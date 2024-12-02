https://ria.ru/20241202/siriya-1986902944.html
Путин и Пезешкиан подчеркнули важность работы в рамках астанинского формата
Путин и Пезешкиан подчеркнули важность работы в рамках астанинского формата - РИА Новости, 02.12.2024
Путин и Пезешкиан подчеркнули важность работы в рамках астанинского формата
Президент России Владимир Путин и президент Ирана Масуд Пезешкиан в телефонном разговоре подчеркнули важность координации усилий в рамках астанинского формата с РИА Новости, 02.12.2024
2024-12-02T16:22
2024-12-02T16:22
2024-12-02T16:29
турция
сирия
в мире
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иран
владимир путин
масуд пезешкиан
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Ирана Масуд Пезешкиан в телефонном разговоре подчеркнули важность координации усилий в рамках астанинского формата с участием Турции по урегулированию ситуации в Сирии, сообщает пресс-служба Кремля."Выражена безусловная поддержка действиям законных властей Сирии по восстановлению конституционного порядка и территориальной целостности страны, а также подчеркнута важность координации усилий в рамках астанинского формата с участием Турции", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20241202/siriya-1986855802.html
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турция, сирия, в мире, россия, иран, владимир путин, масуд пезешкиан
Турция, Сирия, В мире, Россия, Иран, Владимир Путин, Масуд Пезешкиан
Путин и Пезешкиан подчеркнули важность работы в рамках астанинского формата
Путин и Пезешкиан подчеркнули важность сотрудничества по урегулированию в Сирии