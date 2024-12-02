Сирийские и российские военные уничтожили пять штабов террористов за сутки
ВС России и Сирии уничтожили пять штабов террористов за сутки в Идлибе и Алеппо
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкИстребитель Воздушно-космических сил РФ СУ-30 СМ во время вылета с авиабазы "Хмеймим"
Истребитель Воздушно-космических сил РФ СУ-30 СМ во время вылета с авиабазы "Хмеймим". Архивное фото
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БЕЙРУТ, 2 дек - РИА Новости. Вооруженные силы Сирии совместно с ВКС России за сутки уничтожили пять штабов и семь складов с боеприпасами на севере страны, сообщается в заявлении главного командования сирийской армии.
"За последние 24 часа в результате ударов авиации, ствольной и реактивной артиллерии сирийской армии в координации с дружественными силами по позициям террористов и их путям снабжения в провинции Алеппо и Идлиб были уничтожены пять штабов и семь складов с боеприпасами и беспилотниками", - говорится в заявлении.
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Террористическая группировка "Хайят Тахрир аш-Шам"* совместно с рядом вооруженных формирований, которые входят в так называемую вооруженную сирийскую оппозицию, 29 ноября начали масштабную операцию, продвигаясь с севера Идлиба в направлении городов Алеппо и Хама. Спустя сутки, 30 ноября, второй по величине город в Сирии и его окрестности, включая международный аэропорт и военный аэродром Кувейрис, перешли под контроль террористов.
Полный захват Алеппо боевиками произошел впервые с начала кризиса в Сирии в 2011 году. До конца 2016 года вооруженная оппозиция контролировала лишь восточную часть города и была выбита оттуда сирийской армией при поддержке ВКС РФ.
После захвата Алеппо террористические отряды предприняли попытки продвинуться в сторону города Хама, захватив населенный пункт Маарет Нууман. На севере провинции Алеппо идут попытки продвинуться вглубь территорий, контролируемых курдскими формированиями в районе населенного пункта Тель-Рифаат. Командование сирийской армии в свою очередь заявило 1 декабря, что продвижение террористов в Хаме остановлено и правительственные войска перешли в контрнаступление, освободив ряд ранее захваченных террористами поселений.
*Запрещенная в России террористическая организация