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Путин предложил наладить сотрудничество ученых с компаниями в Арктике
Путин предложил наладить сотрудничество ученых с компаниями в Арктике - РИА Новости, 02.12.2024
Путин предложил наладить сотрудничество ученых с компаниями в Арктике
Президент России Владимир Путин предложил наладить сотрудничество ученых с российскими компаниями, которые уже работают или планируют работать в Арктике. РИА Новости, 02.12.2024
2024-12-02T18:46
2024-12-02T18:46
2024-12-02T18:52
общество
арктика
россия
владимир путин
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НОВО-ОГАРЕВО, 2 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил наладить сотрудничество ученых с российскими компаниями, которые уже работают или планируют работать в Арктике."Вполне можно наладить такое предметное ваше сотрудничество с нашими компаниями крупными, которые работают или планируют работать в Арктике. Есть же те, которые уже работают, а есть те, кто планирует начать там работу по разработке недр. И они будут в этом заинтересованы, ну и ваш чисто научный интерес может быть поддержан финансово и так далее", - сказал Путин во время встречи с участниками Конгресса молодых ученыхКонгресс молодых ученых проводился с 27 по 29 ноября на федеральной территории Сириус в рамках Десятилетия науки и технологий, объявленного указом президента РФ. В 2024 году конгресс собрал 7 тысяч участников из 40 стран.РИА Новости выступило официальным фотохост-агентством и информационным партнером Конгресса молодых ученых.
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общество, арктика, россия, владимир путин
Общество, Арктика, Россия, Владимир Путин
Путин предложил наладить сотрудничество ученых с компаниями в Арктике
Путин предложил наладить сотрудничество российских компаний в Арктике с учеными