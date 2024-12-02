https://ria.ru/20241202/spetsoperatsiya-1986773227.html

Российские военные нанесли удар по технике ВСУ в Черниговской области

Российские военные нанесли удар по технике ВСУ в Черниговской области - РИА Новости, 02.12.2024

Российские военные нанесли удар по технике ВСУ в Черниговской области

Удар нанесен по скоплению техники ВСУ в Черниговской области Украины, сообщил РИА Новости координатор пророссийского сопротивления Сергей Лебедев. РИА Новости, 02.12.2024

2024-12-02T00:08

2024-12-02T00:08

2024-12-02T00:22

специальная военная операция на украине

черниговская область

россия

белоруссия

вооруженные силы украины

безопасность

сергей лебедев

украина

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ДОНЕЦК, 2 дек - РИА Новости. Удар нанесен по скоплению техники ВСУ в Черниговской области Украины, сообщил РИА Новости координатор пророссийского сопротивления Сергей Лебедев."Черниговская область, по скоплению с техникой, недалеко от стыка границ России Белоруссии и Украины. Скопление не большое, но наглое", - сообщил собеседник агентства.

https://ria.ru/20241124/spetsoperatsiya-1985444802.html

черниговская область

россия

белоруссия

украина

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Дарья Буймова

черниговская область, россия, белоруссия, вооруженные силы украины, безопасность, сергей лебедев, украина