Рейтинг@Mail.ru
Словакия выдворила на Украину ячейку, которая могла готовить теракты - РИА Новости, 02.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:18 02.12.2024
https://ria.ru/20241202/slovakiya-1986982670.html
Словакия выдворила на Украину ячейку, которая могла готовить теракты
Словакия выдворила на Украину ячейку, которая могла готовить теракты - РИА Новости, 02.12.2024
Словакия выдворила на Украину ячейку, которая могла готовить теракты
Участники ячейки, которая могла готовить теракты на объектах критической инфраструктуры в Словакии, выдворены на Украину и в Венгрию, сообщил глава словацкого... РИА Новости, 02.12.2024
2024-12-02T23:18
2024-12-02T23:18
в мире
словакия
украина
венгрия
нефтепровод "дружба"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/10/1832004731_0:0:2036:1145_1920x0_80_0_0_ae5b21b40eb17a44557ac481798ef4fa.jpg
БРАТИСЛАВА, 2 дек - РИА Новости. Участники ячейки, которая могла готовить теракты на объектах критической инфраструктуры в Словакии, выдворены на Украину и в Венгрию, сообщил глава словацкого МВД Матуш Шутай Эшток. Ранее телеканал Markíza сообщил, что 26 ноября на востоке Словакии в городе Михаловце был задержан украинец. Полиция провела обыск его машины и арендованного дома. Позже глава Словацкой информационной службы (разведки) Павол Гашпар заявил, что задержанный украинец мог быть причастен к группе, деятельность которой могла угрожать безопасности объектов критической инфраструктуры республики. Сообщалось о задержании еще одного человека. По данным телеканала Markíza, участники группы могли готовить террористический акт на нефтепроводе "Дружба". "Расследование дела из восточной Словакии продолжается, подозреваемые были задержаны, предприняты шаги для того, чтобы они не представляли угрозу для Словакии. Один из них был выдворен в Венгрию, другой был безотлагательно передан компетентным органам на Украину в рамках выдворения", - сказал Шутай-Эшток в ходе видеообращения, опубликованном в социальных сетях в понедельник. По его словам, специальная операция на востоке страны проводилась в целях проверки деятельности двух иностранцев и одного гражданина Словакии, с которой были связаны "реальные подозрения в возможной подготовке атаки, заключающейся в уничтожении или выведении из строя важного энергетического объекта, а именно газопровода или нефтепровода". Глава МВД отметил, что задержанные с помощью дронов осуществляли мониторинг различных объектов критически важной инфраструктуры страны. В ходе акции, по его словам, было изъято множество телефонов, ноутбуков, устройств для глушения сигнала, термокамер и карт.
https://ria.ru/20241202/vengrija-1986859620.html
https://ria.ru/20241202/neft-1986802546.html
словакия
украина
венгрия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/10/1832004731_0:0:1777:1332_1920x0_80_0_0_90f79af894154f135f0507cfeca64d3f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, словакия, украина, венгрия, нефтепровод "дружба"
В мире, Словакия, Украина, Венгрия, Нефтепровод "Дружба"
Словакия выдворила на Украину ячейку, которая могла готовить теракты

Словакия выдворила на Украину и в Венгрию ячейку, которая могла готовить теракты

© AP Photo / Bela SzandelszkyНефтепровод "Дружба"
Нефтепровод Дружба - РИА Новости, 1920, 02.12.2024
© AP Photo / Bela Szandelszky
Нефтепровод "Дружба". Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БРАТИСЛАВА, 2 дек - РИА Новости. Участники ячейки, которая могла готовить теракты на объектах критической инфраструктуры в Словакии, выдворены на Украину и в Венгрию, сообщил глава словацкого МВД Матуш Шутай Эшток.
Ранее телеканал Markíza сообщил, что 26 ноября на востоке Словакии в городе Михаловце был задержан украинец. Полиция провела обыск его машины и арендованного дома. Позже глава Словацкой информационной службы (разведки) Павол Гашпар заявил, что задержанный украинец мог быть причастен к группе, деятельность которой могла угрожать безопасности объектов критической инфраструктуры республики. Сообщалось о задержании еще одного человека. По данным телеканала Markíza, участники группы могли готовить террористический акт на нефтепроводе "Дружба".
Рабочий проводит контроль на приемной станции нефтепровода Дружба - РИА Новости, 1920, 02.12.2024
В Венгрии опасаются теракта на нефтепроводе "Дружба", пишут СМИ
Вчера, 13:44
"Расследование дела из восточной Словакии продолжается, подозреваемые были задержаны, предприняты шаги для того, чтобы они не представляли угрозу для Словакии. Один из них был выдворен в Венгрию, другой был безотлагательно передан компетентным органам на Украину в рамках выдворения", - сказал Шутай-Эшток в ходе видеообращения, опубликованном в социальных сетях в понедельник.
По его словам, специальная операция на востоке страны проводилась в целях проверки деятельности двух иностранцев и одного гражданина Словакии, с которой были связаны "реальные подозрения в возможной подготовке атаки, заключающейся в уничтожении или выведении из строя важного энергетического объекта, а именно газопровода или нефтепровода".
Глава МВД отметил, что задержанные с помощью дронов осуществляли мониторинг различных объектов критически важной инфраструктуры страны. В ходе акции, по его словам, было изъято множество телефонов, ноутбуков, устройств для глушения сигнала, термокамер и карт.
Нефтепровод Дружба - РИА Новости, 1920, 02.12.2024
Северная ветка "Дружбы" работает штатно после аварии на польском участке
Вчера, 09:46
 
В миреСловакияУкраинаВенгрияНефтепровод "Дружба"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала