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Двух жителей Запорожской области осудили за шпионаж - РИА Новости, 02.12.2024
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16:34 02.12.2024 (обновлено: 17:27 02.12.2024)
https://ria.ru/20241202/shpionazh-1986906867.html
Двух жителей Запорожской области осудили за шпионаж
Двух жителей Запорожской области осудили за шпионаж - РИА Новости, 02.12.2024
Двух жителей Запорожской области осудили за шпионаж
Ростовский областной суд приговорил двух жителей Запорожской области к 15 годам колонии каждого за шпионаж в пользу ВСУ, сообщила Генеральная прокуратура РФ. РИА Новости, 02.12.2024
2024-12-02T16:34
2024-12-02T17:27
происшествия
запорожская область
россия
ростовский областной суд
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МОСКВА, 2 дек – РИА Новости. Ростовский областной суд приговорил двух жителей Запорожской области к 15 годам колонии каждого за шпионаж в пользу ВСУ, сообщила Генеральная прокуратура РФ. "Ростовский областной суд вынес приговор по уголовному делу в отношении двух жителей Запорожской области Нонны Галки и Виктора Мешнякова. Они признаны виновными по ст. 276 УК РФ (шпионаж)", - говорится в сообщении. В суде было установлено, что в августе 2022 года Галка по просьбе своего сына, являющегося военнослужащим ВСУ, собирала сведения о местах дислокации и перемещениях личного состава и техники российской армии. Полученную информацию она передавала в том числе с помощью своего племянника Виктора Мешнякова, используя один из мессенджеров. Их незаконные действия были пресечены сотрудниками правоохранительных органов. "Суд с учетом мнения государственного обвинителя признал Галку и Мешнякова виновными и назначил каждому наказание в виде 15 лет лишения свободы. Нонна Галка будет отбывать срок в исправительной колонии общего режима, Виктор Мешняков – в исправительной колонии строгого режима", - уточняется в релизе.
https://ria.ru/20241126/diplomat-1985797645.html
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происшествия, запорожская область, россия, ростовский областной суд, вооруженные силы украины
Происшествия, Запорожская область, Россия, Ростовский областной суд, Вооруженные силы Украины
Двух жителей Запорожской области осудили за шпионаж

Два жителя Запорожской области получили 15 лет колонии за шпионаж

© Генпрокуратура России/TelegramЖители Запорожской области Нонна Галка и Виктор Мешняков, обвиняемые по делу о шпионаже в пользу ВСУ
Жители Запорожской области Нонна Галка и Виктор Мешняков, обвиняемые по делу о шпионаже в пользу ВСУ - РИА Новости, 1920, 02.12.2024
© Генпрокуратура России/Telegram
Жители Запорожской области Нонна Галка и Виктор Мешняков, обвиняемые по делу о шпионаже в пользу ВСУ
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МОСКВА, 2 дек – РИА Новости. Ростовский областной суд приговорил двух жителей Запорожской области к 15 годам колонии каждого за шпионаж в пользу ВСУ, сообщила Генеральная прокуратура РФ.
"Ростовский областной суд вынес приговор по уголовному делу в отношении двух жителей Запорожской области Нонны Галки и Виктора Мешнякова. Они признаны виновными по ст. 276 УК РФ (шпионаж)", - говорится в сообщении.
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В суде было установлено, что в августе 2022 года Галка по просьбе своего сына, являющегося военнослужащим ВСУ, собирала сведения о местах дислокации и перемещениях личного состава и техники российской армии. Полученную информацию она передавала в том числе с помощью своего племянника Виктора Мешнякова, используя один из мессенджеров. Их незаконные действия были пресечены сотрудниками правоохранительных органов.
"Суд с учетом мнения государственного обвинителя признал Галку и Мешнякова виновными и назначил каждому наказание в виде 15 лет лишения свободы. Нонна Галка будет отбывать срок в исправительной колонии общего режима, Виктор Мешняков – в исправительной колонии строгого режима", - уточняется в релизе.
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