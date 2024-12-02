https://ria.ru/20241202/sotrudnichestvo-1986984119.html

Президент Ирана заявил о готовности сотрудничать с Россией по Сирии

Президент Ирана заявил о готовности сотрудничать с Россией по Сирии - РИА Новости, 02.12.2024

Президент Ирана заявил о готовности сотрудничать с Россией по Сирии

Иран готов любыми способами сотрудничать с Россией в урегулировании конфликта в Сирии и установлении стабильности в регионе Ближнего Востока, заявил в ходе... РИА Новости, 02.12.2024

2024-12-02T23:34

2024-12-02T23:34

2024-12-02T23:34

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россия

иран

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масуд пезешкиан

владимир путин

воздушно-космические силы россии

обострение ситуации в сирии — 2024

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ТЕГЕРАН, 2 дек – РИА Новости. Иран готов любыми способами сотрудничать с Россией в урегулировании конфликта в Сирии и установлении стабильности в регионе Ближнего Востока, заявил в ходе телефонных переговоров с президентом России Владимиром Путиным президент Ирана Масуд Пезешкиан. В рамках телефонных переговоров руководители обеих стран также затронули вопросы развития сотрудничества РФ и Ирана в различных областях и наметили план дальнейших контактов. "Я осведомлен об усилиях и действиях (президента России – ред.), предпринимаемых сейчас для установления контроля за условиями в регионе и помощи в решении кризиса, произошедшего в Сирии, и в этом отношении заявляю о том, что Иран готов к любому сотрудничеству с Россией в этом направлении", – передает слова Пезешкиана официальный сайт канцелярии президента Ирана. Террористическая группировка "Хайят Тахрир аш-Шам"* (прежнее название "Джебхат ан-Нусра"*, запрещенная в РФ террористическая организация) совместно с рядом вооруженных формирований, которые входят в так называемую вооруженную сирийскую оппозицию, 29 ноября начали масштабную операцию, продвигаясь с севера Идлиба в направлении городов Алеппо и Хама. Спустя сутки, 30 ноября, второй по величине город в Сирии и его окрестности, включая международный аэропорт и военный аэродром Кувейрис, перешли под контроль террористов. Полный захват Алеппо боевиками произошел впервые с начала кризиса в Сирии в 2011 году. До конца 2016 года вооруженная оппозиция контролировала лишь восточную часть города и была выбита оттуда сирийской армией при поддержке ВКС РФ. После захвата Алеппо террористические отряды предприняли попытки продвинуться в сторону города Хама, захватив населенный пункт Маарет Нууман. На севере провинции Алеппо идут попытки продвинуться вглубь территорий, контролируемых курдскими формированиями в районе населенного пункта Тель-Рифаат. Командование сирийской армии в свою очередь заявило 1 декабря, что продвижение террористов в Хаме остановлено и правительственные войска перешли в контрнаступление, освободив ряд ранее захваченных террористами поселений.*Запрещенная на территории РФ террористическая организация

https://ria.ru/20241202/peskov-1986957420.html

https://ria.ru/20241130/iran-1986634367.html

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в мире, россия, иран, сирия, масуд пезешкиан, владимир путин, воздушно-космические силы россии, обострение ситуации в сирии — 2024