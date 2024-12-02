В ООН сообщили о гибели 44 мирных жителей на северо-западе Сирии
ООН: на северо-западе Сирии с 26 ноября погибли 44 мирных жителя, 162 пострадали
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Здание Организации объединенных наций в Нью-Йорке. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 2 дек – РИА Новости. По меньшей мере 44 мирных жителя были убиты и 162 ранены в ходе боевых действий в провинциях Идлиб и Алеппо на северо-западе Сирии с 26 ноября, говорится в сводке Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ).
"С начала эскалации 26 ноября и по состоянию на 1 декабря на северо-западе Сирии погибли по меньшей мере 44 мирных жителя, в том числе 12 детей и семь женщин. По данным, подтвержденным местными органами здравоохранения, ещё по меньшей мере 162 человека получили ранения. Женщины и дети составляют почти две трети от общего числа раненых. Сообщается, что по меньшей мере 66 детей и 36 женщин ранены. Большинство из них получили множественные осколочные ранения", - сказано в документе.
Террористическая группировка "Хайят Тахрир аш-Шам"* (прежнее название "Джебхат ан-Нусра"*, запрещенная в РФ террористическая организация) совместно с рядом вооруженных формирований, которые входят в так называемую вооруженную сирийскую оппозицию, 29 ноября начали масштабную операцию, продвигаясь с севера Идлиба в направлении городов Алеппо и Хама. Спустя сутки, 30 ноября, второй по величине город в Сирии и его окрестности, включая международный аэропорт и военный аэродром Кувейрис, перешли под контроль террористов.
Полный захват Алеппо боевиками произошел впервые с начала кризиса в Сирии в 2011 году. До конца 2016 года вооруженная оппозиция контролировала лишь восточную часть города и была выбита оттуда сирийской армией при поддержке ВКС РФ.
После захвата Алеппо террористические отряды предприняли попытки продвинуться в сторону города Хама, захватив населенный пункт Маарет Нууман. На севере провинции Алеппо идут попытки продвинуться вглубь территорий, контролируемых курдскими формированиями в районе населенного пункта Тель-Рифаат. Командование сирийской армии заявило 1 декабря, что продвижение террористов в Хаме остановлено и правительственные войска перешли в контрнаступление, освободив ряд ранее захваченных террористами поселений.
*Запрещенная на территории РФ террористическая организация