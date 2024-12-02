Рейтинг@Mail.ru
В Уфе проведут проверку после того, как педагог кинула учебник в школьницу - РИА Новости, 02.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:30 02.12.2024 (обновлено: 16:42 02.12.2024)
https://ria.ru/20241202/prokuratura-1986905539.html
В Уфе проведут проверку после того, как педагог кинула учебник в школьницу
В Уфе проведут проверку после того, как педагог кинула учебник в школьницу - РИА Новости, 02.12.2024
В Уфе проведут проверку после того, как педагог кинула учебник в школьницу
Прокуратура начала проверку информации о травмировании в Уфе восьмиклассницы, в которую обидевшаяся на смех учительница якобы бросила учебник. РИА Новости, 02.12.2024
2024-12-02T16:30
2024-12-02T16:42
происшествия
уфа
калининский район
https://cdnn21.img.ria.ru/images/33559/72/335597292_0:267:1500:1111_1920x0_80_0_0_87e73b4ac0d52b233db11f37f3c83265.jpg
ПЕРМЬ, 2 дек - РИА Новости. Прокуратура начала проверку информации о травмировании в Уфе восьмиклассницы, в которую обидевшаяся на смех учительница якобы бросила учебник. Ранее в местных пабликах в соцсетях появилась информация, что в одной из школ Уфы учительница обиделась на школьницу за смех и кинула в ее сторону учебник, попав девочке в челюсть. По данным пресс-службы прокуратуры Башкирии, сотрудники ведомства при мониторинге сети интернет обнаружили публикацию о "применении учительницей недопустимых методов воспитания по отношению к учащейся 8-го класса". "Прокуратура проводит проверку информации о получении ученицей травмы в школе", - говорится в сообщении. Уточняется, что подразделение надзорного ведомства Калининского района проверит в школе соблюдение законодательства об образовании, в том числе "в части безопасного пребывания детей в учебном учреждении", и оценит действия педагога.В ситуации также разбираются следователи. Доследственная проверка организована следственным отделом по Калининскому району Уфы регионального управления СК РФ.
https://ria.ru/20241114/uchitel-1983819294.html
https://ria.ru/20241120/most-1984911037.html
уфа
калининский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/33559/72/335597292_0:126:1500:1251_1920x0_80_0_0_8b745ea5b879378e1b9598527514975e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, уфа, калининский район
Происшествия, Уфа, Калининский район
В Уфе проведут проверку после того, как педагог кинула учебник в школьницу

В Уфе проверят данные о травме школьницы, в которую учительница кинула учебник

© РИА НовостиПрокуратура
Прокуратура - РИА Новости, 1920, 02.12.2024
© РИА Новости
Прокуратура. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ПЕРМЬ, 2 дек - РИА Новости. Прокуратура начала проверку информации о травмировании в Уфе восьмиклассницы, в которую обидевшаяся на смех учительница якобы бросила учебник.
Ранее в местных пабликах в соцсетях появилась информация, что в одной из школ Уфы учительница обиделась на школьницу за смех и кинула в ее сторону учебник, попав девочке в челюсть.
Машина Прокуратуры РФ у здания Следственного комитета (СКП) - РИА Новости, 1920, 02.12.2024
В Калининграде проверят сообщения об учителе, столкнувшем ученика со стула
14 ноября, 18:41
По данным пресс-службы прокуратуры Башкирии, сотрудники ведомства при мониторинге сети интернет обнаружили публикацию о "применении учительницей недопустимых методов воспитания по отношению к учащейся 8-го класса". "Прокуратура проводит проверку информации о получении ученицей травмы в школе", - говорится в сообщении.
Уточняется, что подразделение надзорного ведомства Калининского района проверит в школе соблюдение законодательства об образовании, в том числе "в части безопасного пребывания детей в учебном учреждении", и оценит действия педагога.
В ситуации также разбираются следователи. Доследственная проверка организована следственным отделом по Калининскому району Уфы регионального управления СК РФ.
Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда - РИА Новости, 1920, 20.11.2024
В Екатеринбурге учителя осудили за оправдание теракта на Крымском мосту
20 ноября, 20:59
 
ПроисшествияУфаКалининский район
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала