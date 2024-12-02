https://ria.ru/20241202/spetsoperatsiya-1986784878.html

Расчет ВС России разнес орудие ВСУ на Каховском направлении

Расчет ВС России разнес орудие ВСУ на Каховском направлении - РИА Новости, 02.12.2024

Расчет ВС России разнес орудие ВСУ на Каховском направлении

Расчет самоходной артиллерийской установки (САУ) 2С7 "Малка" российской группировки войск "Днепр" уничтожил артиллерийское орудие ВСУ на каховском направлении,... РИА Новости, 02.12.2024

2024-12-02T05:10

2024-12-02T05:10

2024-12-02T05:20

специальная военная операция на украине

херсонская область

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

безопасность

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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Расчет самоходной артиллерийской установки (САУ) 2С7 "Малка" российской группировки войск "Днепр" уничтожил артиллерийское орудие ВСУ на каховском направлении, сообщили журналистам в Минобороны России. Расчеты "Малки" выполняют огневые задачи по уничтожению бронетехники, огневых средств, складов боеприпасов, укрепленных позиций ВСУ в глубине обороны на правом берегу Днепра. Артиллеристы круглосуточно работают в сложнейших условиях - от занятия позиции и нанесения огневого поражения уходит всего несколько минут. "С помощью средств воздушной разведки было обнаружено артиллерийское орудие в тылу противника - на правом берегу Днепра в Херсонской области, которое вело обстрел мирных поселков на нашем берегу реки. Координаты огневой позиции вражеского орудия были незамедлительно переданы на пункт управления артиллерией. Для ее уничтожения было принято решение задействовать 203-миллиметровую САУ "Малка". Экипаж самоходного орудия совершил марш на огневую позицию и после наведения орудия по координатам цели нанес огневое поражение артиллерийскому орудию ВСУ", - сказали в ведомстве. Там также уточнили, что расчет, когда цель поражается, быстро меняет позицию для выполнения новых задач. Самоходное орудие способно вести огонь осколочно-фугасным снарядом. Скорость прицельной стрельбы достигает 1,5 выстрела в минуту.

https://ria.ru/20241201/rossiya-1986659748.html

https://ria.ru/20241125/svo-1985170817.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

херсонская область , вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность