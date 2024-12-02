https://ria.ru/20241202/spetsoperatsiya-1986784588.html
Артиллерия ВС России повысила эффективность на Волчанском направлении
Артиллерия ВС России повысила эффективность на Волчанском направлении - РИА Новости, 02.12.2024
Артиллерия ВС России повысила эффективность на Волчанском направлении
Артиллерия добровольческой разведывательно-штурмовой бригады имени Святого князя Александра Невского добровольческого корпуса Вооруженных сил России повысила... РИА Новости, 02.12.2024
2024-12-02T04:53
2024-12-02T04:53
2024-12-02T04:53
безопасность
россия
волчанск
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ШЕБЕКИНО (Белгородская область), 2 дек - РИА Новости. Артиллерия добровольческой разведывательно-штурмовой бригады имени Святого князя Александра Невского добровольческого корпуса Вооруженных сил России повысила эффективность на волчанском направлении за счет работы в составе разведывательно-огневого контура, рассказал РИА Новости командир орудия Д-30 с позывным "Григорьевич". Добровольческая разведывательно-штурмовая бригада имени Невского, как ранее рассказал РИА Новости начальник службы БПЛА с позывным "Серафим", применяет разведывательно-огневой контур на волчанском, курском и соледарском направлениях, это повышает эффективность штурмовых подразделений. В свою очередь, начальник штаба 2-го добровольческого штурмового батальона этой бригады с позывным "Боря" также отметил эффективность такой тактики, его подразделения в настоящее время ведут активные штурмовые действия в Волчанске. "Когда четкая корректировка, если разведка идет хорошо, третий снаряд - это уже в цель. Норматив - две минуты от команды "к бою" до команды "наведён, готов". Справляемся. Бывает и быстрее, конечно. Работаем по целям всё дальше, дальше, я по прицелу вижу, по всем корректировкам - мы наступаем", - сказал "Григорьевич". Он, отметил улучшения в огневой поддержке и высокую эффективность артиллерийского огня в составе разведывательно-огневого контура. "Да, улучшения, конечно, есть - и корректировка, и ПВО работает, срабатывает, очень часто видим. Эффективность больше здесь, однозначно, по нашей работе и в целом, потому что там соседи работают… определенное количество снарядов", - сказал "Григорьевич".
https://ria.ru/20241202/spetsoperatsiya-1986782956.html
https://ria.ru/20241201/rossiya-1986659748.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, волчанск, александр невский
Безопасность, Россия, Волчанск, Александр Невский
Артиллерия ВС России повысила эффективность на Волчанском направлении
Артиллерия бригады им. Невского повысила эффективность на Волчанском направлении
ШЕБЕКИНО (Белгородская область), 2 дек - РИА Новости. Артиллерия добровольческой разведывательно-штурмовой бригады имени Святого князя Александра Невского добровольческого корпуса Вооруженных сил России повысила эффективность на волчанском направлении за счет работы в составе разведывательно-огневого контура, рассказал РИА Новости командир орудия Д-30 с позывным "Григорьевич".
Добровольческая разведывательно-штурмовая бригада имени Невского, как ранее рассказал РИА Новости начальник службы БПЛА с позывным "Серафим", применяет разведывательно-огневой контур на волчанском, курском и соледарском направлениях, это повышает эффективность штурмовых подразделений. В свою очередь, начальник штаба 2-го добровольческого штурмового батальона этой бригады с позывным "Боря" также отметил эффективность такой тактики, его подразделения в настоящее время ведут активные штурмовые действия в Волчанске
.
"Когда четкая корректировка, если разведка идет хорошо, третий снаряд - это уже в цель. Норматив - две минуты от команды "к бою" до команды "наведён, готов". Справляемся. Бывает и быстрее, конечно. Работаем по целям всё дальше, дальше, я по прицелу вижу, по всем корректировкам - мы наступаем", - сказал "Григорьевич".
Он, отметил улучшения в огневой поддержке и высокую эффективность артиллерийского огня в составе разведывательно-огневого контура.
"Да, улучшения, конечно, есть - и корректировка, и ПВО работает, срабатывает, очень часто видим. Эффективность больше здесь, однозначно, по нашей работе и в целом, потому что там соседи работают… определенное количество снарядов", - сказал "Григорьевич".