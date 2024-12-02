https://ria.ru/20241202/proverka-1986916848.html

В Самарской области проведут проверку после массовой драки подростков

В Самарской области проведут проверку после массовой драки подростков - РИА Новости, 02.12.2024

В Самарской области проведут проверку после массовой драки подростков

Полиция организовала проверку по факту массового конфликта подростков в городе Новокуйбышевске в Самарской области. РИА Новости, 02.12.2024

2024-12-02T17:11

2024-12-02T17:11

2024-12-02T17:18

происшествия

новокуйбышевск

самарская область

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

россия

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САМАРА, 2 дек - РИА Новости. Полиция организовала проверку по факту массового конфликта подростков в городе Новокуйбышевске в Самарской области. Ранее местные Telegram-каналы разместили видеоролики, на которых запечатлена массовая драка подростков на улице Суворова в Новокуйбышевске. Причины конфликта не уточняются. "В дежурную часть отдела МВД России по городу Новокуйбышевску поступило сообщение о конфликте неизвестных лиц на улице Суворова. На место происшествия незамедлительно выехали сотрудники полиции, установили и опросили очевидцев произошедшего и провели другие оперативные мероприятия. В настоящее время полицейскими по данному факту проводится проверка", - сообщили журналистам в пресс-службе регионального ГУМВД России. Полиция устанавливает все обстоятельства инцидента. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

https://ria.ru/20241202/noginsk-1986910009.html

новокуйбышевск

самарская область

россия

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происшествия, новокуйбышевск, самарская область, министерство внутренних дел рф (мвд россии), россия