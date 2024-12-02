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Путин предложил наладить сотрудничество ученых с компаниями в Арктике - РИА Новости, 02.12.2024
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18:46 02.12.2024 (обновлено: 18:52 02.12.2024)
https://ria.ru/20241202/putin-1986944233.html
Путин предложил наладить сотрудничество ученых с компаниями в Арктике
Путин предложил наладить сотрудничество ученых с компаниями в Арктике - РИА Новости, 02.12.2024
Путин предложил наладить сотрудничество ученых с компаниями в Арктике
Президент России Владимир Путин предложил наладить сотрудничество ученых с российскими компаниями, которые уже работают или планируют работать в Арктике. РИА Новости, 02.12.2024
2024-12-02T18:46
2024-12-02T18:52
общество
арктика
россия
владимир путин
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НОВО-ОГАРЕВО, 2 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил наладить сотрудничество ученых с российскими компаниями, которые уже работают или планируют работать в Арктике."Вполне можно наладить такое предметное ваше сотрудничество с нашими компаниями крупными, которые работают или планируют работать в Арктике. Есть же те, которые уже работают, а есть те, кто планирует начать там работу по разработке недр. И они будут в этом заинтересованы, ну и ваш чисто научный интерес может быть поддержан финансово и так далее", - сказал Путин во время встречи с участниками Конгресса молодых ученыхКонгресс молодых ученых проводился с 27 по 29 ноября на федеральной территории Сириус в рамках Десятилетия науки и технологий, объявленного указом президента РФ. В 2024 году конгресс собрал 7 тысяч участников из 40 стран.РИА Новости выступило официальным фотохост-агентством и информационным партнером Конгресса молодых ученых.
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общество, арктика, россия, владимир путин
Общество, Арктика, Россия, Владимир Путин
Путин предложил наладить сотрудничество ученых с компаниями в Арктике

Путин предложил наладить сотрудничество российских компаний в Арктике с учеными

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 02.12.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Владимир Путин. Архивное фото
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НОВО-ОГАРЕВО, 2 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил наладить сотрудничество ученых с российскими компаниями, которые уже работают или планируют работать в Арктике.
"Вполне можно наладить такое предметное ваше сотрудничество с нашими компаниями крупными, которые работают или планируют работать в Арктике. Есть же те, которые уже работают, а есть те, кто планирует начать там работу по разработке недр. И они будут в этом заинтересованы, ну и ваш чисто научный интерес может быть поддержан финансово и так далее", - сказал Путин во время встречи с участниками Конгресса молодых ученых
Конгресс молодых ученых проводился с 27 по 29 ноября на федеральной территории Сириус в рамках Десятилетия науки и технологий, объявленного указом президента РФ. В 2024 году конгресс собрал 7 тысяч участников из 40 стран.
РИА Новости выступило официальным фотохост-агентством и информационным партнером Конгресса молодых ученых.
Президент РФ Владимир Путин на встрече с молодыми учеными - РИА Новости, 1920, 02.12.2024
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