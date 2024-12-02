Рейтинг@Mail.ru
Bild: Шольц хочет узнать у Зеленского, на что готов пойти Киев ради мира - РИА Новости, 02.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:49 02.12.2024 (обновлено: 14:10 02.12.2024)
https://ria.ru/20241202/sholts-1986860739.html
Bild: Шольц хочет узнать у Зеленского, на что готов пойти Киев ради мира
Bild: Шольц хочет узнать у Зеленского, на что готов пойти Киев ради мира - РИА Новости, 02.12.2024
Bild: Шольц хочет узнать у Зеленского, на что готов пойти Киев ради мира
Канцлер Германии Олаф Шольц в ходе своего визита в Киев намерен узнать у Владимира Зеленского, на что тот и Украина готовы ради завершения конфликта в стране,... РИА Новости, 02.12.2024
2024-12-02T13:49
2024-12-02T14:10
в мире
россия
киев
украина
олаф шольц
владимир зеленский
владимир путин
bild
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/02/1986866406_0:82:3072:1810_1920x0_80_0_0_473c36b480c71a5319594c94e334d30e.jpg
БЕРЛИН, 2 дек - РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц в ходе своего визита в Киев намерен узнать у Владимира Зеленского, на что тот и Украина готовы ради завершения конфликта в стране, пишет издание Bild со ссылкой на инсайдеров в окружении немецкого политика. "Шольц хочет знать, на что готов пойти Зеленский. Его цель - в ходе конфиденциального диалога выяснить у президента Зеленского его оценку ситуации. На что он и его страна готовы", - пишет издание. По иформации Bild, поездка была запланирована задолго до раскола текущего правительства и намечена в промежуток времени между выборами в США и прихода к власти новой администрации американского президента. "За 83 дня до выборов в бундестаг Шольц, естественно, хочет дать четкий сигнал: Я - канцлер, я веду переговоры в мире", - сообщает таблоид. По его данным, Шольц на фоне обещаний Дональда Трампа начать переговоры о мирном урегулировании конфликта намерен вступиться за интересы Киева. Ранее Шольц прибыл с неанонсированным визитом в Киев, где глава немецкого кабмина намерен провести переговоры с Зеленским. Ранее президент России Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Российский лидер упомянул и отмену санкций против РФ. После террористического нападения ВСУ на Курскую область президент Путин также назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учётом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет.
https://ria.ru/20241202/sholts-1986825723.html
https://ria.ru/20241202/sholts-1986836986.html
россия
киев
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/02/1986866406_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_3c3ffe0b02fc334f7b00fa4f32e593a6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, киев, украина, олаф шольц, владимир зеленский, владимир путин, bild, нато, вооруженные силы украины
В мире, Россия, Киев, Украина, Олаф Шольц, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Bild, НАТО, Вооруженные силы Украины
Bild: Шольц хочет узнать у Зеленского, на что готов пойти Киев ради мира

Шольц хочет узнать, на что готов Зеленский ради завершения конфликта

© AP Photo / Efrem LukatskyКанцлер Германии Олаф Шольц во время визита в Киев. 2 декабря 2024
Канцлер Германии Олаф Шольц во время визита в Киев. 2 декабря 2024 - РИА Новости, 1920, 02.12.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Канцлер Германии Олаф Шольц во время визита в Киев. 2 декабря 2024
Читать ria.ru в
Дзен
БЕРЛИН, 2 дек - РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц в ходе своего визита в Киев намерен узнать у Владимира Зеленского, на что тот и Украина готовы ради завершения конфликта в стране, пишет издание Bild со ссылкой на инсайдеров в окружении немецкого политика.
"Шольц хочет знать, на что готов пойти Зеленский. Его цель - в ходе конфиденциального диалога выяснить у президента Зеленского его оценку ситуации. На что он и его страна готовы", - пишет издание.
Федеральный канцлер Олаф Шольц во время прибытия в Киев, 2 декабря 2024 года - РИА Новости, 1920, 02.12.2024
В Германии раскрыли тайную причину визита Шольца в Киев
Вчера, 11:40
По иформации Bild, поездка была запланирована задолго до раскола текущего правительства и намечена в промежуток времени между выборами в США и прихода к власти новой администрации американского президента.
"За 83 дня до выборов в бундестаг Шольц, естественно, хочет дать четкий сигнал: Я - канцлер, я веду переговоры в мире", - сообщает таблоид. По его данным, Шольц на фоне обещаний Дональда Трампа начать переговоры о мирном урегулировании конфликта намерен вступиться за интересы Киева.
Ранее Шольц прибыл с неанонсированным визитом в Киев, где глава немецкого кабмина намерен провести переговоры с Зеленским.
Ранее президент России Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Российский лидер упомянул и отмену санкций против РФ.
После террористического нападения ВСУ на Курскую область президент Путин также назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учётом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет.
Канцлер ФРГ Олаф Шольц во время отправления в Киев - РИА Новости, 1920, 02.12.2024
"Растущая опасность": решение Шольца по Украине вызвало гнев у немцев
Вчера, 12:26
 
В миреРоссияКиевУкраинаОлаф ШольцВладимир ЗеленскийВладимир ПутинBildНАТОВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала