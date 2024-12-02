МИД Ирана назвал Израиль главным бенефициаром конфликта в Сирии
Представитель МИД Ирана Багаи назвал Израиль бенефициаром конфликта в Сирии
Читать ria.ru в
ТЕГЕРАН, 2 дек - РИА Новости. Израильский режим является главным бенефициаром отсутствия безопасности в Сирии и в регионе Ближнего Востока, заявил в ходе еженедельной пресс-конференции официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи.
Минобороны Сирии ранее заявило, что правительственная армия вступила в бой с террористами, атаковавшими провинции Алеппо и Идлиб. Нарушив соглашение о деэскалации, группировки, входящие в террористическую организацию "Хайят Тахрир аш-Шам"* (прежнее название "Джебхат ан-Нусра"*, запрещенная в РФ террористическая организация), на широком фронте в провинциях Алеппо и Идлиб нанесли удары по деревням, населенным пунктам и военным позициям. По данным военного ведомства САР, армия отреагировала на атаку, в результате террористы понесли потери в живой силе и технике.
В Иране потребовали исключения Израиля из Генассамблеи ООН
30 ноября, 15:53
"Главный бенефициар отсутствия безопасности в Сирии и регионе - израильский режим", - сказал Багаи.
По его словам, неслучайно, что террористические группировки активизировались в Сирии сразу после объявления в конце ноября о прекращении огня между Израилем и Ливаном после почти 14 месяцев непрерывной эскалации: изучение истории деятельности террористических группировок в Сирии свидетельствует о связях между этими группировками и израильским режимом.
Накануне министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи на фоне роста террористической активности в Сирии начал визит по странам региона Ближнего Востока. Днем ранее он посетил Дамаск, где встретился с президентом Сирийской Арабской Республики Башаром Асадом, передал сирийскому правительству послание от Тегерана, а также подтвердил поддержку иранской стороной армии и правительства Сирии в борьбе с террористическими группировками. Следующим пунктом поездки Аракчи стала Анкара.
*Террористическая организация, запрещенная на территории России