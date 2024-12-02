Двух жителей Запорожской области осудили за шпионаж
Два жителя Запорожской области получили 15 лет колонии за шпионаж
© Генпрокуратура России/TelegramЖители Запорожской области Нонна Галка и Виктор Мешняков, обвиняемые по делу о шпионаже в пользу ВСУ
Жители Запорожской области Нонна Галка и Виктор Мешняков, обвиняемые по делу о шпионаже в пользу ВСУ
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МОСКВА, 2 дек – РИА Новости. Ростовский областной суд приговорил двух жителей Запорожской области к 15 годам колонии каждого за шпионаж в пользу ВСУ, сообщила Генеральная прокуратура РФ.
"Ростовский областной суд вынес приговор по уголовному делу в отношении двух жителей Запорожской области Нонны Галки и Виктора Мешнякова. Они признаны виновными по ст. 276 УК РФ (шпионаж)", - говорится в сообщении.
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В суде было установлено, что в августе 2022 года Галка по просьбе своего сына, являющегося военнослужащим ВСУ, собирала сведения о местах дислокации и перемещениях личного состава и техники российской армии. Полученную информацию она передавала в том числе с помощью своего племянника Виктора Мешнякова, используя один из мессенджеров. Их незаконные действия были пресечены сотрудниками правоохранительных органов.
"Суд с учетом мнения государственного обвинителя признал Галку и Мешнякова виновными и назначил каждому наказание в виде 15 лет лишения свободы. Нонна Галка будет отбывать срок в исправительной колонии общего режима, Виктор Мешняков – в исправительной колонии строгого режима", - уточняется в релизе.
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