https://ria.ru/20241202/putin-1986930642.html

Наука призвана объединять людей разных взглядов, заявил Путин

Наука призвана объединять людей разных взглядов, заявил Путин - РИА Новости, 02.12.2024

Наука призвана объединять людей разных взглядов, заявил Путин

Наука, образование и искусство призваны объединять людей разных взглядов и быть фундаментом для развития всего человечества, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 02.12.2024

2024-12-02T18:03

2024-12-02T18:03

2024-12-02T18:54

общество

россия

владимир путин

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НОВО-ОГАРЕВО, 2 дек - РИА Новости. Наука, образование и искусство призваны объединять людей разных взглядов и быть фундаментом для развития всего человечества, заявил президент РФ Владимир Путин.Глава государства в понедельник встречается в Ново-Огарево с участниками Международного конгресса молодых ученых."Наука, это так же как образование, так же как искусство призваны объединять людей самых разных национальностей, взглядов, вероисповеданий и так далее, и быть таким фундаментом, призвана быть фундаментом для общего развития и движения всего человечества вперед, потому что именно наука создает условия для прогресса", - сказал Путин в ходе встречи с молодыми учеными.

https://ria.ru/20241202/putin-1986930843.html

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Путин: наука призвана быть фундаментом для развития и движения человечества вперед Кремль публикует кадры встречи Путина с участниками Международного конгресса молодых ученых. 2024-12-02T18:03 true PT0M46S

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общество, россия, владимир путин