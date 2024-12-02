https://ria.ru/20241202/siriya-1986981213.html
В ООН сообщили о перемещении населения из-за боевых действий в Сирии
В ООН сообщили о перемещении населения из-за боевых действий в Сирии - РИА Новости, 02.12.2024
В ООН сообщили о перемещении населения из-за боевых действий в Сирии
Более 48,5 тысячи человек были перемещены в результате боевых действий на северо-западе Сирии с 26 ноября по 30 ноября, и цифры быстро меняются, говорится в... РИА Новости, 02.12.2024
2024-12-02T22:55
2024-12-02T22:55
2024-12-02T22:55
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ЖЕНЕВА, 2 дек – РИА Новости. Более 48,5 тысячи человек были перемещены в результате боевых действий на северо-западе Сирии с 26 ноября по 30 ноября, и цифры быстро меняются, говорится в сводке Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ). "Ситуация с перемещением населения остается крайне нестабильной, и партнеры ежедневно проверяют новые данные. По состоянию на 30 ноября более 48,5 тысячи человек были перемещены, что значительно больше, чем 14 тысяч человек, о которых сообщила 28 ноября Целевая группа по внутренне перемещенным лицам", - сказано в документе. Террористическая группировка "Хайят Тахрир аш-Шам"* (прежнее название "Джебхат ан-Нусра"*, запрещенная в РФ террористическая организация) совместно с рядом вооруженных формирований, которые входят в так называемую вооруженную сирийскую оппозицию, 29 ноября начали масштабную операцию, продвигаясь с севера Идлиба в направлении городов Алеппо и Хама. Спустя сутки, 30 ноября, второй по величине город в Сирии и его окрестности, включая международный аэропорт и военный аэродром Кувейрис, перешли под контроль террористов. Полный захват Алеппо боевиками произошел впервые с начала кризиса в Сирии в 2011 году. До конца 2016 года вооруженная оппозиция контролировала лишь восточную часть города и была выбита оттуда сирийской армией при поддержке ВКС РФ. После захвата Алеппо террористические отряды предприняли попытки продвинуться в сторону города Хама, захватив населенный пункт Маарет Нууман. На севере провинции Алеппо идут попытки продвинуться вглубь территорий, контролируемых курдскими формированиями в районе населенного пункта Тель-Рифаат. Командование сирийской армии заявило 1 декабря, что продвижение террористов в Хаме остановлено и правительственные войска перешли в контрнаступление, освободив ряд ранее захваченных террористами поселений.*Запрещенная на территории РФ террористическая организация
https://ria.ru/20241202/siriya-1986979305.html
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в мире, алеппо, сирия, хама (мухафаза), оон, воздушно-космические силы россии, обострение ситуации в сирии — 2024, россия
В мире, Алеппо, Сирия, Хама (мухафаза), ООН, Воздушно-космические силы России, Обострение ситуации в Сирии — 2024, Россия
В ООН сообщили о перемещении населения из-за боевых действий в Сирии
ООН: более 50 тысяч человек покинули свои дома из-за боевых действий в Сирии
ЖЕНЕВА, 2 дек – РИА Новости. Более 48,5 тысячи человек были перемещены в результате боевых действий на северо-западе Сирии с 26 ноября по 30 ноября, и цифры быстро меняются, говорится в сводке Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ).
"Ситуация с перемещением населения остается крайне нестабильной, и партнеры ежедневно проверяют новые данные. По состоянию на 30 ноября более 48,5 тысячи человек были перемещены, что значительно больше, чем 14 тысяч человек, о которых сообщила 28 ноября Целевая группа по внутренне перемещенным лицам", - сказано в документе.
Террористическая группировка "Хайят Тахрир аш-Шам"* (прежнее название "Джебхат ан-Нусра"*, запрещенная в РФ
террористическая организация) совместно с рядом вооруженных формирований, которые входят в так называемую вооруженную сирийскую оппозицию, 29 ноября начали масштабную операцию, продвигаясь с севера Идлиба
в направлении городов Алеппо
и Хама
. Спустя сутки, 30 ноября, второй по величине город в Сирии
и его окрестности, включая международный аэропорт и военный аэродром Кувейрис, перешли под контроль террористов.
Полный захват Алеппо боевиками произошел впервые с начала кризиса в Сирии в 2011 году. До конца 2016 года вооруженная оппозиция контролировала лишь восточную часть города и была выбита оттуда сирийской армией при поддержке ВКС
РФ.
После захвата Алеппо террористические отряды предприняли попытки продвинуться в сторону города Хама, захватив населенный пункт Маарет Нууман. На севере провинции Алеппо идут попытки продвинуться вглубь территорий, контролируемых курдскими формированиями в районе населенного пункта Тель-Рифаат. Командование сирийской армии заявило 1 декабря, что продвижение террористов в Хаме остановлено и правительственные войска перешли в контрнаступление, освободив ряд ранее захваченных террористами поселений.
*Запрещенная на территории РФ террористическая организация