https://ria.ru/20241202/siriya-1986832673.html

Иран обвинил США в нарушении сирийских законов

Иран обвинил США в нарушении сирийских законов - РИА Новости, 02.12.2024

Иран обвинил США в нарушении сирийских законов

Военное присутствие США в Сирии нарушает сирийские законы, оно позволило террористам остаться в САР, заявил в ходе еженедельной пресс-конференции официальный... РИА Новости, 02.12.2024

2024-12-02T12:10

2024-12-02T12:10

2024-12-02T12:10

в мире

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алеппо

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башар асад

мид ирана

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ТЕГЕРАН, 2 дек - РИА Новости. Военное присутствие США в Сирии нарушает сирийские законы, оно позволило террористам остаться в САР, заявил в ходе еженедельной пресс-конференции официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи. Минобороны Сирии в четверг заявило, что правительственная армия вступила в бой с террористами, атаковавшими провинции Алеппо и Идлиб. Нарушив соглашение о деэскалации, группировки, входящие в террористическую организацию "Хайят Тахрир аш-Шам"* (прежнее название "Джебхат ан-Нусра"*, запрещенная в РФ террористическая организация), на широком фронте в провинциях Алеппо и Идлиб нанесли удары по деревням, населенным пунктам и военным позициям. По данным военного ведомства САР, армия отреагировала на атаку, в результате террористы понесли потери в живой силе и технике. "Военное присутствие США в Сирии - нарушение определенных сирийских положений и законов, а продолжение присутствия террористов в Сирии является результатом присутствия США в этой стране", - сказал Багаи. Официальный представитель МИД Ирана подчеркнул, что происходящее в Сирии не представляет угрозы для США, и террористы ИГ* (террористическая группировка, запрещенная в РФ) никогда не были угрозой для американских интересов. "Если целью военного присутствия США в Сирии является борьба с ИГ,* тогда что эта группировка делает в Сирии, и каким образом (получилось, что - ред.) в Сирии действует "Хайят Тахрир аш-Шам*?", - сказал он. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи на фоне роста террористической активности в Сирии начал визит по странам региона Ближнего Востока. В воскресенье он посетил Дамаск, где встретился с президентом Сирийской Арабской Республики Башаром Асадом, передал сирийскому правительству послание от Тегерана, а также подтвердил поддержку иранской стороной армии и правительства Сирии в борьбе с террористическими группировками. Следующим пунктом поездки Аракчи стала Анкара.*Запрещенные на территории РФ террористические организации

https://ria.ru/20241129/iran-1986360925.html

https://ria.ru/20241201/siriya-1986770930.html

сирия

сша

алеппо

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в мире, сирия, сша, алеппо, аббас аракчи, башар асад, мид ирана