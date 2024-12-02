https://ria.ru/20241202/prokuratura-1986905539.html

В Уфе проведут проверку после того, как педагог кинула учебник в школьницу

В Уфе проведут проверку после того, как педагог кинула учебник в школьницу - РИА Новости, 02.12.2024

В Уфе проведут проверку после того, как педагог кинула учебник в школьницу

Прокуратура начала проверку информации о травмировании в Уфе восьмиклассницы, в которую обидевшаяся на смех учительница якобы бросила учебник. РИА Новости, 02.12.2024

2024-12-02T16:30

2024-12-02T16:30

2024-12-02T16:42

происшествия

уфа

калининский район

https://cdnn21.img.ria.ru/images/33559/72/335597292_0:267:1500:1111_1920x0_80_0_0_87e73b4ac0d52b233db11f37f3c83265.jpg

ПЕРМЬ, 2 дек - РИА Новости. Прокуратура начала проверку информации о травмировании в Уфе восьмиклассницы, в которую обидевшаяся на смех учительница якобы бросила учебник. Ранее в местных пабликах в соцсетях появилась информация, что в одной из школ Уфы учительница обиделась на школьницу за смех и кинула в ее сторону учебник, попав девочке в челюсть. По данным пресс-службы прокуратуры Башкирии, сотрудники ведомства при мониторинге сети интернет обнаружили публикацию о "применении учительницей недопустимых методов воспитания по отношению к учащейся 8-го класса". "Прокуратура проводит проверку информации о получении ученицей травмы в школе", - говорится в сообщении. Уточняется, что подразделение надзорного ведомства Калининского района проверит в школе соблюдение законодательства об образовании, в том числе "в части безопасного пребывания детей в учебном учреждении", и оценит действия педагога.В ситуации также разбираются следователи. Доследственная проверка организована следственным отделом по Калининскому району Уфы регионального управления СК РФ.

https://ria.ru/20241114/uchitel-1983819294.html

https://ria.ru/20241120/most-1984911037.html

уфа

калининский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, уфа, калининский район