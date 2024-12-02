https://ria.ru/20241202/spetsoperatsiya-1986785223.html

Расчеты ПТРК "Корнет" уничтожили подразделение ВСУ в Запорожской области

Расчеты ПТРК "Корнет" уничтожили подразделение ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 02.12.2024

Расчеты ПТРК "Корнет" уничтожили подразделение ВСУ в Запорожской области

Расчеты противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) "Корнет" Ставропольского десантно-штурмового полка группировки войск "Днепр" уничтожили противотанковый... РИА Новости, 02.12.2024

2024-12-02T05:16

2024-12-02T05:16

2024-12-02T05:16

специальная военная операция на украине

запорожская область

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Расчеты противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) "Корнет" Ставропольского десантно-штурмового полка группировки войск "Днепр" уничтожили противотанковый расчет Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщили в Минобороны России. В ведомстве уточнили, что расчеты ПТРК "Корнет" гвардейского Ставропольского десантно-штурмового Кавказского казачьего полка группировки войск "Днепр" применяют при выполнении задач в Запорожской области высокоскоростные и маневренные багги. "С помощью разведывательного беспилотного летательного аппарата (БПЛА) десантники зафиксировали перемещение личного состава противника на одной из лесополос. По средствам связи координаты подразделения ВСУ были переданы на пункт управления. После доклада командованию о выявленной цели - противотанковом ракетном комплексе ВСУ - было принято решение на уничтожение. Военнослужащие разведывательного подразделения группировки войск "Днепр" выдвинулись на боевую задачу вблизи переднего края обороны противника и с помощью ПТРК "Корнет" уничтожили противотанковый расчет ВСУ", - сказали в Минобороны РФ. Результат поражения был зафиксирован средствами объективного контроля БПЛА. Мощный комплекс "Корнет" способен уничтожать любые цели. Наводящиеся ракеты используют для поражения укреплений противника, минометов, пулеметных гнезд. Комплекс "Корнет" может ликвидировать даже воздушную цель. Максимальная дальность достигается при использовании ракеты, способной стрелять на 10 километров термобарическим зарядом.

https://ria.ru/20241127/ukraina-1985635685.html

https://ria.ru/20241202/artilleristy-1986784753.html

запорожская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

запорожская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)