" за сутки
Российские подразделения группировки "Днепр" наносили поражение формированиям ВСУ, общие потери ВСУ составили до 55 военных, уничтожен склад с боеприпасами,... РИА Новости, 02.12.2024
2024-12-02T12:27
2024-12-02T12:27
2024-12-02T12:27
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безопасность
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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" наносили поражение формированиям ВСУ, общие потери ВСУ составили до 55 военных, уничтожен склад с боеприпасами, сообщило в понедельник Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике 31-й, 110-й механизированных бригад ВСУ и 124-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Малая Токмачка Запорожской области, Днепровское и Береговое Херсонской области. Потери ВСУ составили до 55-ти военнослужащих, два автомобиля и склад с боеприпасами", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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запорожская область, херсонская область , вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Херсонская область , Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
ВСУ потеряли до 55 боевиков в зоне действий группировки "Днепр" за сутки
МО РФ: группировка "Днепр" уничтожила до 55 боевиков ВСУ и склад с боеприпасами