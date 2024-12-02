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Российские военные нанесли удар по ВСУ в Винницкой области - РИА Новости, 02.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
00:10 02.12.2024 (обновлено: 00:23 02.12.2024)
https://ria.ru/20241202/spetsoperatsiya-1986773329.html
Российские военные нанесли удар по ВСУ в Винницкой области
Российские военные нанесли удар по ВСУ в Винницкой области - РИА Новости, 02.12.2024
Российские военные нанесли удар по ВСУ в Винницкой области
Удары нанесен по расположению украинских войск в Винницкой области Украины, сообщил РИА Новости координатор пророссийского сопротивления Сергей Лебедев. РИА Новости, 02.12.2024
2024-12-02T00:10
2024-12-02T00:23
специальная военная операция на украине
винницкая область
вооруженные силы украины
безопасность
сергей лебедев
украина
винница
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ДОНЕЦК, 2 дек - РИА Новости. Удары нанесен по расположению украинских войск в Винницкой области Украины, сообщил РИА Новости координатор пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.Лебедев заявил, что в Винницкой области Украины прогремел взрыв, в пригороде города Винница был нанесен удар по расположению украинских войск.
https://ria.ru/20241124/spetsoperatsiya-1985444802.html
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винницкая область, вооруженные силы украины, безопасность, сергей лебедев, украина, винница
Специальная военная операция на Украине, Винницкая область, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Сергей Лебедев, Украина, Винница
Российские военные нанесли удар по ВСУ в Винницкой области

Российские военные нанесли удар по расположению ВСУ в Винницкой области

© РИА Новости / Валентин Капустин | Перейти в медиабанкМногоцелевой истребитель Су-30СМ ВКС России
Многоцелевой истребитель Су-30СМ ВКС России - РИА Новости, 1920, 02.12.2024
© РИА Новости / Валентин Капустин
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Многоцелевой истребитель Су-30СМ ВКС России. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 2 дек - РИА Новости. Удары нанесен по расположению украинских войск в Винницкой области Украины, сообщил РИА Новости координатор пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.
Лебедев заявил, что в Винницкой области Украины прогремел взрыв, в пригороде города Винница был нанесен удар по расположению украинских войск.
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Специальная военная операция на УкраинеВинницкая областьВооруженные силы УкраиныБезопасностьСергей ЛебедевУкраинаВинница
 
 
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