https://ria.ru/20241202/slovakiya-1986919144.html

Премьер Словакии раскритиковал заявления нового руководства ЕС в Киеве

Премьер Словакии раскритиковал заявления нового руководства ЕС в Киеве - РИА Новости, 02.12.2024

Премьер Словакии раскритиковал заявления нового руководства ЕС в Киеве

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо подверг критике заявления нового главы Евросовета Антониу Кошта и заменившей Жозепа Борреля на посту главы евродипломатии... РИА Новости, 02.12.2024

2024-12-02T17:17

2024-12-02T17:17

2024-12-02T17:17

в мире

киев

украина

словакия

кайя каллас

роберт фицо

антониу кошта

европейский совет

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1b/1986007504_0:0:1440:810_1920x0_80_0_0_1f0a365899422d2d9e07d40e178c7916.jpg

БРАТИСЛАВА, 2 дек - РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо подверг критике заявления нового главы Евросовета Антониу Кошта и заменившей Жозепа Борреля на посту главы евродипломатии Каи Каллас, которые они сделали в ходе визита в Киев, поскольку в рамках Европейского союза они согласованы не были. "У меня был телефонный разговор с председателем Европейской комиссии (Урсулой фон дер Ляйен)... Я сказал очень четко, что хочу быть конструктивным политиком, но пока речь идет о защите государственных интересов Словакии, буду твердым и в некоторых вопросах мне негде уступить. Очень ясно я говорил о военной помощи Украине, говорил очень ясно, что не могут себе позволить некоторые члены комиссии, как и глава Европейского совета, делать от имени Европейского союза заявления, которых Европейский союз и Европейский совет никогда не согласовывали", - сказал Фицо на пресс-конференции в понедельник. Он пояснил, что имеет в виду заявления, сделанные Коштом и Каллас в ходе их визита в Киев. "У них были заявления, которые не соответствуют заключениям Европейского союза", - добавил Фицо. Ранее в Европейской комиссии не смогли внятно объяснить сделанные во время визита в Киев заявления новой главы евродипломатии эстонки Каллас, которая объявила целью ЕС "победу Украины". Каллас, известная своими антироссийским настроениями, еще на этапе своего утверждения на пост главы дипломатии ЕС взамен Борреля называла приоритетами на этой должности на предстоящие пять лет поддержку Украины и противостояние с Россией и Китаем. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что западные политики стали реже заявлять о необходимости победы Украины, а те, кто продолжают это делать, не владеют данными о делах на фронте.

https://ria.ru/20241202/frantsija-1986887584.html

https://ria.ru/20241202/politika-1986916198.html

киев

украина

словакия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, киев, украина, словакия, кайя каллас, роберт фицо, антониу кошта, европейский совет, евросоюз, евросовет