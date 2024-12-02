https://ria.ru/20241202/putin-1986948269.html

Путин пообещал работать над повышением зарплат педагогов в новых регионах

Путин пообещал работать над повышением зарплат педагогов в новых регионах - РИА Новости, 02.12.2024

Путин пообещал работать над повышением зарплат педагогов в новых регионах

Президент России Владимир Путин пообещал делать все, чтобы уровень зарплат педагогов в новых регионах РФ достиг среднероссийского уровня, а по отдельным... РИА Новости, 02.12.2024

2024-12-02T19:11

2024-12-02T19:11

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НОВО-ОГАРЕВО, 2 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пообещал делать все, чтобы уровень зарплат педагогов в новых регионах РФ достиг среднероссийского уровня, а по отдельным направлениям и превысил его.Глава государства в понедельник встречается в Ново-Огарево с участниками Международного конгресса молодых ученых."Мы будем всё делать для того, чтобы всё то, чем вы занимаетесь, а вы занимаетесь одним из важнейших направлений для будущего страны - для образования, для науки, для экономики, для промышленности, сельского хозяйства, это подготовка специалистов. Будем делать, чтобы это (зарплата - ред.) не только достигло среднероссийского уровня, а чтобы это по известному направлению было и выше", - сказал Путин на встрече с участниками Конгресса молодых ученых, обращаясь к ректору Донбасского государственного технического университета.Президент подчеркнул, что материальная составляющая, включая жильё и уровень заработной платы, очень важная вещь.Он добавил, что в Донбассе сейчас совершаются первые шаги по возрождению науки и образования.

https://ria.ru/20241202/putin-1986942223.html

https://ria.ru/20241202/tekhnologii-1986932817.html

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херсонская область

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донецкая народная республика

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Путин о зарплатах педагогов Путин о зарплатах педагогов 2024-12-02T19:11 true PT1M21S

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общество, россия, владимир путин, херсонская область , запорожская область, донецкая народная республика, луганская народная республика, донбасс