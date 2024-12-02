Словакия выдворила на Украину ячейку, которая могла готовить теракты
Словакия выдворила на Украину и в Венгрию ячейку, которая могла готовить теракты
© AP Photo / Bela SzandelszkyНефтепровод "Дружба"
© AP Photo / Bela Szandelszky
Нефтепровод "Дружба". Архивное фото
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БРАТИСЛАВА, 2 дек - РИА Новости. Участники ячейки, которая могла готовить теракты на объектах критической инфраструктуры в Словакии, выдворены на Украину и в Венгрию, сообщил глава словацкого МВД Матуш Шутай Эшток.
Ранее телеканал Markíza сообщил, что 26 ноября на востоке Словакии в городе Михаловце был задержан украинец. Полиция провела обыск его машины и арендованного дома. Позже глава Словацкой информационной службы (разведки) Павол Гашпар заявил, что задержанный украинец мог быть причастен к группе, деятельность которой могла угрожать безопасности объектов критической инфраструктуры республики. Сообщалось о задержании еще одного человека. По данным телеканала Markíza, участники группы могли готовить террористический акт на нефтепроводе "Дружба".
"Расследование дела из восточной Словакии продолжается, подозреваемые были задержаны, предприняты шаги для того, чтобы они не представляли угрозу для Словакии. Один из них был выдворен в Венгрию, другой был безотлагательно передан компетентным органам на Украину в рамках выдворения", - сказал Шутай-Эшток в ходе видеообращения, опубликованном в социальных сетях в понедельник.
По его словам, специальная операция на востоке страны проводилась в целях проверки деятельности двух иностранцев и одного гражданина Словакии, с которой были связаны "реальные подозрения в возможной подготовке атаки, заключающейся в уничтожении или выведении из строя важного энергетического объекта, а именно газопровода или нефтепровода".
Глава МВД отметил, что задержанные с помощью дронов осуществляли мониторинг различных объектов критически важной инфраструктуры страны. В ходе акции, по его словам, было изъято множество телефонов, ноутбуков, устройств для глушения сигнала, термокамер и карт.