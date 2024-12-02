https://ria.ru/20241202/shpionazh-1986906867.html

Двух жителей Запорожской области осудили за шпионаж

Двух жителей Запорожской области осудили за шпионаж - РИА Новости, 02.12.2024

Двух жителей Запорожской области осудили за шпионаж

Ростовский областной суд приговорил двух жителей Запорожской области к 15 годам колонии каждого за шпионаж в пользу ВСУ, сообщила Генеральная прокуратура РФ. РИА Новости, 02.12.2024

2024-12-02T16:34

2024-12-02T16:34

2024-12-02T17:27

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МОСКВА, 2 дек – РИА Новости. Ростовский областной суд приговорил двух жителей Запорожской области к 15 годам колонии каждого за шпионаж в пользу ВСУ, сообщила Генеральная прокуратура РФ. "Ростовский областной суд вынес приговор по уголовному делу в отношении двух жителей Запорожской области Нонны Галки и Виктора Мешнякова. Они признаны виновными по ст. 276 УК РФ (шпионаж)", - говорится в сообщении. В суде было установлено, что в августе 2022 года Галка по просьбе своего сына, являющегося военнослужащим ВСУ, собирала сведения о местах дислокации и перемещениях личного состава и техники российской армии. Полученную информацию она передавала в том числе с помощью своего племянника Виктора Мешнякова, используя один из мессенджеров. Их незаконные действия были пресечены сотрудниками правоохранительных органов. "Суд с учетом мнения государственного обвинителя признал Галку и Мешнякова виновными и назначил каждому наказание в виде 15 лет лишения свободы. Нонна Галка будет отбывать срок в исправительной колонии общего режима, Виктор Мешняков – в исправительной колонии строгого режима", - уточняется в релизе.

https://ria.ru/20241126/diplomat-1985797645.html

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происшествия, запорожская область, россия, ростовский областной суд, вооруженные силы украины