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Путин проведет международный телефонный разговор, заявил Песков - РИА Новости, 02.12.2024
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12:30 02.12.2024 (обновлено: 12:43 02.12.2024)
https://ria.ru/20241202/putin-1986838208.html
Путин проведет международный телефонный разговор, заявил Песков
Путин проведет международный телефонный разговор, заявил Песков - РИА Новости, 02.12.2024
Путин проведет международный телефонный разговор, заявил Песков
Президент России Владимир Путин в понедельник проведет международный телефонный разговор, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 02.12.2024
2024-12-02T12:30
2024-12-02T12:43
владимир путин
политика
россия
дмитрий песков
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в понедельник проведет международный телефонный разговор, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Путин работает в Ново-Огарево. У него в середине дня ожидается международный телефонный разговор. Мы будем вас информировать", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20241202/putin-1986811677.html
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владимир путин, политика, россия, дмитрий песков
Владимир Путин, Политика, Россия, Дмитрий Песков
Путин проведет международный телефонный разговор, заявил Песков

Песков рассказал, что Путин в понедельник проведет международный разговор

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 02.12.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в понедельник проведет международный телефонный разговор, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Путин работает в Ново-Огарево. У него в середине дня ожидается международный телефонный разговор. Мы будем вас информировать", - сказал Песков журналистам.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 02.12.2024
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