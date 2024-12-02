https://ria.ru/20241202/putin-1986948269.html
Путин пообещал работать над повышением зарплат педагогов в новых регионах
Путин пообещал работать над повышением зарплат педагогов в новых регионах - РИА Новости, 02.12.2024
Путин пообещал работать над повышением зарплат педагогов в новых регионах
Президент России Владимир Путин пообещал делать все, чтобы уровень зарплат педагогов в новых регионах РФ достиг среднероссийского уровня, а по отдельным... РИА Новости, 02.12.2024
2024-12-02T19:11
2024-12-02T19:11
2024-12-02T20:44
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НОВО-ОГАРЕВО, 2 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пообещал делать все, чтобы уровень зарплат педагогов в новых регионах РФ достиг среднероссийского уровня, а по отдельным направлениям и превысил его.Глава государства в понедельник встречается в Ново-Огарево с участниками Международного конгресса молодых ученых."Мы будем всё делать для того, чтобы всё то, чем вы занимаетесь, а вы занимаетесь одним из важнейших направлений для будущего страны - для образования, для науки, для экономики, для промышленности, сельского хозяйства, это подготовка специалистов. Будем делать, чтобы это (зарплата - ред.) не только достигло среднероссийского уровня, а чтобы это по известному направлению было и выше", - сказал Путин на встрече с участниками Конгресса молодых ученых, обращаясь к ректору Донбасского государственного технического университета.Президент подчеркнул, что материальная составляющая, включая жильё и уровень заработной платы, очень важная вещь.Он добавил, что в Донбассе сейчас совершаются первые шаги по возрождению науки и образования.
https://ria.ru/20241202/putin-1986942223.html
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Путин о зарплатах педагогов
Путин о зарплатах педагогов
2024-12-02T19:11
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общество, россия, владимир путин, херсонская область , запорожская область, донецкая народная республика, луганская народная республика, донбасс
Общество, Россия, Владимир Путин, Херсонская область , Запорожская область, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Донбасс
Путин пообещал работать над повышением зарплат педагогов в новых регионах
Путин пообещал повышать зарплаты педагогов в новых регионах до общероссийских