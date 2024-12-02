https://ria.ru/20241202/spetsoperatsiya-1986837207.html

ВСУ потеряли до 55 боевиков в зоне действий группировки "Днепр" за сутки

ВСУ потеряли до 55 боевиков в зоне действий группировки "Днепр" за сутки - РИА Новости, 02.12.2024

ВСУ потеряли до 55 боевиков в зоне действий группировки "Днепр" за сутки

Российские подразделения группировки "Днепр" наносили поражение формированиям ВСУ, общие потери ВСУ составили до 55 военных, уничтожен склад с боеприпасами,... РИА Новости, 02.12.2024

2024-12-02T12:27

2024-12-02T12:27

2024-12-02T12:27

специальная военная операция на украине

запорожская область

херсонская область

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

безопасность

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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" наносили поражение формированиям ВСУ, общие потери ВСУ составили до 55 военных, уничтожен склад с боеприпасами, сообщило в понедельник Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике 31-й, 110-й механизированных бригад ВСУ и 124-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Малая Токмачка Запорожской области, Днепровское и Береговое Херсонской области. Потери ВСУ составили до 55-ти военнослужащих, два автомобиля и склад с боеприпасами", - говорится в сообщении российского военного ведомства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Ольга Фомченкова

запорожская область, херсонская область , вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность