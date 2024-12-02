https://ria.ru/20241202/siriya-1986976700.html

В Сирии за сутки уничтожили не менее ста боевиков

В Сирии за сутки уничтожили не менее ста боевиков - РИА Новости, 02.12.2024

В Сирии за сутки уничтожили не менее ста боевиков

Не менее 100 боевиков уничтожены за минувшие сутки в Сирии армией страны при содействии ВКС России при отражении террористической угрозы, сообщил... РИА Новости, 02.12.2024

2024-12-02T22:12

2024-12-02T22:12

2024-12-02T22:12

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воздушно-космические силы россии

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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Не менее 100 боевиков уничтожены за минувшие сутки в Сирии армией страны при содействии ВКС России при отражении террористической угрозы, сообщил замруководителя российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) капитан первого ранга Олег Игнасюк. Минобороны Сирии 28 ноября заявило, что правительственная армия вступила в бой с террористами, атаковавшими провинции Алеппо и Идлиб. Нарушив соглашение о деэскалации, группировки, входящие в террористическую организацию "Хайят Тахрир аш-Шам"* (прежнее название "Джебхат ан-Нусра"*), на широком фронте в провинциях Алеппо и Идлиб нанесли удары по деревням, населенным пунктам и военным позициям. По данным военного ведомства САР, армия отреагировала на атаку, в результате террористы понесли потери в живой силе и технике. "За прошедшие сутки нанесены ракетно-бомбовые удары по местам скопления боевиков и техники, опорным пунктам, складам ГСМ и боеприпасов, колоннам техники, позициям РСЗО и полевой артиллерии, пунктам управления. Уничтожено не менее 100 террористов", - сказал Игнасюк на брифинге.* Запрещенная на территории России террористическая организация.

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в мире, сирия, алеппо, воздушно-космические силы россии, обострение ситуации в сирии — 2024