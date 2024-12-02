https://ria.ru/20241202/sanktsii-1986878007.html
Совет ЕС продлил действие режима санкций за нарушение прав человека
Совет ЕС продлил действие режима санкций за нарушение прав человека - РИА Новости, 02.12.2024
Совет ЕС продлил действие режима санкций за нарушение прав человека
Совет ЕС в понедельник продлил на год, до 8 декабря 2025 года действие режима санкций "за нарушения прав человека", в числе фигурантов которого находятся, в том РИА Новости, 02.12.2024
2024-12-02T14:48
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БРЮССЕЛЬ, 2 дек – РИА Новости. Совет ЕС в понедельник продлил на год, до 8 декабря 2025 года действие режима санкций "за нарушения прав человека", в числе фигурантов которого находятся, в том числе, граждане РФ, говорится в заявлении Совета. "Сегодня Совет принял решение продлить список лиц и организаций, подлежащих ограничительным мерам за серьезные нарушения и ущемления прав человека, еще на один год, до 8 декабря 2025 года", - говорится в документе. Глобальный режим санкций ЕС за серьезные нарушения в области прав человека был введен в действие 8 декабря 2020 года. Разработку режима в 2019 году инициировал глава евродипломатии Жозеп Боррель. Евросоюз 2 марта 2021 года впервые применил санкции в рамках этого нового режима против четырех граждан России. Затем список расширялся, в него дополнительно вошли фигуранты из Китая, России, Ливии, Южного Судана, Северной Кореи и других стран. В настоящее время в списках находятся 116 физлиц и 33 организации. Новый санкционный режим предусматривает ограничительные меры за нарушение основных свобод и прав человека, в том числе свободы совести, права на мирные собрания, а также за геноцид, пытки, торговлю людьми, сексуальное насилие. Он включает замораживание активов и экономических ресурсов на территории ЕС, принадлежащих лицам и организациям, ответственным за серьезное нарушение прав человека. Государства ЕС должны принимать необходимые меры для недопущения въезда или транзита через свою территорию физических лиц, внесенных в санкционный список. В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое продолжает усиливаться. Президент РФ Владимир Путин ранее отмечал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.
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россия, китай, ливия, жозеп боррель, владимир путин, евросоюз, в мире
Россия, Китай, Ливия, Жозеп Боррель, Владимир Путин, Евросоюз, В мире
Совет ЕС продлил действие режима санкций за нарушение прав человека
В ЕС продлили санкции за нарушение прав человека, среди фигурантов есть россияне
БРЮССЕЛЬ, 2 дек – РИА Новости. Совет ЕС в понедельник продлил на год, до 8 декабря 2025 года действие режима санкций "за нарушения прав человека", в числе фигурантов которого находятся, в том числе, граждане РФ, говорится в заявлении Совета.
"Сегодня Совет принял решение продлить список лиц и организаций, подлежащих ограничительным мерам за серьезные нарушения и ущемления прав человека, еще на один год, до 8 декабря 2025 года", - говорится в документе.
Глобальный режим санкций ЕС
за серьезные нарушения в области прав человека был введен в действие 8 декабря 2020 года. Разработку режима в 2019 году инициировал глава евродипломатии Жозеп Боррель
.
Евросоюз 2 марта 2021 года впервые применил санкции в рамках этого нового режима против четырех граждан России
. Затем список расширялся, в него дополнительно вошли фигуранты из Китая
, России, Ливии
, Южного Судана
, Северной Кореи и других стран. В настоящее время в списках находятся 116 физлиц и 33 организации.
Новый санкционный режим предусматривает ограничительные меры за нарушение основных свобод и прав человека, в том числе свободы совести, права на мирные собрания, а также за геноцид, пытки, торговлю людьми, сексуальное насилие. Он включает замораживание активов и экономических ресурсов на территории ЕС, принадлежащих лицам и организациям, ответственным за серьезное нарушение прав человека. Государства ЕС должны принимать необходимые меры для недопущения въезда или транзита через свою территорию физических лиц, внесенных в санкционный список.
В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое продолжает усиливаться. Президент РФ Владимир Путин
ранее отмечал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.