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Премьер Словакии раскритиковал заявления нового руководства ЕС в Киеве - РИА Новости, 02.12.2024
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17:17 02.12.2024
https://ria.ru/20241202/slovakiya-1986919144.html
Премьер Словакии раскритиковал заявления нового руководства ЕС в Киеве
Премьер Словакии раскритиковал заявления нового руководства ЕС в Киеве - РИА Новости, 02.12.2024
Премьер Словакии раскритиковал заявления нового руководства ЕС в Киеве
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо подверг критике заявления нового главы Евросовета Антониу Кошта и заменившей Жозепа Борреля на посту главы евродипломатии... РИА Новости, 02.12.2024
2024-12-02T17:17
2024-12-02T17:17
в мире
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БРАТИСЛАВА, 2 дек - РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо подверг критике заявления нового главы Евросовета Антониу Кошта и заменившей Жозепа Борреля на посту главы евродипломатии Каи Каллас, которые они сделали в ходе визита в Киев, поскольку в рамках Европейского союза они согласованы не были. "У меня был телефонный разговор с председателем Европейской комиссии (Урсулой фон дер Ляйен)... Я сказал очень четко, что хочу быть конструктивным политиком, но пока речь идет о защите государственных интересов Словакии, буду твердым и в некоторых вопросах мне негде уступить. Очень ясно я говорил о военной помощи Украине, говорил очень ясно, что не могут себе позволить некоторые члены комиссии, как и глава Европейского совета, делать от имени Европейского союза заявления, которых Европейский союз и Европейский совет никогда не согласовывали", - сказал Фицо на пресс-конференции в понедельник. Он пояснил, что имеет в виду заявления, сделанные Коштом и Каллас в ходе их визита в Киев. "У них были заявления, которые не соответствуют заключениям Европейского союза", - добавил Фицо. Ранее в Европейской комиссии не смогли внятно объяснить сделанные во время визита в Киев заявления новой главы евродипломатии эстонки Каллас, которая объявила целью ЕС "победу Украины". Каллас, известная своими антироссийским настроениями, еще на этапе своего утверждения на пост главы дипломатии ЕС взамен Борреля называла приоритетами на этой должности на предстоящие пять лет поддержку Украины и противостояние с Россией и Китаем. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что западные политики стали реже заявлять о необходимости победы Украины, а те, кто продолжают это делать, не владеют данными о делах на фронте.
https://ria.ru/20241202/frantsija-1986887584.html
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в мире, киев, украина, словакия, кайя каллас, роберт фицо, антониу кошта, европейский совет, евросоюз, евросовет
В мире, Киев, Украина, Словакия, Кайя Каллас, Роберт Фицо, Антониу Кошта, Европейский совет, Евросоюз, Евросовет
Премьер Словакии раскритиковал заявления нового руководства ЕС в Киеве

Премьер Словакии Фицо раскритиковал заявления нового руководства ЕС в Киеве

© Фото : @robertficoskРоберт Фицо
Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 02.12.2024
© Фото : @robertficosk
Роберт Фицо. Архивное фото
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БРАТИСЛАВА, 2 дек - РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо подверг критике заявления нового главы Евросовета Антониу Кошта и заменившей Жозепа Борреля на посту главы евродипломатии Каи Каллас, которые они сделали в ходе визита в Киев, поскольку в рамках Европейского союза они согласованы не были.
"У меня был телефонный разговор с председателем Европейской комиссии (Урсулой фон дер Ляйен)... Я сказал очень четко, что хочу быть конструктивным политиком, но пока речь идет о защите государственных интересов Словакии, буду твердым и в некоторых вопросах мне негде уступить. Очень ясно я говорил о военной помощи Украине, говорил очень ясно, что не могут себе позволить некоторые члены комиссии, как и глава Европейского совета, делать от имени Европейского союза заявления, которых Европейский союз и Европейский совет никогда не согласовывали", - сказал Фицо на пресс-конференции в понедельник.
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Он пояснил, что имеет в виду заявления, сделанные Коштом и Каллас в ходе их визита в Киев.
"У них были заявления, которые не соответствуют заключениям Европейского союза", - добавил Фицо.
Ранее в Европейской комиссии не смогли внятно объяснить сделанные во время визита в Киев заявления новой главы евродипломатии эстонки Каллас, которая объявила целью ЕС "победу Украины".
Каллас, известная своими антироссийским настроениями, еще на этапе своего утверждения на пост главы дипломатии ЕС взамен Борреля называла приоритетами на этой должности на предстоящие пять лет поддержку Украины и противостояние с Россией и Китаем.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что западные политики стали реже заявлять о необходимости победы Украины, а те, кто продолжают это делать, не владеют данными о делах на фронте.
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