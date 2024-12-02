https://ria.ru/20241202/putin-1986953677.html

Путин поинтересовался зарплатами российских ученых

Путин поинтересовался зарплатами российских ученых - РИА Новости, 02.12.2024

Путин поинтересовался зарплатами российских ученых

Президент России Владимир Путин поинтересовался зарплатами российских ученых и подчеркнул, что материальная составляющая работы ученых важна при том, что самым... РИА Новости, 02.12.2024

2024-12-02T19:55

2024-12-02T19:55

2024-12-02T20:57

россия

владимир путин

общество

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НОВО-ОГАРЕВО, 2 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поинтересовался зарплатами российских ученых и подчеркнул, что материальная составляющая работы ученых важна при том, что самым главным является техническая база и престиж профессии в обществе.Глава государства в понедельник встречается в Ново-Огарево с участниками Международного конгресса молодых ученых. Во время беседы Путин поинтересовался, сколько они зарабатывают. Ректор Донбасского государственного технического университета Дмитрий Вишневский рассказал, что кандидаты наук и доценты в его университете зарабатывают от 50 тысяч рублей в месяц, а сам он имеет доход в 176 тысяч рублей. При этом в университете обучается 5,5 тысяч студентов, а преподают 284 человека.На вопрос президента о заработке ректор казанского университета "Иннополис" Александр Гасников пошутил, уточнив, нужно ли отвечать на этот вопрос честно. Он поделился, что зарабатывает 490 тысяч рублей в месяц, но предлагали один миллион, и он отказался. "Зарплата - одна из важнейших составляющих для того, чтобы стимулировать молодых людей идти и в науку, и в образование. Но это не главное, конечно. Главное - это база, важное - это лаборатория, оборудование, общественный престиж в обществе. Вот это все главное для людей, которые мозгами живут, а не желудком. Но материальная составляющая - очень важная вещь. И жилье, и уровень заработной платы. Поэтому над этим надо работать. И мы обязательно будем это делать", - ответил Путин в ответ на возражение Вишневского о том, что деньги - это не главное.Конгресс молодых ученых проводился с 27 по 29 ноября на федеральной территории Сириус в рамках Десятилетия науки и технологий, объявленного указом президента РФ. В 2024 году конгресс собрал 7 тысяч участников из 40 стран.РИА Новости выступило официальным фотохост-агентством и информационным партнером Конгресса молодых ученых.

https://ria.ru/20241005/kravtsov-1976498773.html

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россия, владимир путин, общество