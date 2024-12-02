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Россия анализирует ситуацию в Сирии, заявил Песков - РИА Новости, 02.12.2024
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12:32 02.12.2024
https://ria.ru/20241202/rossija-1986838961.html
Россия анализирует ситуацию в Сирии, заявил Песков
Россия анализирует ситуацию в Сирии, заявил Песков - РИА Новости, 02.12.2024
Россия анализирует ситуацию в Сирии, заявил Песков
Россия анализирует ситуацию в Сирии, будет сформирована позиция относительно того, что нужно для стабилизации обстановки, заявил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 02.12.2024
2024-12-02T12:32
2024-12-02T12:32
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сирия
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Россия анализирует ситуацию в Сирии, будет сформирована позиция относительно того, что нужно для стабилизации обстановки, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "На соответствующих уровнях мы продолжаем наши контакты, анализируем ситуацию. Будет формироваться позиция относительно того, что нужно для стабилизации обстановки", - сказал Песков на брифинге, комментируя ситуацию в Сирии. Минобороны Сирии в минувший четверг заявляло, что правительственная армия вступила в бой с террористами, атаковавшими провинции Алеппо и Идлиб. Нарушив соглашение о деэскалации, группировки, входящие в террористическую организацию "Хайят Тахрир аш-Шам"* (прежнее название "Джебхат ан-Нусра"*, запрещенная в РФ террористическая организация), на широком фронте в провинциях Алеппо и Идлиб нанесли удары по деревням, населенным пунктам и военным позициям. По данным военного ведомства САР, армия отреагировала на атаку, в результате террористы понесли потери в живой силе и технике.*Запрещенная на территории РФ террористическая организация
https://ria.ru/20241129/siriya-1986578256.html
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в мире, россия, сирия, алеппо, дмитрий песков
В мире, Россия, Сирия, Алеппо, Дмитрий Песков
Россия анализирует ситуацию в Сирии, заявил Песков

Песков заявил, что Россия сформирует позицию по ситуации в Сирии

© AP Photo / Ghaith AlsayedДым на месте боев в Идлибе, Сирия
Дым на месте боев в Идлибе, Сирия - РИА Новости, 1920, 02.12.2024
© AP Photo / Ghaith Alsayed
Дым на месте боев в Идлибе, Сирия
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Россия анализирует ситуацию в Сирии, будет сформирована позиция относительно того, что нужно для стабилизации обстановки, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"На соответствующих уровнях мы продолжаем наши контакты, анализируем ситуацию. Будет формироваться позиция относительно того, что нужно для стабилизации обстановки", - сказал Песков на брифинге, комментируя ситуацию в Сирии.
Минобороны Сирии в минувший четверг заявляло, что правительственная армия вступила в бой с террористами, атаковавшими провинции Алеппо и Идлиб. Нарушив соглашение о деэскалации, группировки, входящие в террористическую организацию "Хайят Тахрир аш-Шам"* (прежнее название "Джебхат ан-Нусра"*, запрещенная в РФ террористическая организация), на широком фронте в провинциях Алеппо и Идлиб нанесли удары по деревням, населенным пунктам и военным позициям. По данным военного ведомства САР, армия отреагировала на атаку, в результате террористы понесли потери в живой силе и технике.
*Запрещенная на территории РФ террористическая организация
Дым на месте боев в провинции Идлиб - РИА Новости, 1920, 29.11.2024
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В миреРоссияСирияАлеппоДмитрий Песков
 
 
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