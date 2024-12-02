https://ria.ru/20241202/siyyarto-1986881038.html

Сийярто прибыл в Москву

Сийярто прибыл в Москву - РИА Новости, 02.12.2024

Сийярто прибыл в Москву

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что прибыл в Москву в рамках венгерской мирной инициативы по Украине,... РИА Новости, 02.12.2024

2024-12-02T14:56

2024-12-02T14:56

2024-12-02T16:19

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БУДАПЕШТ, 2 дек - РИА Новости. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что прибыл в Москву в рамках венгерской мирной инициативы по Украине, поскольку в условиях риска эскалации конфликта надо сосредоточиться на установлении мира."Я снова прибыл в рамках венгерской мирной миссии", - сказал он на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, которая транслировалась в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).По его словам, риск эскалации в настоящий момент выше всего с начала конфликта на Украине вследствие "опасных и безответственных решений в последнее время"."Когда так велик риск эскалации, мы полагаем, что надо сосредоточиться на усилиях по установлению мира", - подчеркнул Сийярто.Министр отметил, что решение может быть найдено только за столом переговоров, так что те, кто закрывает дипломатические каналы и критикует тех, кто сохраняет их открытыми, "на самом деле не хотят мира"."Поскольку мы хотим мира, то мы надеемся, что сегодняшняя наша встреча сможет нас приблизить к миру", - добавил он.В начале июля премьер Венгрии Виктор Орбан провел встречи с президентом России Владимиром Путиным, председателем КНР Си Цзиньпином, президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, экс-президентом США Дональдом Трампом, а также с Владимиром Зеленским. Впоследствии венгерский премьер передал всем лидерам ЕС свой план по урегулированию конфликта на Украине, основанный на реалистичной оценке ситуации, реальных целях и сроках.Осенью Орбан также сообщал, что намерен продолжить свою "миссию мира".*Деятельность Meta (Instagram и Facebook) признана экстремистской и запрещена в РФ

https://ria.ru/20241016/siyyarto-1978246902.html

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москва, в мире, украина, россия, петер сийярто, виктор орбан, сергей лавров, евросоюз