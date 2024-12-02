https://ria.ru/20241202/putin-1986838208.html

Путин проведет международный телефонный разговор, заявил Песков

Путин проведет международный телефонный разговор, заявил Песков - РИА Новости, 02.12.2024

Путин проведет международный телефонный разговор, заявил Песков

Президент России Владимир Путин в понедельник проведет международный телефонный разговор, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 02.12.2024

2024-12-02T12:30

2024-12-02T12:30

2024-12-02T12:43

владимир путин

политика

россия

дмитрий песков

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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в понедельник проведет международный телефонный разговор, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Путин работает в Ново-Огарево. У него в середине дня ожидается международный телефонный разговор. Мы будем вас информировать", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20241202/putin-1986811677.html

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владимир путин, политика, россия, дмитрий песков