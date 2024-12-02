СМИ: Словакия вышлет украинца, который мог готовить теракт на "Дружбе"
Markza: из Словакии вышлют украинца, который мог готовить теракт на "Дружбе"
© AP Photo / BELA SZANDELSZKYПодстанция нефтепровода "Дружба"
© AP Photo / BELA SZANDELSZKY
Подстанция нефтепровода "Дружба". Архивное фото
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БРАТИСЛАВА, 2 дек — РИА Новости. Украинца, который может быть причастен к группе, вероятно, угрожавшей безопасности критической инфраструктуры Словакии, включая нефтепровод "Дружба", вышлют из республики, передает телеканал Markíza.
По сообщениям СМИ, 26 ноября в городе Михаловце на востоке страны задержали украинца. Полиция обыскала его машины и арендованный дом, где он жил с женой и двумя детьми. Позднее глава Словацкой информационной службы Павол Гашпар заявил, что подозреваемый, возможно, связан с группой, которая могла угрожать безопасности объектов критической инфраструктуры республики. Вместе с ним задержали еще одного человека.
"По данным органов госбезопасности, (подозреваемые. — Прим. ред.) должны были готовить террористический акт на нефтепроводе "Дружба" <...>. Двух мужчин отпустили из полиции без обвинений. Адвокат отпущенного украинца говорит, что у него не нашли никаких доказательств, которые бы эту версию подтверждали. Министр внутренних дел (Словакии. — Прим. ред.) говорит о выдворении из страны", — указывается в материале.
При обысках помимо дронов нашли парики, маски и карты критической инфраструктуры. Службы безопасности полагают, что риск атаки на эти объекты сохраняется.
МВД Словакии также не исключило, что указанная группа могла планировать диверсию на объектах критической инфраструктуры, включая нефтепровод "Дружба".
Нефтепровод "Дружба" берет начало в Альметьевске, проходит через Брянск и затем разветвляется: идет по территории Белоруссии в направлении Польши и Германии и по территории Украины в направлении Венгрии, Словакии, Чехии. Западный участок нефтепровода связывает сырьевую базу в Мишевке Стшалковском под Плоцком с НПЗ в немецком Шведте.