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В Брянской области уничтожили еще два беспилотника - РИА Новости, 02.12.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
07:12 02.12.2024
https://ria.ru/20241202/pvo-1986789855.html
В Брянской области уничтожили еще два беспилотника
В Брянской области уничтожили еще два беспилотника - РИА Новости, 02.12.2024
В Брянской области уничтожили еще два беспилотника
Еще два беспилотника самолетного типа уничтожены силами ПВО в Брянской области, сообщил глава региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале. РИА Новости, 02.12.2024
2024-12-02T07:12
2024-12-02T07:12
специальная военная операция на украине
брянская область
александр богомаз
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Еще два беспилотника самолетного типа уничтожены силами ПВО в Брянской области, сообщил глава региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале. "Еще два вражеских БПЛА самолетного типа обнаружены и уничтожены силами ПВО министерства обороны РФ над Брянской областью", - написал он. Губернатор добавил, что пострадавших и разрушений нет. Накануне вечером Богомаз сообщал о двух сбитых беспилотниках на территории региона. Позднее, в ночь на понедельник, глава региона сообщил о еще двух сбитых вражеских БПЛА.
https://ria.ru/20241202/bespilotnik-1986779082.html
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брянская область, александр богомаз, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Александр Богомаз, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
В Брянской области уничтожили еще два беспилотника

Богомаз: в Брянской области уничтожили еще два беспилотника самолетного типа

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкКомандный пункт в составе зенитной ракетной системы
Командный пункт в составе зенитной ракетной системы - РИА Новости, 1920, 02.12.2024
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Командный пункт в составе зенитной ракетной системы. Архивное фото
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Еще два беспилотника самолетного типа уничтожены силами ПВО в Брянской области, сообщил глава региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.
"Еще два вражеских БПЛА самолетного типа обнаружены и уничтожены силами ПВО министерства обороны РФ над Брянской областью", - написал он.
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В Брянской области уничтожили два беспилотника
Вчера, 02:21
Губернатор добавил, что пострадавших и разрушений нет.
Накануне вечером Богомаз сообщал о двух сбитых беспилотниках на территории региона. Позднее, в ночь на понедельник, глава региона сообщил о еще двух сбитых вражеских БПЛА.
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Специальная военная операция на УкраинеБрянская областьАлександр БогомазМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Безопасность
 
 
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