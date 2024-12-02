https://ria.ru/20241202/siriya-1986855561.html

Сирийские и российские военные уничтожили пять штабов террористов за сутки

Сирийские и российские военные уничтожили пять штабов террористов за сутки - РИА Новости, 02.12.2024

Сирийские и российские военные уничтожили пять штабов террористов за сутки

Вооруженные силы Сирии совместно с ВКС России за сутки уничтожили пять штабов и семь складов с боеприпасами на севере страны, сообщается в заявлении главного... РИА Новости, 02.12.2024

2024-12-02T13:24

2024-12-02T13:24

2024-12-02T13:44

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БЕЙРУТ, 2 дек - РИА Новости. Вооруженные силы Сирии совместно с ВКС России за сутки уничтожили пять штабов и семь складов с боеприпасами на севере страны, сообщается в заявлении главного командования сирийской армии."За последние 24 часа в результате ударов авиации, ствольной и реактивной артиллерии сирийской армии в координации с дружественными силами по позициям террористов и их путям снабжения в провинции Алеппо и Идлиб были уничтожены пять штабов и семь складов с боеприпасами и беспилотниками", - говорится в заявлении.Террористическая группировка "Хайят Тахрир аш-Шам"* совместно с рядом вооруженных формирований, которые входят в так называемую вооруженную сирийскую оппозицию, 29 ноября начали масштабную операцию, продвигаясь с севера Идлиба в направлении городов Алеппо и Хама. Спустя сутки, 30 ноября, второй по величине город в Сирии и его окрестности, включая международный аэропорт и военный аэродром Кувейрис, перешли под контроль террористов.Полный захват Алеппо боевиками произошел впервые с начала кризиса в Сирии в 2011 году. До конца 2016 года вооруженная оппозиция контролировала лишь восточную часть города и была выбита оттуда сирийской армией при поддержке ВКС РФ.После захвата Алеппо террористические отряды предприняли попытки продвинуться в сторону города Хама, захватив населенный пункт Маарет Нууман. На севере провинции Алеппо идут попытки продвинуться вглубь территорий, контролируемых курдскими формированиями в районе населенного пункта Тель-Рифаат. Командование сирийской армии в свою очередь заявило 1 декабря, что продвижение террористов в Хаме остановлено и правительственные войска перешли в контрнаступление, освободив ряд ранее захваченных террористами поселений.*Запрещенная в России террористическая организация

https://ria.ru/20241202/siriya-1986856338.html

https://ria.ru/20241202/siriya-1986855802.html

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в мире, воздушно-космические силы россии, алеппо, сирия, россия, обострение ситуации в сирии — 2024