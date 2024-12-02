https://ria.ru/20241202/siriya-1986981213.html

В ООН сообщили о перемещении населения из-за боевых действий в Сирии

В ООН сообщили о перемещении населения из-за боевых действий в Сирии - РИА Новости, 02.12.2024

В ООН сообщили о перемещении населения из-за боевых действий в Сирии

Более 48,5 тысячи человек были перемещены в результате боевых действий на северо-западе Сирии с 26 ноября по 30 ноября, и цифры быстро меняются, говорится в... РИА Новости, 02.12.2024

2024-12-02T22:55

2024-12-02T22:55

2024-12-02T22:55

в мире

алеппо

сирия

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воздушно-космические силы россии

обострение ситуации в сирии — 2024

россия

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ЖЕНЕВА, 2 дек – РИА Новости. Более 48,5 тысячи человек были перемещены в результате боевых действий на северо-западе Сирии с 26 ноября по 30 ноября, и цифры быстро меняются, говорится в сводке Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ). "Ситуация с перемещением населения остается крайне нестабильной, и партнеры ежедневно проверяют новые данные. По состоянию на 30 ноября более 48,5 тысячи человек были перемещены, что значительно больше, чем 14 тысяч человек, о которых сообщила 28 ноября Целевая группа по внутренне перемещенным лицам", - сказано в документе. Террористическая группировка "Хайят Тахрир аш-Шам"* (прежнее название "Джебхат ан-Нусра"*, запрещенная в РФ террористическая организация) совместно с рядом вооруженных формирований, которые входят в так называемую вооруженную сирийскую оппозицию, 29 ноября начали масштабную операцию, продвигаясь с севера Идлиба в направлении городов Алеппо и Хама. Спустя сутки, 30 ноября, второй по величине город в Сирии и его окрестности, включая международный аэропорт и военный аэродром Кувейрис, перешли под контроль террористов. Полный захват Алеппо боевиками произошел впервые с начала кризиса в Сирии в 2011 году. До конца 2016 года вооруженная оппозиция контролировала лишь восточную часть города и была выбита оттуда сирийской армией при поддержке ВКС РФ. После захвата Алеппо террористические отряды предприняли попытки продвинуться в сторону города Хама, захватив населенный пункт Маарет Нууман. На севере провинции Алеппо идут попытки продвинуться вглубь территорий, контролируемых курдскими формированиями в районе населенного пункта Тель-Рифаат. Командование сирийской армии заявило 1 декабря, что продвижение террористов в Хаме остановлено и правительственные войска перешли в контрнаступление, освободив ряд ранее захваченных террористами поселений.*Запрещенная на территории РФ террористическая организация

https://ria.ru/20241202/siriya-1986979305.html

https://ria.ru/20241130/siriya-1986496737.html

алеппо

сирия

хама (мухафаза)

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в мире, алеппо, сирия, хама (мухафаза), оон, воздушно-космические силы россии, обострение ситуации в сирии — 2024, россия