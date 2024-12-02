https://ria.ru/20241202/rossija-1986838961.html

Россия анализирует ситуацию в Сирии, заявил Песков

Россия анализирует ситуацию в Сирии, заявил Песков - РИА Новости, 02.12.2024

Россия анализирует ситуацию в Сирии, заявил Песков

Россия анализирует ситуацию в Сирии, будет сформирована позиция относительно того, что нужно для стабилизации обстановки, заявил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 02.12.2024

2024-12-02T12:32

2024-12-02T12:32

2024-12-02T12:32

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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Россия анализирует ситуацию в Сирии, будет сформирована позиция относительно того, что нужно для стабилизации обстановки, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "На соответствующих уровнях мы продолжаем наши контакты, анализируем ситуацию. Будет формироваться позиция относительно того, что нужно для стабилизации обстановки", - сказал Песков на брифинге, комментируя ситуацию в Сирии. Минобороны Сирии в минувший четверг заявляло, что правительственная армия вступила в бой с террористами, атаковавшими провинции Алеппо и Идлиб. Нарушив соглашение о деэскалации, группировки, входящие в террористическую организацию "Хайят Тахрир аш-Шам"* (прежнее название "Джебхат ан-Нусра"*, запрещенная в РФ террористическая организация), на широком фронте в провинциях Алеппо и Идлиб нанесли удары по деревням, населенным пунктам и военным позициям. По данным военного ведомства САР, армия отреагировала на атаку, в результате террористы понесли потери в живой силе и технике.*Запрещенная на территории РФ террористическая организация

https://ria.ru/20241129/siriya-1986578256.html

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в мире, россия, сирия, алеппо, дмитрий песков