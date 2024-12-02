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Сирийская армия восстановила контроль вдоль трассы Мухарди — Скальбия - РИА Новости, 02.12.2024
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20:33 02.12.2024
https://ria.ru/20241202/siriya-1986961138.html
Сирийская армия восстановила контроль вдоль трассы Мухарди — Скальбия
Сирийская армия восстановила контроль вдоль трассы Мухарди — Скальбия - РИА Новости, 02.12.2024
Сирийская армия восстановила контроль вдоль трассы Мухарди — Скальбия
Сирийская армия отразила наступление террористов на севере провинции Хама и восстановила контроль над поселениями вдоль трассы Мухарди-Скальбия на... РИА Новости, 02.12.2024
2024-12-02T20:33
2024-12-02T20:33
в мире
хама (мухафаза)
идлиб (мухафаза)
обострение ситуации в сирии — 2024
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БЕЙРУТ, 2 дек - РИА Новости. Сирийская армия отразила наступление террористов на севере провинции Хама и восстановила контроль над поселениями вдоль трассы Мухарди-Скальбия на административной границе провинций Хама и Идлиб, передает сирийское государственное агентство САНА. "Армия САР преуспела в отражении террористической атаки и освободила все поселения, расположенные на трассе Мухарди-Скальбия", - написано в заявлении.
https://ria.ru/20241202/siriya-1986942987.html
хама (мухафаза)
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в мире, хама (мухафаза), идлиб (мухафаза), обострение ситуации в сирии — 2024
В мире, Хама (мухафаза), Идлиб (мухафаза), Обострение ситуации в Сирии — 2024
Сирийская армия восстановила контроль вдоль трассы Мухарди — Скальбия

САНА: сирийская армия восстановила контроль вдоль трассы Мухарди — Скальбия

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкВоеннослужащие сирийской армии
Военнослужащие сирийской армии - РИА Новости, 1920, 02.12.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Военнослужащие сирийской армии. Архивное фото
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БЕЙРУТ, 2 дек - РИА Новости. Сирийская армия отразила наступление террористов на севере провинции Хама и восстановила контроль над поселениями вдоль трассы Мухарди-Скальбия на административной границе провинций Хама и Идлиб, передает сирийское государственное агентство САНА.
"Армия САР преуспела в отражении террористической атаки и освободила все поселения, расположенные на трассе Мухарди-Скальбия", - написано в заявлении.
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В миреХама (мухафаза)Идлиб (мухафаза)Обострение ситуации в Сирии — 2024
 
 
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