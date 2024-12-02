https://ria.ru/20241202/siriya-1986845839.html
Российские и сирийские самолеты ударили по позициям террористов в Алеппо
Российские и сирийские самолеты ударили по позициям террористов в Алеппо - РИА Новости, 02.12.2024
Российские и сирийские самолеты ударили по позициям террористов в Алеппо
Сирийские ВВС и российские ВКС нанесли удары по позициям террористов на востоке провинции Алеппо, говорится в заявлении Минобороны Сирии, опубликованном... РИА Новости, 02.12.2024
2024-12-02T12:42
2024-12-02T12:42
2024-12-02T13:28
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БЕЙРУТ, 2 дек — РИА Новости. Сирийские ВВС и российские ВКС нанесли удары по позициям террористов на востоке провинции Алеппо, говорится в заявлении Минобороны Сирии, опубликованном государственным агентством САНА. "Сирийская и российская боевая авиация нанесли серии ударов по скоплениям террористов и на пути их следования в районе населенного пункта Сфири на востоке провинции Алеппо. В результате десятки террористов убиты и ранены. Также уничтожена техника", — сообщили в военном ведомстве.В среду, 27 ноября, группировки, входящие в "Хайят Тахрир аш-Шам"*, нарушили соглашение о деэскалации и атаковали провинции Алеппо и Идлиб. На широком фронте они нанесли удары по населенным пунктам и позициям военных.Сирийские войска ответили на нападение, в результате террористы понесли потери в живой силе и технике. По информации заместителя руководителя российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии Олега Игнасюка, за предыдущие сутки сирийская армия при поддержке российских ВКС уничтожила не менее 320 боевиков.Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. После освобождения армией большей части страны разрозненные группы террористов действуют в пустынных районах на севере и северо-востоке.Они периодически устраивают налеты на гражданские и военные машины на трассах и терроризируют жителей отдаленных деревень. Сирийские войска продолжают активные точечные операции по ликвидации оставшихся отрядов боевиков.* Запрещенная в России террористическая организация.
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в мире, сирия, алеппо, россия, воздушно-космические силы россии, обострение ситуации в сирии — 2024
В мире, Сирия, Алеппо, Россия, Воздушно-космические силы России, Обострение ситуации в Сирии — 2024
Российские и сирийские самолеты ударили по позициям террористов в Алеппо
Самолеты ВВС Сирии и ВКС России ликвидировали десятки боевиков в Алеппо