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Российский офицер из отряда "Тигр" рассказал о боях в Курской области - РИА Новости, 02.12.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
03:24 02.12.2024 (обновлено: 09:44 02.12.2024)
https://ria.ru/20241202/spetsoperatsiya-1986781319.html
Российский офицер из отряда "Тигр" рассказал о боях в Курской области
Российский офицер из отряда "Тигр" рассказал о боях в Курской области - РИА Новости, 02.12.2024
Российский офицер из отряда "Тигр" рассказал о боях в Курской области
Украинские войска атакуют российские позиции в Курской области, теряя большое количество военной техники, сообщил РИА Новости заместитель начальника штаба по... РИА Новости, 02.12.2024
2024-12-02T03:24
2024-12-02T09:44
специальная военная операция на украине
курская область
вооруженные силы украины
нато
безопасность
вооруженные силы рф
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КУРСК, 2 дек — РИА Новости. Украинские войска атакуют российские позиции в Курской области, теряя большое количество военной техники, сообщил РИА Новости заместитель начальника штаба по разведке приморского добровольческого отряда "Тигр" с позывным Орел. "Они шлют, шлют, шлют, повторюсь, — по три-четыре наката в день. И каждый накат — с использованием техники. Соответственно, все это жжется, это благодаря нашим расчетам FPV &lt;…&gt; благодаря нашим артиллеристам, которые очень точно бьют, у нас уже все места пристреляны, на подкатах ловим, поджигаем, уничтожаем", — рассказал он. Офицер также предоставил РИА Новости видео, на которых запечатлена подбитая натовская техника и артиллерийский огонь по уезжающему украинскому танку. Подразделения ВСУ рано утром 6 августа вторглись в Курскую область с целью захвата российской территории. Их продвижение удалось остановить. По данным Минобороны на 30 ноября, за время боев в курском приграничье ВСУ потеряли более 37 тысяч солдат, 225 танков и тысячи единиц другой техники.По словам президента Владимира Путина, нападением на Курскую область киевский режим хотел остановить российское наступление в Донбассе, но ему это не удалось. Глава государства подчеркивал, что противник получит достойный ответ, а все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности населения действует режим контртеррористической операции.
https://ria.ru/20241129/tanki-1986353604.html
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"На подкатах ловим, поджигаем, уничтожаем" – российский военный о боевой работе в Курской области
"На подкатах ловим, поджигаем, уничтожаем". Российские позиции в Курской области ВСУ пытаются атаковать, используя большое количество военной техники, но она все равно уничтожается, рассказал РИА Новости замначштаба по разведке приморского добровольческого отряда "Тигр" с позывным "Орел".
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курская область, вооруженные силы украины, нато, безопасность, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Вооруженные силы Украины, НАТО, Безопасность, Вооруженные силы РФ
Российский офицер из отряда "Тигр" рассказал о боях в Курской области

Боец Орел: ВСУ в Курской области атакуют с большим количеством техники НАТО

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КУРСК, 2 дек — РИА Новости. Украинские войска атакуют российские позиции в Курской области, теряя большое количество военной техники, сообщил РИА Новости заместитель начальника штаба по разведке приморского добровольческого отряда "Тигр" с позывным Орел.
"Они шлют, шлют, шлют, повторюсь, — по три-четыре наката в день. И каждый накат — с использованием техники. Соответственно, все это жжется, это благодаря нашим расчетам FPV <…> благодаря нашим артиллеристам, которые очень точно бьют, у нас уже все места пристреляны, на подкатах ловим, поджигаем, уничтожаем", — рассказал он.
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Офицер также предоставил РИА Новости видео, на которых запечатлена подбитая натовская техника и артиллерийский огонь по уезжающему украинскому танку.
Подразделения ВСУ рано утром 6 августа вторглись в Курскую область с целью захвата российской территории. Их продвижение удалось остановить. По данным Минобороны на 30 ноября, за время боев в курском приграничье ВСУ потеряли более 37 тысяч солдат, 225 танков и тысячи единиц другой техники.
По словам президента Владимира Путина, нападением на Курскую область киевский режим хотел остановить российское наступление в Донбассе, но ему это не удалось. Глава государства подчеркивал, что противник получит достойный ответ, а все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности населения действует режим контртеррористической операции.
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Специальная военная операция на УкраинеКурская областьВооруженные силы УкраиныНАТОБезопасностьВооруженные силы РФ
 
 
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