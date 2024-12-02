https://ria.ru/20241202/spetsoperatsiya-1986790754.html
Российские военные нанесли удар по складу ВСУ в Хмельницкой области
Российские военные нанесли удар по складу ВСУ в Хмельницкой области - РИА Новости, 02.12.2024
Российские военные нанесли удар по складу ВСУ в Хмельницкой области
Удары были нанесены по складу с БПЛА, пункту временной дислокации ВСУ в Хмельницкой области, сообщил РИА Новости координатор пророссийского сопротивления Сергей РИА Новости, 02.12.2024
2024-12-02T07:37
2024-12-02T07:37
2024-12-02T07:47
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ДОНЕЦК, 2 дек - РИА Новости. Удары были нанесены по складу с БПЛА, пункту временной дислокации ВСУ в Хмельницкой области, сообщил РИА Новости координатор пророссийского сопротивления Сергей Лебедев."Хмельницкий. Прилетало в область. В Хмельнике - в склад с БПЛА и, судя по взрыву, там были боекомплекты. В Шепитовке - по пункту временной дислокации (ВСУ - ред.) на западе города", - заявил Лебедев.
https://ria.ru/20241202/spetsoperatsiya-1986773329.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, хмельницкая область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Хмельницкая область, Вооруженные силы Украины
Российские военные нанесли удар по складу ВСУ в Хмельницкой области
Российские военные нанесли удар по складу с БПЛА ВСУ в Хмельницкой области