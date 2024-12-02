https://ria.ru/20241202/sholts-1986860739.html

Bild: Шольц хочет узнать у Зеленского, на что готов пойти Киев ради мира

Bild: Шольц хочет узнать у Зеленского, на что готов пойти Киев ради мира - РИА Новости, 02.12.2024

Bild: Шольц хочет узнать у Зеленского, на что готов пойти Киев ради мира

Канцлер Германии Олаф Шольц в ходе своего визита в Киев намерен узнать у Владимира Зеленского, на что тот и Украина готовы ради завершения конфликта в стране,... РИА Новости, 02.12.2024

2024-12-02T13:49

2024-12-02T13:49

2024-12-02T14:10

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БЕРЛИН, 2 дек - РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц в ходе своего визита в Киев намерен узнать у Владимира Зеленского, на что тот и Украина готовы ради завершения конфликта в стране, пишет издание Bild со ссылкой на инсайдеров в окружении немецкого политика. "Шольц хочет знать, на что готов пойти Зеленский. Его цель - в ходе конфиденциального диалога выяснить у президента Зеленского его оценку ситуации. На что он и его страна готовы", - пишет издание. По иформации Bild, поездка была запланирована задолго до раскола текущего правительства и намечена в промежуток времени между выборами в США и прихода к власти новой администрации американского президента. "За 83 дня до выборов в бундестаг Шольц, естественно, хочет дать четкий сигнал: Я - канцлер, я веду переговоры в мире", - сообщает таблоид. По его данным, Шольц на фоне обещаний Дональда Трампа начать переговоры о мирном урегулировании конфликта намерен вступиться за интересы Киева. Ранее Шольц прибыл с неанонсированным визитом в Киев, где глава немецкого кабмина намерен провести переговоры с Зеленским. Ранее президент России Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Российский лидер упомянул и отмену санкций против РФ. После террористического нападения ВСУ на Курскую область президент Путин также назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учётом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет.

https://ria.ru/20241202/sholts-1986825723.html

https://ria.ru/20241202/sholts-1986836986.html

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