https://ria.ru/20241202/slovakiya-1986905301.html

СМИ: Словакия вышлет украинца, который мог готовить теракт на "Дружбе"

СМИ: Словакия вышлет украинца, который мог готовить теракт на "Дружбе" - РИА Новости, 02.12.2024

СМИ: Словакия вышлет украинца, который мог готовить теракт на "Дружбе"

Украинца, который может быть причастен к группе, вероятно, угрожавшей безопасности критической инфраструктуры Словакии, включая нефтепровод "Дружба", вышлют из... РИА Новости, 02.12.2024

2024-12-02T16:30

2024-12-02T16:30

2024-12-02T18:26

в мире

словакия

украина

нефтепровод "дружба"

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БРАТИСЛАВА, 2 дек — РИА Новости. Украинца, который может быть причастен к группе, вероятно, угрожавшей безопасности критической инфраструктуры Словакии, включая нефтепровод "Дружба", вышлют из республики, передает телеканал Markíza."По данным органов госбезопасности, (подозреваемые. — Прим. ред.) должны были готовить террористический акт на нефтепроводе "Дружба" <...>. Двух мужчин отпустили из полиции без обвинений. Адвокат отпущенного украинца говорит, что у него не нашли никаких доказательств, которые бы эту версию подтверждали. Министр внутренних дел (Словакии. — Прим. ред.) говорит о выдворении из страны", — указывается в материале. При обысках помимо дронов нашли парики, маски и карты критической инфраструктуры. Службы безопасности полагают, что риск атаки на эти объекты сохраняется. МВД Словакии также не исключило, что указанная группа могла планировать диверсию на объектах критической инфраструктуры, включая нефтепровод "Дружба".Нефтепровод "Дружба" берет начало в Альметьевске, проходит через Брянск и затем разветвляется: идет по территории Белоруссии в направлении Польши и Германии и по территории Украины в направлении Венгрии, Словакии, Чехии. Западный участок нефтепровода связывает сырьевую базу в Мишевке Стшалковском под Плоцком с НПЗ в немецком Шведте.

https://ria.ru/20241202/nefteprovod-1986773577.html

https://ria.ru/20241202/vengrija-1986859620.html

словакия

украина

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в мире, словакия, украина, нефтепровод "дружба"