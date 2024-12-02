Президент Ирана заявил о готовности сотрудничать с Россией по Сирии
Президент Пезешкиан: Иран готов сотрудничать с Россией в урегулировании в Сирии
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
Масуд Пезешкиан. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТЕГЕРАН, 2 дек – РИА Новости. Иран готов любыми способами сотрудничать с Россией в урегулировании конфликта в Сирии и установлении стабильности в регионе Ближнего Востока, заявил в ходе телефонных переговоров с президентом России Владимиром Путиным президент Ирана Масуд Пезешкиан.
"Я осведомлен об усилиях и действиях (президента России – ред.), предпринимаемых сейчас для установления контроля за условиями в регионе и помощи в решении кризиса, произошедшего в Сирии, и в этом отношении заявляю о том, что Иран готов к любому сотрудничеству с Россией в этом направлении", – передает слова Пезешкиана официальный сайт канцелярии президента Ирана.
Террористическая группировка "Хайят Тахрир аш-Шам"* (прежнее название "Джебхат ан-Нусра"*, запрещенная в РФ террористическая организация) совместно с рядом вооруженных формирований, которые входят в так называемую вооруженную сирийскую оппозицию, 29 ноября начали масштабную операцию, продвигаясь с севера Идлиба в направлении городов Алеппо и Хама. Спустя сутки, 30 ноября, второй по величине город в Сирии и его окрестности, включая международный аэропорт и военный аэродром Кувейрис, перешли под контроль террористов.
Полный захват Алеппо боевиками произошел впервые с начала кризиса в Сирии в 2011 году. До конца 2016 года вооруженная оппозиция контролировала лишь восточную часть города и была выбита оттуда сирийской армией при поддержке ВКС РФ.
После захвата Алеппо террористические отряды предприняли попытки продвинуться в сторону города Хама, захватив населенный пункт Маарет Нууман. На севере провинции Алеппо идут попытки продвинуться вглубь территорий, контролируемых курдскими формированиями в районе населенного пункта Тель-Рифаат. Командование сирийской армии в свою очередь заявило 1 декабря, что продвижение террористов в Хаме остановлено и правительственные войска перешли в контрнаступление, освободив ряд ранее захваченных террористами поселений.
*Запрещенная на территории РФ террористическая организация
В Иране потребовали исключения Израиля из Генассамблеи ООН
30 ноября, 15:53