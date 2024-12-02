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Расчет ВС России разнес орудие ВСУ на Каховском направлении - РИА Новости, 02.12.2024
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05:10 02.12.2024 (обновлено: 05:20 02.12.2024)
https://ria.ru/20241202/spetsoperatsiya-1986784878.html
Расчет ВС России разнес орудие ВСУ на Каховском направлении
Расчет ВС России разнес орудие ВСУ на Каховском направлении - РИА Новости, 02.12.2024
Расчет ВС России разнес орудие ВСУ на Каховском направлении
Расчет самоходной артиллерийской установки (САУ) 2С7 "Малка" российской группировки войск "Днепр" уничтожил артиллерийское орудие ВСУ на каховском направлении,... РИА Новости, 02.12.2024
2024-12-02T05:10
2024-12-02T05:20
специальная военная операция на украине
херсонская область
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Расчет самоходной артиллерийской установки (САУ) 2С7 "Малка" российской группировки войск "Днепр" уничтожил артиллерийское орудие ВСУ на каховском направлении, сообщили журналистам в Минобороны России. Расчеты "Малки" выполняют огневые задачи по уничтожению бронетехники, огневых средств, складов боеприпасов, укрепленных позиций ВСУ в глубине обороны на правом берегу Днепра. Артиллеристы круглосуточно работают в сложнейших условиях - от занятия позиции и нанесения огневого поражения уходит всего несколько минут. "С помощью средств воздушной разведки было обнаружено артиллерийское орудие в тылу противника - на правом берегу Днепра в Херсонской области, которое вело обстрел мирных поселков на нашем берегу реки. Координаты огневой позиции вражеского орудия были незамедлительно переданы на пункт управления артиллерией. Для ее уничтожения было принято решение задействовать 203-миллиметровую САУ "Малка". Экипаж самоходного орудия совершил марш на огневую позицию и после наведения орудия по координатам цели нанес огневое поражение артиллерийскому орудию ВСУ", - сказали в ведомстве. Там также уточнили, что расчет, когда цель поражается, быстро меняет позицию для выполнения новых задач. Самоходное орудие способно вести огонь осколочно-фугасным снарядом. Скорость прицельной стрельбы достигает 1,5 выстрела в минуту.
https://ria.ru/20241201/rossiya-1986659748.html
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херсонская область , вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
Расчет ВС России разнес орудие ВСУ на Каховском направлении

Расчет САУ "Малка" уничтожил артиллерийское орудие ВСУ на Каховском направлении

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащие расчета самоходной артиллерийской установки 2С7М "Малка"
Военнослужащие расчета самоходной артиллерийской установки 2С7М Малка - РИА Новости, 1920, 02.12.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Военнослужащие расчета самоходной артиллерийской установки 2С7М "Малка". Архивное фото
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Расчет самоходной артиллерийской установки (САУ) 2С7 "Малка" российской группировки войск "Днепр" уничтожил артиллерийское орудие ВСУ на каховском направлении, сообщили журналистам в Минобороны России.
Расчеты "Малки" выполняют огневые задачи по уничтожению бронетехники, огневых средств, складов боеприпасов, укрепленных позиций ВСУ в глубине обороны на правом берегу Днепра. Артиллеристы круглосуточно работают в сложнейших условиях - от занятия позиции и нанесения огневого поражения уходит всего несколько минут.
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"С помощью средств воздушной разведки было обнаружено артиллерийское орудие в тылу противника - на правом берегу Днепра в Херсонской области, которое вело обстрел мирных поселков на нашем берегу реки. Координаты огневой позиции вражеского орудия были незамедлительно переданы на пункт управления артиллерией. Для ее уничтожения было принято решение задействовать 203-миллиметровую САУ "Малка". Экипаж самоходного орудия совершил марш на огневую позицию и после наведения орудия по координатам цели нанес огневое поражение артиллерийскому орудию ВСУ", - сказали в ведомстве.
Там также уточнили, что расчет, когда цель поражается, быстро меняет позицию для выполнения новых задач. Самоходное орудие способно вести огонь осколочно-фугасным снарядом. Скорость прицельной стрельбы достигает 1,5 выстрела в минуту.
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Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Безопасность
 
 
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