https://ria.ru/20241202/spetsoperatsiya-1986773329.html
Российские военные нанесли удар по ВСУ в Винницкой области
Российские военные нанесли удар по ВСУ в Винницкой области - РИА Новости, 02.12.2024
Российские военные нанесли удар по ВСУ в Винницкой области
Удары нанесен по расположению украинских войск в Винницкой области Украины, сообщил РИА Новости координатор пророссийского сопротивления Сергей Лебедев. РИА Новости, 02.12.2024
2024-12-02T00:10
2024-12-02T00:10
2024-12-02T00:23
специальная военная операция на украине
винницкая область
вооруженные силы украины
безопасность
сергей лебедев
украина
винница
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1c/1841923536_156:283:3072:1923_1920x0_80_0_0_96de11ac05c8c3a482b27daf70f49141.jpg
ДОНЕЦК, 2 дек - РИА Новости. Удары нанесен по расположению украинских войск в Винницкой области Украины, сообщил РИА Новости координатор пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.Лебедев заявил, что в Винницкой области Украины прогремел взрыв, в пригороде города Винница был нанесен удар по расположению украинских войск.
https://ria.ru/20241124/spetsoperatsiya-1985444802.html
винницкая область
украина
винница
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1c/1841923536_681:478:2703:1994_1920x0_80_0_0_ce2825d85ec9aaa6e7b9eedf9b5046b4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
винницкая область, вооруженные силы украины, безопасность, сергей лебедев, украина, винница
Специальная военная операция на Украине, Винницкая область, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Сергей Лебедев, Украина, Винница
Российские военные нанесли удар по ВСУ в Винницкой области
Российские военные нанесли удар по расположению ВСУ в Винницкой области