https://ria.ru/20241202/spetsoperatsiya-1986773227.html
Российские военные нанесли удар по технике ВСУ в Черниговской области
Российские военные нанесли удар по технике ВСУ в Черниговской области - РИА Новости, 02.12.2024
Российские военные нанесли удар по технике ВСУ в Черниговской области
Удар нанесен по скоплению техники ВСУ в Черниговской области Украины, сообщил РИА Новости координатор пророссийского сопротивления Сергей Лебедев. РИА Новости, 02.12.2024
2024-12-02T00:08
2024-12-02T00:08
2024-12-02T00:22
специальная военная операция на украине
черниговская область
россия
белоруссия
вооруженные силы украины
безопасность
сергей лебедев
украина
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ДОНЕЦК, 2 дек - РИА Новости. Удар нанесен по скоплению техники ВСУ в Черниговской области Украины, сообщил РИА Новости координатор пророссийского сопротивления Сергей Лебедев."Черниговская область, по скоплению с техникой, недалеко от стыка границ России Белоруссии и Украины. Скопление не большое, но наглое", - сообщил собеседник агентства.
https://ria.ru/20241124/spetsoperatsiya-1985444802.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Российские военные нанесли удар по технике ВСУ в Черниговской области
Российские военные нанесли удар по скоплению техники ВСУ в Черниговской области