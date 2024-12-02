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Расчеты ПТРК "Корнет" уничтожили подразделение ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 02.12.2024
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05:16 02.12.2024
https://ria.ru/20241202/spetsoperatsiya-1986785223.html
Расчеты ПТРК "Корнет" уничтожили подразделение ВСУ в Запорожской области
Расчеты ПТРК "Корнет" уничтожили подразделение ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 02.12.2024
Расчеты ПТРК "Корнет" уничтожили подразделение ВСУ в Запорожской области
Расчеты противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) "Корнет" Ставропольского десантно-штурмового полка группировки войск "Днепр" уничтожили противотанковый... РИА Новости, 02.12.2024
2024-12-02T05:16
2024-12-02T05:16
специальная военная операция на украине
запорожская область
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Расчеты противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) "Корнет" Ставропольского десантно-штурмового полка группировки войск "Днепр" уничтожили противотанковый расчет Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщили в Минобороны России. В ведомстве уточнили, что расчеты ПТРК "Корнет" гвардейского Ставропольского десантно-штурмового Кавказского казачьего полка группировки войск "Днепр" применяют при выполнении задач в Запорожской области высокоскоростные и маневренные багги. "С помощью разведывательного беспилотного летательного аппарата (БПЛА) десантники зафиксировали перемещение личного состава противника на одной из лесополос. По средствам связи координаты подразделения ВСУ были переданы на пункт управления. После доклада командованию о выявленной цели - противотанковом ракетном комплексе ВСУ - было принято решение на уничтожение. Военнослужащие разведывательного подразделения группировки войск "Днепр" выдвинулись на боевую задачу вблизи переднего края обороны противника и с помощью ПТРК "Корнет" уничтожили противотанковый расчет ВСУ", - сказали в Минобороны РФ. Результат поражения был зафиксирован средствами объективного контроля БПЛА. Мощный комплекс "Корнет" способен уничтожать любые цели. Наводящиеся ракеты используют для поражения укреплений противника, минометов, пулеметных гнезд. Комплекс "Корнет" может ликвидировать даже воздушную цель. Максимальная дальность достигается при использовании ракеты, способной стрелять на 10 километров термобарическим зарядом.
https://ria.ru/20241127/ukraina-1985635685.html
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запорожская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Расчеты ПТРК "Корнет" уничтожили подразделение ВСУ в Запорожской области

Российские военные уничтожили противотанковый расчет ВСУ в Запорожской области

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкПротивотанковые ракетные комплексы (ПТРК) "Корнет" на Авдеевском направлении специальной военной операции
Противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) Корнет на Авдеевском направлении специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 02.12.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) "Корнет" на Авдеевском направлении специальной военной операции. Архивное фото
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Расчеты противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) "Корнет" Ставропольского десантно-штурмового полка группировки войск "Днепр" уничтожили противотанковый расчет Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщили в Минобороны России.
В ведомстве уточнили, что расчеты ПТРК "Корнет" гвардейского Ставропольского десантно-штурмового Кавказского казачьего полка группировки войск "Днепр" применяют при выполнении задач в Запорожской области высокоскоростные и маневренные багги.
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"С помощью разведывательного беспилотного летательного аппарата (БПЛА) десантники зафиксировали перемещение личного состава противника на одной из лесополос. По средствам связи координаты подразделения ВСУ были переданы на пункт управления. После доклада командованию о выявленной цели - противотанковом ракетном комплексе ВСУ - было принято решение на уничтожение. Военнослужащие разведывательного подразделения группировки войск "Днепр" выдвинулись на боевую задачу вблизи переднего края обороны противника и с помощью ПТРК "Корнет" уничтожили противотанковый расчет ВСУ", - сказали в Минобороны РФ.
Результат поражения был зафиксирован средствами объективного контроля БПЛА.
Мощный комплекс "Корнет" способен уничтожать любые цели. Наводящиеся ракеты используют для поражения укреплений противника, минометов, пулеметных гнезд. Комплекс "Корнет" может ликвидировать даже воздушную цель. Максимальная дальность достигается при использовании ракеты, способной стрелять на 10 километров термобарическим зарядом.
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Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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