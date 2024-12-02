https://ria.ru/20241202/spetsoperatsiya-1986790754.html

Российские военные нанесли удар по складу ВСУ в Хмельницкой области

Российские военные нанесли удар по складу ВСУ в Хмельницкой области - РИА Новости, 02.12.2024

Российские военные нанесли удар по складу ВСУ в Хмельницкой области

Удары были нанесены по складу с БПЛА, пункту временной дислокации ВСУ в Хмельницкой области, сообщил РИА Новости координатор пророссийского сопротивления Сергей РИА Новости, 02.12.2024

2024-12-02T07:37

2024-12-02T07:37

2024-12-02T07:47

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ДОНЕЦК, 2 дек - РИА Новости. Удары были нанесены по складу с БПЛА, пункту временной дислокации ВСУ в Хмельницкой области, сообщил РИА Новости координатор пророссийского сопротивления Сергей Лебедев."Хмельницкий. Прилетало в область. В Хмельнике - в склад с БПЛА и, судя по взрыву, там были боекомплекты. В Шепитовке - по пункту временной дислокации (ВСУ - ред.) на западе города", - заявил Лебедев.

https://ria.ru/20241202/spetsoperatsiya-1986773329.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, хмельницкая область, вооруженные силы украины