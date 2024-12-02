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Сийярто прибыл в Москву - РИА Новости, 02.12.2024
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14:56 02.12.2024 (обновлено: 16:19 02.12.2024)
https://ria.ru/20241202/siyyarto-1986881038.html
Сийярто прибыл в Москву
Сийярто прибыл в Москву - РИА Новости, 02.12.2024
Сийярто прибыл в Москву
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что прибыл в Москву в рамках венгерской мирной инициативы по Украине,... РИА Новости, 02.12.2024
2024-12-02T14:56
2024-12-02T16:19
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БУДАПЕШТ, 2 дек - РИА Новости. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что прибыл в Москву в рамках венгерской мирной инициативы по Украине, поскольку в условиях риска эскалации конфликта надо сосредоточиться на установлении мира."Я снова прибыл в рамках венгерской мирной миссии", - сказал он на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, которая транслировалась в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).По его словам, риск эскалации в настоящий момент выше всего с начала конфликта на Украине вследствие "опасных и безответственных решений в последнее время"."Когда так велик риск эскалации, мы полагаем, что надо сосредоточиться на усилиях по установлению мира", - подчеркнул Сийярто.Министр отметил, что решение может быть найдено только за столом переговоров, так что те, кто закрывает дипломатические каналы и критикует тех, кто сохраняет их открытыми, "на самом деле не хотят мира"."Поскольку мы хотим мира, то мы надеемся, что сегодняшняя наша встреча сможет нас приблизить к миру", - добавил он.В начале июля премьер Венгрии Виктор Орбан провел встречи с президентом России Владимиром Путиным, председателем КНР Си Цзиньпином, президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, экс-президентом США Дональдом Трампом, а также с Владимиром Зеленским. Впоследствии венгерский премьер передал всем лидерам ЕС свой план по урегулированию конфликта на Украине, основанный на реалистичной оценке ситуации, реальных целях и сроках.Осенью Орбан также сообщал, что намерен продолжить свою "миссию мира".*Деятельность Meta (Instagram и Facebook) признана экстремистской и запрещена в РФ
https://ria.ru/20241016/siyyarto-1978246902.html
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москва, в мире, украина, россия, петер сийярто, виктор орбан, сергей лавров, евросоюз
Москва, В мире, Украина, Россия, Петер Сийярто, Виктор Орбан, Сергей Лавров, Евросоюз
Сийярто прибыл в Москву

Сийярто прибыл в Москву в рамках венгерской мирной инициативы по Украине

© Страница Петера Сийярто в соцсетиМинистр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто во время встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. 2 декабря 2024
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто во время встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. 2 декабря 2024 - РИА Новости, 1920, 02.12.2024
© Страница Петера Сийярто в соцсети
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто во время встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. 2 декабря 2024
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БУДАПЕШТ, 2 дек - РИА Новости. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что прибыл в Москву в рамках венгерской мирной инициативы по Украине, поскольку в условиях риска эскалации конфликта надо сосредоточиться на установлении мира.
"Я снова прибыл в рамках венгерской мирной миссии", - сказал он на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, которая транслировалась в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).
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По его словам, риск эскалации в настоящий момент выше всего с начала конфликта на Украине вследствие "опасных и безответственных решений в последнее время".
"Когда так велик риск эскалации, мы полагаем, что надо сосредоточиться на усилиях по установлению мира", - подчеркнул Сийярто.
Министр отметил, что решение может быть найдено только за столом переговоров, так что те, кто закрывает дипломатические каналы и критикует тех, кто сохраняет их открытыми, "на самом деле не хотят мира".
"Поскольку мы хотим мира, то мы надеемся, что сегодняшняя наша встреча сможет нас приблизить к миру", - добавил он.
В начале июля премьер Венгрии Виктор Орбан провел встречи с президентом России Владимиром Путиным, председателем КНР Си Цзиньпином, президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, экс-президентом США Дональдом Трампом, а также с Владимиром Зеленским. Впоследствии венгерский премьер передал всем лидерам ЕС свой план по урегулированию конфликта на Украине, основанный на реалистичной оценке ситуации, реальных целях и сроках.
Осенью Орбан также сообщал, что намерен продолжить свою "миссию мира".
*Деятельность Meta (Instagram и Facebook) признана экстремистской и запрещена в РФ
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