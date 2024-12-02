https://ria.ru/20241202/rumyniya-1986776674.html
Социал-демократы Румынии лидируют после обработки 20% протоколов
Социал-демократы Румынии лидируют после обработки 20% протоколов - РИА Новости, 02.12.2024
Социал-демократы Румынии лидируют после обработки 20% протоколов
Одна из правящих в Румынии Социал-демократическая партия сохраняет лидерство на выборах в парламент страны с более чем 24% голосов, свидетельствуют данные ЦИК... РИА Новости, 02.12.2024
2024-12-02T01:10
2024-12-02T01:10
2024-12-02T10:51
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КИШИНЕВ, 2 дек - РИА Новости. Одна из правящих в Румынии Социал-демократическая партия сохраняет лидерство на выборах в парламент страны с более чем 24% голосов, свидетельствуют данные ЦИК после обработки 20% протоколов с избирательных участков. В Румынии в воскресенье прошли парламентские выборы, жители страны выбирали членов палаты депутатов и членов сената на ближайшие четыре года. Данные ЦИК после обработки 20% протоколов показывают, что в обеих палатах лидирует Социал-демократическая партия. Партия набирает 24,35% в сенате и 23,69% - в палате депутатов. В сенат также проходят "Альянс за объединение румын" (AUR) с 17,89%, "Демократический союз венгров Румынии" (UDMR) с 14,61%, Национал-либеральная партия (НЛП) с 13,91%, "Союз спасения Румынии" (USR) с 7,13% и партия "Спасите Румынию S.O.S" (S.O.S RO) с 6,71%. В палату депутатов проходят также AUR c 17,36%, UDMR - с 14,48%, НЛП - с 13,5%, USR - с 7,08%, S.O.S RO - с 6,28% и Партия молодых людей (POT) - с 5,14%. На должность депутатов и сенаторов баллотируются около 10 тысяч человек, но пройдут в парламент лишь 456.
https://ria.ru/20241201/narusheniya-1986763018.html
https://ria.ru/20241124/rumyniya-1985479560.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, румыния
Социал-демократы Румынии лидируют после обработки 20% протоколов
Социал-демократическая партия лидирует на выборах в парламент с 24% голосов
КИШИНЕВ, 2 дек - РИА Новости. Одна из правящих в Румынии Социал-демократическая партия сохраняет лидерство на выборах в парламент страны с более чем 24% голосов, свидетельствуют данные ЦИК после обработки 20% протоколов с избирательных участков.
В Румынии
в воскресенье прошли парламентские выборы, жители страны выбирали членов палаты депутатов и членов сената на ближайшие четыре года.
Данные ЦИК после обработки 20% протоколов показывают, что в обеих палатах лидирует Социал-демократическая партия. Партия набирает 24,35% в сенате и 23,69% - в палате депутатов.
В сенат также проходят "Альянс за объединение румын" (AUR) с 17,89%, "Демократический союз венгров Румынии" (UDMR) с 14,61%, Национал-либеральная партия (НЛП) с 13,91%, "Союз спасения Румынии" (USR) с 7,13% и партия "Спасите Румынию S.O.S" (S.O.S RO) с 6,71%.
В палату депутатов проходят также AUR c 17,36%, UDMR - с 14,48%, НЛП - с 13,5%, USR - с 7,08%, S.O.S RO - с 6,28% и Партия молодых людей (POT) - с 5,14%.
На должность депутатов и сенаторов баллотируются около 10 тысяч человек, но пройдут в парламент лишь 456.