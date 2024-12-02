https://ria.ru/20241202/spetsoperatsiya-1986773329.html

Российские военные нанесли удар по ВСУ в Винницкой области

Российские военные нанесли удар по ВСУ в Винницкой области - РИА Новости, 02.12.2024

Российские военные нанесли удар по ВСУ в Винницкой области

Удары нанесен по расположению украинских войск в Винницкой области Украины, сообщил РИА Новости координатор пророссийского сопротивления Сергей Лебедев. РИА Новости, 02.12.2024

2024-12-02T00:10

2024-12-02T00:10

2024-12-02T00:23

специальная военная операция на украине

винницкая область

вооруженные силы украины

безопасность

сергей лебедев

украина

винница

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ДОНЕЦК, 2 дек - РИА Новости. Удары нанесен по расположению украинских войск в Винницкой области Украины, сообщил РИА Новости координатор пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.Лебедев заявил, что в Винницкой области Украины прогремел взрыв, в пригороде города Винница был нанесен удар по расположению украинских войск.

https://ria.ru/20241124/spetsoperatsiya-1985444802.html

винницкая область

украина

винница

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

винницкая область, вооруженные силы украины, безопасность, сергей лебедев, украина, винница