Рейтинг@Mail.ru
ВСУ потеряли до 55 боевиков в зоне действий группировки "Днепр" за сутки - РИА Новости, 02.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:27 02.12.2024
https://ria.ru/20241202/spetsoperatsiya-1986837207.html
ВСУ потеряли до 55 боевиков в зоне действий группировки "Днепр" за сутки
ВСУ потеряли до 55 боевиков в зоне действий группировки "Днепр" за сутки - РИА Новости, 02.12.2024
ВСУ потеряли до 55 боевиков в зоне действий группировки "Днепр" за сутки
Российские подразделения группировки "Днепр" наносили поражение формированиям ВСУ, общие потери ВСУ составили до 55 военных, уничтожен склад с боеприпасами,... РИА Новости, 02.12.2024
2024-12-02T12:27
2024-12-02T12:27
специальная военная операция на украине
запорожская область
херсонская область
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1d/1986382157_0:0:2988:1681_1920x0_80_0_0_6c31dcd6269983ebf43fb1ebac35beec.jpg
МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" наносили поражение формированиям ВСУ, общие потери ВСУ составили до 55 военных, уничтожен склад с боеприпасами, сообщило в понедельник Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике 31-й, 110-й механизированных бригад ВСУ и 124-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Малая Токмачка Запорожской области, Днепровское и Береговое Херсонской области. Потери ВСУ составили до 55-ти военнослужащих, два автомобиля и склад с боеприпасами", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
запорожская область
херсонская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1d/1986382157_129:0:2860:2048_1920x0_80_0_0_b1ff06392ab4082704c9fc9385621ce2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
запорожская область, херсонская область , вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Херсонская область , Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
ВСУ потеряли до 55 боевиков в зоне действий группировки "Днепр" за сутки

МО РФ: группировка "Днепр" уничтожила до 55 боевиков ВСУ и склад с боеприпасами

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащий Вооруженных сил РФ в зоне СВО
Военнослужащий Вооруженных сил РФ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 02.12.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Военнослужащий Вооруженных сил РФ в зоне СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" наносили поражение формированиям ВСУ, общие потери ВСУ составили до 55 военных, уничтожен склад с боеприпасами, сообщило в понедельник Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике 31-й, 110-й механизированных бригад ВСУ и 124-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Малая Токмачка Запорожской области, Днепровское и Береговое Херсонской области. Потери ВСУ составили до 55-ти военнослужащих, два автомобиля и склад с боеприпасами", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьХерсонская областьВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Безопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала