Рейтинг@Mail.ru
Российские военные нанесли удар по технике ВСУ в Черниговской области - РИА Новости, 02.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
00:08 02.12.2024 (обновлено: 00:22 02.12.2024)
https://ria.ru/20241202/spetsoperatsiya-1986773227.html
Российские военные нанесли удар по технике ВСУ в Черниговской области
Российские военные нанесли удар по технике ВСУ в Черниговской области - РИА Новости, 02.12.2024
Российские военные нанесли удар по технике ВСУ в Черниговской области
Удар нанесен по скоплению техники ВСУ в Черниговской области Украины, сообщил РИА Новости координатор пророссийского сопротивления Сергей Лебедев. РИА Новости, 02.12.2024
2024-12-02T00:08
2024-12-02T00:22
специальная военная операция на украине
черниговская область
россия
белоруссия
вооруженные силы украины
безопасность
сергей лебедев
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0e/1983706678_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c5c6298c195bedf82bb8870f6a874044.jpg
ДОНЕЦК, 2 дек - РИА Новости. Удар нанесен по скоплению техники ВСУ в Черниговской области Украины, сообщил РИА Новости координатор пророссийского сопротивления Сергей Лебедев."Черниговская область, по скоплению с техникой, недалеко от стыка границ России Белоруссии и Украины. Скопление не большое, но наглое", - сообщил собеседник агентства.
https://ria.ru/20241124/spetsoperatsiya-1985444802.html
черниговская область
россия
белоруссия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0e/1983706678_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_1b5f8eba31d345459da98717d90edf68.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
черниговская область, россия, белоруссия, вооруженные силы украины, безопасность, сергей лебедев, украина
Специальная военная операция на Украине, Черниговская область, Россия, Белоруссия, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Сергей Лебедев, Украина
Российские военные нанесли удар по технике ВСУ в Черниговской области

Российские военные нанесли удар по скоплению техники ВСУ в Черниговской области

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПилот разведывательно-ударного вертолета Ка-52 в зоне СВО
Пилот разведывательно-ударного вертолета Ка-52 в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 02.12.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Пилот разведывательно-ударного вертолета Ка-52 в зоне СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ДОНЕЦК, 2 дек - РИА Новости. Удар нанесен по скоплению техники ВСУ в Черниговской области Украины, сообщил РИА Новости координатор пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.
"Черниговская область, по скоплению с техникой, недалеко от стыка границ России Белоруссии и Украины. Скопление не большое, но наглое", - сообщил собеседник агентства.
Штурмовики на бронетранспортёре БТР-82А - РИА Новости, 1920, 24.11.2024
"Обречены на поражение". В США сделали заявление о спецоперации
24 ноября, 15:30
 
Специальная военная операция на УкраинеЧерниговская областьРоссияБелоруссияВооруженные силы УкраиныБезопасностьСергей ЛебедевУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала