https://ria.ru/20241202/siriya-1986831534.html

Боевики захватили сирийский город Телль-Рифат, пишет Anadolu

Боевики захватили сирийский город Телль-Рифат, пишет Anadolu - РИА Новости, 02.12.2024

Боевики захватили сирийский город Телль-Рифат, пишет Anadolu

Боевики захватили контролировавшийся курдами сирийский город Телль-Рифат, утверждает турецкое госагентство Anadolu со ссылкой на источники в органах... РИА Новости, 02.12.2024

2024-12-02T12:06

2024-12-02T12:06

2024-12-02T12:39

в мире

алеппо

идлиб (мухафаза)

турция

рабочая партия курдистана

обострение ситуации в сирии — 2024

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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Боевики захватили контролировавшийся курдами сирийский город Телль-Рифат, утверждает турецкое госагентство Anadolu со ссылкой на источники в органах безопасности. "Сирийская национальная армия" в рамках операции "Рассвет свободы" полностью установила контроль над Телль-Рифатом и продвигается к деревням вокруг", — говорится в публикации. Телль-Рифат, расположенный в 18 километрах от турецкой границы, с 2016 года контролировали силы YPG, относящиеся к запрещенной в Турции и признанной террористической Рабочей партии Курдистана. Под городом якобы обнаружили туннель длиной не менее 30 километров, по которому оружие и боеприпасы перемещали "к фронту". Кроме того, под контроль боевиков перешли военные аэродромы Минниг и Квейрис в провинции Алеппо. "Тем самым перерезан логистический маршрут снабжения РПК через Телль-Рифат к Манбиджу", — отмечает агентство. По его данным, за предыдущий день боевики захватили 24 деревни вокруг Телль-Рифата. В среду, 27 ноября, группировки, входящие в "Хайят Тахрир аш-Шам"*, нарушили соглашение о деэскалации и атаковали провинции Алеппо и Идлиб. На широком фронте они нанесли удары по населенным пунктам и позициям военных.Сирийские войска ответили на нападение, в результате террористы понесли потери в живой силе и технике. По информации заместителя руководителя российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии Олега Игнасюка, за предыдущие сутки сирийская армия при поддержке российских ВКС уничтожила не менее 320 боевиков.Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. После освобождения армией большей части страны разрозненные группы террористов действуют в пустынных районах на севере и северо-востоке.Они периодически устраивают налеты на гражданские и военные машины на трассах и терроризируют жителей отдаленных деревень. Сирийские войска продолжают активные точечные операции по ликвидации оставшихся отрядов боевиков.* Запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20241129/siriya-1986557105.html

https://ria.ru/20241202/izrail-1986772653.html

https://ria.ru/20241201/siriya-1986769685.html

алеппо

идлиб (мухафаза)

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в мире, алеппо, идлиб (мухафаза), турция, рабочая партия курдистана, обострение ситуации в сирии — 2024