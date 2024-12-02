https://ria.ru/20241202/siriya-1986967025.html

Швейцария призвала к срочной деэскалации в Сирии

Швейцария призвала к срочной деэскалации в Сирии - РИА Новости, 02.12.2024

Швейцария призвала к срочной деэскалации в Сирии

Швейцария призывает все стороны в Сирии уважать международное право, защищать гражданских лиц и незамедлительно приступить к деэскалации, заявил руководитель... РИА Новости, 02.12.2024

2024-12-02T20:53

2024-12-02T20:53

2024-12-02T20:53

в мире

сирия

алеппо

хама (мухафаза)

оон

воздушно-космические силы россии

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ЖЕНЕВА, 2 дек – РИА Новости. Швейцария призывает все стороны в Сирии уважать международное право, защищать гражданских лиц и незамедлительно приступить к деэскалации, заявил руководитель отдела коммуникаций швейцарского МИД Николя Бидо в соцсети X. "Швейцария обеспокоена эскалацией военных действий в Сирии. Она призывает все стороны уважать международное право и защищать мирных жителей и призывает к срочной деэскалации и возобновлению политического процесса в соответствии с резолюцией 2254 СБ ООН", - сказано в публикации. Террористическая группировка "Хайят Тахрир аш-Шам"* (прежнее название "Джебхат ан-Нусра"*, запрещенная в РФ террористическая организация) совместно с рядом вооруженных формирований, которые входят в так называемую вооруженную сирийскую оппозицию, 29 ноября начали масштабную операцию, продвигаясь с севера Идлиба в направлении городов Алеппо и Хама. Спустя сутки, 30 ноября, второй по величине город в Сирии и его окрестности, включая международный аэропорт и военный аэродром Кувейрис, перешли под контроль террористов. Полный захват Алеппо боевиками произошел впервые с начала кризиса в Сирии в 2011 году. До конца 2016 года вооруженная оппозиция контролировала лишь восточную часть города и была выбита оттуда сирийской армией при поддержке ВКС РФ. После захвата Алеппо террористические отряды предприняли попытки продвинуться в сторону города Хама, захватив населенный пункт Маарет Нууман. На севере провинции Алеппо идут попытки продвинуться вглубь территорий, контролируемых курдскими формированиями в районе населенного пункта Тель-Рифаат. Командование сирийской армии в свою очередь заявило 1 декабря, что продвижение террористов в Хаме остановлено и правительственные войска перешли в контрнаступление, освободив ряд ранее захваченных террористами поселений.*Запрещенная на территории РФ террористическая организация

https://ria.ru/20241202/aleppo-1986881890.html

https://ria.ru/20241201/knaysl-1986682382.html

сирия

алеппо

хама (мухафаза)

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в мире, сирия, алеппо, хама (мухафаза), оон, воздушно-космические силы россии