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В Бурятии ехавшая к месту ДТП скорая попала в аварию - РИА Новости, 02.12.2024
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13:08 02.12.2024
https://ria.ru/20241202/skoraya-1986852629.html
В Бурятии ехавшая к месту ДТП скорая попала в аварию
В Бурятии ехавшая к месту ДТП скорая попала в аварию - РИА Новости, 02.12.2024
В Бурятии ехавшая к месту ДТП скорая попала в аварию
Автомобиль скорой помощи, следовавший на место ДТП в Бурятии, из-за скользкой дороги въехал в виновника данной аварии, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 02.12.2024
2024-12-02T13:08
2024-12-02T13:08
происшествия
кабанский район
республика бурятия
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УЛАН-УДЭ, 2 дек – РИА Новости. Автомобиль скорой помощи, следовавший на место ДТП в Бурятии, из-за скользкой дороги въехал в виновника данной аварии, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе региональной госавтоинспекции. По данным пресс-службы, инцидент произошел в Кабанском районе республики в трех километрах от села Клюевка. Водитель автомашины Volvo съехал с дороги и столкнулся со стоящими DAF и Mercedes. "На место этого ДТП выехала машина скорой медицинской помощи. Подъезжая к месту ДТП, около 13.30 часов (8.30 мск) водитель на скользкой дороге не справился с управлением и совершил столкновение с автомобилем Volvo (который до этого стал виновником ДТП). Пострадавших нет", - сообщили в пресс-службе. В момент ДТП наблюдался сильный снегопад, сейчас снег прекратился, добавили в автоинспекции.
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кабанский район
республика бурятия
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происшествия, кабанский район, республика бурятия
Происшествия, Кабанский район, Республика Бурятия
В Бурятии ехавшая к месту ДТП скорая попала в аварию

В Бурятии ехавшая на вызов скорая въехала в грузовик, ранее устроивший ДТП

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 02.12.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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УЛАН-УДЭ, 2 дек – РИА Новости. Автомобиль скорой помощи, следовавший на место ДТП в Бурятии, из-за скользкой дороги въехал в виновника данной аварии, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе региональной госавтоинспекции.
По данным пресс-службы, инцидент произошел в Кабанском районе республики в трех километрах от села Клюевка. Водитель автомашины Volvo съехал с дороги и столкнулся со стоящими DAF и Mercedes.
"На место этого ДТП выехала машина скорой медицинской помощи. Подъезжая к месту ДТП, около 13.30 часов (8.30 мск) водитель на скользкой дороге не справился с управлением и совершил столкновение с автомобилем Volvo (который до этого стал виновником ДТП). Пострадавших нет", - сообщили в пресс-службе.
В момент ДТП наблюдался сильный снегопад, сейчас снег прекратился, добавили в автоинспекции.
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ПроисшествияКабанский районРеспублика Бурятия
 
 
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