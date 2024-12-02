https://ria.ru/20241202/pvo-1986789855.html

В Брянской области уничтожили еще два беспилотника

В Брянской области уничтожили еще два беспилотника - РИА Новости, 02.12.2024

В Брянской области уничтожили еще два беспилотника

Еще два беспилотника самолетного типа уничтожены силами ПВО в Брянской области, сообщил глава региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале. РИА Новости, 02.12.2024

2024-12-02T07:12

2024-12-02T07:12

2024-12-02T07:12

специальная военная операция на украине

брянская область

александр богомаз

министерство обороны рф (минобороны рф)

безопасность

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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Еще два беспилотника самолетного типа уничтожены силами ПВО в Брянской области, сообщил глава региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале. "Еще два вражеских БПЛА самолетного типа обнаружены и уничтожены силами ПВО министерства обороны РФ над Брянской областью", - написал он. Губернатор добавил, что пострадавших и разрушений нет. Накануне вечером Богомаз сообщал о двух сбитых беспилотниках на территории региона. Позднее, в ночь на понедельник, глава региона сообщил о еще двух сбитых вражеских БПЛА.

https://ria.ru/20241202/bespilotnik-1986779082.html

https://ria.ru/20241202/donetsk-1986789648.html

брянская область

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Дарья Буймова

брянская область, александр богомаз, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность