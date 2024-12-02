https://ria.ru/20241202/sanktsii-1986878007.html

Совет ЕС продлил действие режима санкций за нарушение прав человека

Совет ЕС продлил действие режима санкций за нарушение прав человека - РИА Новости, 02.12.2024

Совет ЕС продлил действие режима санкций за нарушение прав человека

Совет ЕС в понедельник продлил на год, до 8 декабря 2025 года действие режима санкций "за нарушения прав человека", в числе фигурантов которого находятся, в том РИА Новости, 02.12.2024

2024-12-02T14:48

2024-12-02T14:48

2024-12-02T14:48

россия

китай

ливия

жозеп боррель

владимир путин

евросоюз

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155615/17/1556151736_0:146:3121:1902_1920x0_80_0_0_5a581d66763f65b06b470c36e9dfcca7.jpg

БРЮССЕЛЬ, 2 дек – РИА Новости. Совет ЕС в понедельник продлил на год, до 8 декабря 2025 года действие режима санкций "за нарушения прав человека", в числе фигурантов которого находятся, в том числе, граждане РФ, говорится в заявлении Совета. "Сегодня Совет принял решение продлить список лиц и организаций, подлежащих ограничительным мерам за серьезные нарушения и ущемления прав человека, еще на один год, до 8 декабря 2025 года", - говорится в документе. Глобальный режим санкций ЕС за серьезные нарушения в области прав человека был введен в действие 8 декабря 2020 года. Разработку режима в 2019 году инициировал глава евродипломатии Жозеп Боррель. Евросоюз 2 марта 2021 года впервые применил санкции в рамках этого нового режима против четырех граждан России. Затем список расширялся, в него дополнительно вошли фигуранты из Китая, России, Ливии, Южного Судана, Северной Кореи и других стран. В настоящее время в списках находятся 116 физлиц и 33 организации. Новый санкционный режим предусматривает ограничительные меры за нарушение основных свобод и прав человека, в том числе свободы совести, права на мирные собрания, а также за геноцид, пытки, торговлю людьми, сексуальное насилие. Он включает замораживание активов и экономических ресурсов на территории ЕС, принадлежащих лицам и организациям, ответственным за серьезное нарушение прав человека. Государства ЕС должны принимать необходимые меры для недопущения въезда или транзита через свою территорию физических лиц, внесенных в санкционный список. В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое продолжает усиливаться. Президент РФ Владимир Путин ранее отмечал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.

https://ria.ru/20241201/sanktsii-1986737063.html

https://ria.ru/20241202/gruziya-1986812124.html

россия

китай

ливия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, китай, ливия, жозеп боррель, владимир путин, евросоюз, в мире