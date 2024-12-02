https://ria.ru/20241202/putin-1986943170.html

Путин пошутил про выборы в Румынии

Путин пошутил про выборы в Румынии - РИА Новости, 02.12.2024

Путин пошутил про выборы в Румынии

Президент России Владимир Путин пошутил про выборы в Румынии, отметив, что "кандидат не понравился, решили пересчитать голоса". РИА Новости, 02.12.2024

2024-12-02T18:41

2024-12-02T18:41

2024-12-02T21:34

в мире

румыния

россия

америка

владимир путин

tiktok

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/02/1986945106_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_69e1623528f58520189ff9db7b357c5a.jpg

НОВО-ОГАРЕВО, 2 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пошутил про выборы в Румынии, отметив, что "кандидат не понравился, решили пересчитать голоса".Глава государства в понедельник встречается в Ново-Огарево с участниками Международного конгресса молодых ученых."В Румынии проходит (второй тур выборов - ред.)... Один кандидат не понравился власти, решили пересчитать голоса", - пошутил Путин на встрече с молодыми учеными.В четверг Конституционный суд Румынии начал рассматривать ходатайство об отмене первого тура президентских выборов, поданное председателем Национальной консервативной партии Кристианом Терхешем, который на выборах занял 9-е место. Терхеш жалуется на "предвыборную пропаганду" в пользу Елены Ласкони, поскольку ряд политиков призывал живущих в Америке румын голосовать за нее. Он также уверяет, что существовала серия ботов, которые постоянно призывали людей пойти на избирательные участки и проголосовать за определенного кандидата как до голосования, так и в день голосования. КС сначала перенес рассмотрение заседания на пятницу, потребовав пересчитать все голоса избирателей, а затем отложил вынесение решения до понедельника.В Румынии 24 ноября прошли президентские выборы, они проводятся раз в пять лет. По итогам первого тура первое место занял независимый кандидат Кэлин Джеорджеску с 22,94% голосов, который проводил кампанию в TikTok. У лидера оппозиционной партии "Союз спасения Румынии" Елены Ласкони, которая поддерживает партнерство с НАТО и США, 19,18% голосов. Второй тур выборов пройдет 8 декабря.

https://ria.ru/20241202/tekhnologii-1986932817.html

https://ria.ru/20241202/rumyniya-1986792710.html

румыния

россия

америка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Путин про выборы в Румынии Путин про выборы в Румынии. 2024-12-02T18:41 true PT0M13S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, румыния, россия, америка, владимир путин, tiktok, нато