В Сирии сообщили о трех погибших после обстрела террористами Хамы
Al Akhbar: после обстрела террористами Хамы в Сирии погибли три человека
© AP Photo / Hussein MallaБоевики в Сирии
© AP Photo / Hussein Malla
Боевики в Сирии. Архивное фото
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КАИР, 2 дек - РИА Новости. Три человека, включая женщину, погибли, несколько ранены в результате обстрела террористами города Хама в Сирии, сообщает сирийский государственный телеканал Al Akhbar.
"Три человека, включая женщину, погибли, несколько ранены в районе Аль-Баас в городе Хама в результате нападения террористов с использованием снарядов", - говорится в сообщении телеканала.
Террористическая группировка "Хайят Тахрир аш-Шам"* (прежнее название "Джебхат ан-Нусра"*, запрещенная в РФ террористическая организация) совместно с рядом вооруженных формирований, которые входят в так называемую вооруженную сирийскую оппозицию, 29 ноября начали масштабную операцию, продвигаясь с севера Идлиба в направлении городов Алеппо и Хама. Спустя сутки, 30 ноября, второй по величине город в Сирии и его окрестности, включая международный аэропорт и военный аэродром Кувейрис, перешли под контроль террористов.
Полный захват Алеппо боевиками произошел впервые с начала кризиса в Сирии в 2011 году. До конца 2016 года вооруженная оппозиция контролировала лишь восточную часть города и была выбита оттуда сирийской армией при поддержке ВКС РФ.
После захвата Алеппо террористические отряды предприняли попытки продвинуться в сторону города Хама, захватив населенный пункт Маарет Нууман. На севере провинции Алеппо идут попытки продвинуться вглубь территорий, контролируемых курдскими формированиями в районе населенного пункта Тель-Рифаат. Командование сирийской армии в свою очередь заявило 1 декабря, что продвижение террористов в Хаме остановлено и правительственные войска перешли в контрнаступление, освободив ряд ранее захваченных террористами поселений.
*Запрещенная на территории РФ террористическая организация