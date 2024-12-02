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МИД Ирана назвал Израиль главным бенефициаром конфликта в Сирии - РИА Новости, 02.12.2024
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12:09 02.12.2024 (обновлено: 14:03 02.12.2024)
https://ria.ru/20241202/siriya-1986830370.html
МИД Ирана назвал Израиль главным бенефициаром конфликта в Сирии
МИД Ирана назвал Израиль главным бенефициаром конфликта в Сирии - РИА Новости, 02.12.2024
МИД Ирана назвал Израиль главным бенефициаром конфликта в Сирии
Израильский режим является главным бенефициаром отсутствия безопасности в Сирии и в регионе Ближнего Востока, заявил в ходе еженедельной пресс-конференции... РИА Новости, 02.12.2024
2024-12-02T12:09
2024-12-02T14:03
в мире
сирия
ближний восток
иран
аббас аракчи
башар асад
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ТЕГЕРАН, 2 дек - РИА Новости. Израильский режим является главным бенефициаром отсутствия безопасности в Сирии и в регионе Ближнего Востока, заявил в ходе еженедельной пресс-конференции официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи. Минобороны Сирии ранее заявило, что правительственная армия вступила в бой с террористами, атаковавшими провинции Алеппо и Идлиб. Нарушив соглашение о деэскалации, группировки, входящие в террористическую организацию "Хайят Тахрир аш-Шам"* (прежнее название "Джебхат ан-Нусра"*, запрещенная в РФ террористическая организация), на широком фронте в провинциях Алеппо и Идлиб нанесли удары по деревням, населенным пунктам и военным позициям. По данным военного ведомства САР, армия отреагировала на атаку, в результате террористы понесли потери в живой силе и технике. "Главный бенефициар отсутствия безопасности в Сирии и регионе - израильский режим", - сказал Багаи. По его словам, неслучайно, что террористические группировки активизировались в Сирии сразу после объявления в конце ноября о прекращении огня между Израилем и Ливаном после почти 14 месяцев непрерывной эскалации: изучение истории деятельности террористических группировок в Сирии свидетельствует о связях между этими группировками и израильским режимом. Накануне министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи на фоне роста террористической активности в Сирии начал визит по странам региона Ближнего Востока. Днем ранее он посетил Дамаск, где встретился с президентом Сирийской Арабской Республики Башаром Асадом, передал сирийскому правительству послание от Тегерана, а также подтвердил поддержку иранской стороной армии и правительства Сирии в борьбе с террористическими группировками. Следующим пунктом поездки Аракчи стала Анкара.*Террористическая организация, запрещенная на территории России
https://ria.ru/20241130/iran-1986634367.html
https://ria.ru/20241129/iran-1986360925.html
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в мире, сирия, ближний восток, иран, аббас аракчи, башар асад
В мире, Сирия, Ближний Восток, Иран, Аббас Аракчи, Башар Асад
МИД Ирана назвал Израиль главным бенефициаром конфликта в Сирии

Представитель МИД Ирана Багаи назвал Израиль бенефициаром конфликта в Сирии

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкФлаг Ирана
Флаг Ирана - РИА Новости, 1920, 02.12.2024
© РИА Новости / Александр Вильф
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ТЕГЕРАН, 2 дек - РИА Новости. Израильский режим является главным бенефициаром отсутствия безопасности в Сирии и в регионе Ближнего Востока, заявил в ходе еженедельной пресс-конференции официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи.
Минобороны Сирии ранее заявило, что правительственная армия вступила в бой с террористами, атаковавшими провинции Алеппо и Идлиб. Нарушив соглашение о деэскалации, группировки, входящие в террористическую организацию "Хайят Тахрир аш-Шам"* (прежнее название "Джебхат ан-Нусра"*, запрещенная в РФ террористическая организация), на широком фронте в провинциях Алеппо и Идлиб нанесли удары по деревням, населенным пунктам и военным позициям. По данным военного ведомства САР, армия отреагировала на атаку, в результате террористы понесли потери в живой силе и технике.
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"Главный бенефициар отсутствия безопасности в Сирии и регионе - израильский режим", - сказал Багаи.
По его словам, неслучайно, что террористические группировки активизировались в Сирии сразу после объявления в конце ноября о прекращении огня между Израилем и Ливаном после почти 14 месяцев непрерывной эскалации: изучение истории деятельности террористических группировок в Сирии свидетельствует о связях между этими группировками и израильским режимом.
Накануне министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи на фоне роста террористической активности в Сирии начал визит по странам региона Ближнего Востока. Днем ранее он посетил Дамаск, где встретился с президентом Сирийской Арабской Республики Башаром Асадом, передал сирийскому правительству послание от Тегерана, а также подтвердил поддержку иранской стороной армии и правительства Сирии в борьбе с террористическими группировками. Следующим пунктом поездки Аракчи стала Анкара.
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В миреСирияБлижний ВостокИранАббас АракчиБашар Асад
 
 
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