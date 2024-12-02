https://ria.ru/20241202/spetsoperatsiya-1986781319.html

Российский офицер из отряда "Тигр" рассказал о боях в Курской области

Российский офицер из отряда "Тигр" рассказал о боях в Курской области - РИА Новости, 02.12.2024

Российский офицер из отряда "Тигр" рассказал о боях в Курской области

Украинские войска атакуют российские позиции в Курской области, теряя большое количество военной техники, сообщил РИА Новости заместитель начальника штаба по... РИА Новости, 02.12.2024

2024-12-02T03:24

2024-12-02T03:24

2024-12-02T09:44

специальная военная операция на украине

курская область

вооруженные силы украины

нато

безопасность

вооруженные силы рф

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КУРСК, 2 дек — РИА Новости. Украинские войска атакуют российские позиции в Курской области, теряя большое количество военной техники, сообщил РИА Новости заместитель начальника штаба по разведке приморского добровольческого отряда "Тигр" с позывным Орел. "Они шлют, шлют, шлют, повторюсь, — по три-четыре наката в день. И каждый накат — с использованием техники. Соответственно, все это жжется, это благодаря нашим расчетам FPV <…> благодаря нашим артиллеристам, которые очень точно бьют, у нас уже все места пристреляны, на подкатах ловим, поджигаем, уничтожаем", — рассказал он. Офицер также предоставил РИА Новости видео, на которых запечатлена подбитая натовская техника и артиллерийский огонь по уезжающему украинскому танку. Подразделения ВСУ рано утром 6 августа вторглись в Курскую область с целью захвата российской территории. Их продвижение удалось остановить. По данным Минобороны на 30 ноября, за время боев в курском приграничье ВСУ потеряли более 37 тысяч солдат, 225 танков и тысячи единиц другой техники.По словам президента Владимира Путина, нападением на Курскую область киевский режим хотел остановить российское наступление в Донбассе, но ему это не удалось. Глава государства подчеркивал, что противник получит достойный ответ, а все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности населения действует режим контртеррористической операции.

https://ria.ru/20241129/tanki-1986353604.html

https://ria.ru/20240820/kurskaya-1967283065.html

курская область

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"На подкатах ловим, поджигаем, уничтожаем" – российский военный о боевой работе в Курской области "На подкатах ловим, поджигаем, уничтожаем". Российские позиции в Курской области ВСУ пытаются атаковать, используя большое количество военной техники, но она все равно уничтожается, рассказал РИА Новости замначштаба по разведке приморского добровольческого отряда "Тигр" с позывным "Орел". 2024-12-02T03:24 true PT0M31S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

курская область, вооруженные силы украины, нато, безопасность, вооруженные силы рф