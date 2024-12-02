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Путин осудил климатический колониализм Запада - РИА Новости, 02.12.2024
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20:01 02.12.2024 (обновлено: 20:13 02.12.2024)
https://ria.ru/20241202/putin-1986956407.html
Путин осудил климатический колониализм Запада
Путин осудил климатический колониализм Запада - РИА Новости, 02.12.2024
Путин осудил климатический колониализм Запада
Президент России Владимир Путин указал на "климатический колониализм" Запада, навязывающего развивающимся странам технологии, которые те не могут себе... РИА Новости, 02.12.2024
2024-12-02T20:01
2024-12-02T20:13
в мире
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латинская америка
владимир путин
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НОВО-ОГАРЕВО, 2 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин указал на "климатический колониализм" Запада, навязывающего развивающимся странам технологии, которые те не могут себе позволить.Глава государства в понедельник встречается в Ново-Огарево с участниками Международного конгресса молодых ученых."Многие из них (представителей африканских стран и Латинской Америки - ред.) в этих страна говорят о том, что сейчас Запад внедряет идею так называемого "климатического колониализма". То есть навязывают этим странам такие технологии, дорогие технологии (в сфере снижения выбросов парниковых газов - ред.), которые они не могут себе позволить, не помогая им ничего делать. А в том числе навязывают и некоторые вещи, которые, в общем-то, не так уж и нужны для их внедрения", - сказал Путин на встрече с участниками Конгресса молодых ученых.
https://ria.ru/20241202/putin-1986943170.html
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в мире, россия, латинская америка, владимир путин
В мире, Россия, Латинская Америка, Владимир Путин
Путин осудил климатический колониализм Запада

Путин: Запад навязывает развивающимся странам не доступные им технологии

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 02.12.2024
© РИА Новости / POOL
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Владимир Путин. Архивное фото
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НОВО-ОГАРЕВО, 2 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин указал на "климатический колониализм" Запада, навязывающего развивающимся странам технологии, которые те не могут себе позволить.
Глава государства в понедельник встречается в Ново-Огарево с участниками Международного конгресса молодых ученых.
"Многие из них (представителей африканских стран и Латинской Америки - ред.) в этих страна говорят о том, что сейчас Запад внедряет идею так называемого "климатического колониализма". То есть навязывают этим странам такие технологии, дорогие технологии (в сфере снижения выбросов парниковых газов - ред.), которые они не могут себе позволить, не помогая им ничего делать. А в том числе навязывают и некоторые вещи, которые, в общем-то, не так уж и нужны для их внедрения", - сказал Путин на встрече с участниками Конгресса молодых ученых.
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