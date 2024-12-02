https://ria.ru/20241202/rumyniya-1986776674.html

Социал-демократы Румынии лидируют после обработки 20% протоколов

Социал-демократы Румынии лидируют после обработки 20% протоколов - РИА Новости, 02.12.2024

Социал-демократы Румынии лидируют после обработки 20% протоколов

Одна из правящих в Румынии Социал-демократическая партия сохраняет лидерство на выборах в парламент страны с более чем 24% голосов, свидетельствуют данные ЦИК... РИА Новости, 02.12.2024

2024-12-02T01:10

2024-12-02T01:10

2024-12-02T10:51

в мире

румыния

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/02/1986815237_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_b1763845a4d4b2f0267183691c4b36ff.jpg

КИШИНЕВ, 2 дек - РИА Новости. Одна из правящих в Румынии Социал-демократическая партия сохраняет лидерство на выборах в парламент страны с более чем 24% голосов, свидетельствуют данные ЦИК после обработки 20% протоколов с избирательных участков. В Румынии в воскресенье прошли парламентские выборы, жители страны выбирали членов палаты депутатов и членов сената на ближайшие четыре года. Данные ЦИК после обработки 20% протоколов показывают, что в обеих палатах лидирует Социал-демократическая партия. Партия набирает 24,35% в сенате и 23,69% - в палате депутатов. В сенат также проходят "Альянс за объединение румын" (AUR) с 17,89%, "Демократический союз венгров Румынии" (UDMR) с 14,61%, Национал-либеральная партия (НЛП) с 13,91%, "Союз спасения Румынии" (USR) с 7,13% и партия "Спасите Румынию S.O.S" (S.O.S RO) с 6,71%. В палату депутатов проходят также AUR c 17,36%, UDMR - с 14,48%, НЛП - с 13,5%, USR - с 7,08%, S.O.S RO - с 6,28% и Партия молодых людей (POT) - с 5,14%. На должность депутатов и сенаторов баллотируются около 10 тысяч человек, но пройдут в парламент лишь 456.

https://ria.ru/20241201/narusheniya-1986763018.html

https://ria.ru/20241124/rumyniya-1985479560.html

румыния

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, румыния