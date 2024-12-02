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Правительство поддержало проект о допотпуске для ветеранов боевых действий
Правительство поддержало проект о допотпуске для ветеранов боевых действий - РИА Новости, 02.12.2024
Правительство поддержало проект о допотпуске для ветеранов боевых действий
Правительство РФ поддержало законопроект о предоставлении дополнительного отпуска - 15 суток сотрудникам органов внутренних дел из числа ветеранов боевых... РИА Новости, 02.12.2024
2024-12-02T22:20
2024-12-02T22:20
2024-12-02T22:20
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Правительство РФ поддержало законопроект о предоставлении дополнительного отпуска - 15 суток сотрудникам органов внутренних дел из числа ветеранов боевых действий, следует из проекта отзыва кабмина, документ есть в распоряжении РИА Новости. "Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект при условии его доработки с учетом указанных замечаний", - сказано в документе. В нем отмечается, что законопроектом не определены периодичность предоставления сотрудникам-ветеранам предлагаемого вида отпуска и вопрос сохранения им денежного довольствия на этот период. "Необходимо также учесть, что согласно части 1 статьи 56 Федерального закона сотрудникам органов внутренних дел РФ наряду с основным, дополнительными и каникулярным отпусками, а также с отпусками по личным обстоятельствам и по окончании образовательной организации высшего образования МВД России с сохранением денежного довольствия предоставляются и другие виды отпусков в случае, если их оплата предусмотрена законодательством РФ", - добавили в кабмине.
https://ria.ru/20241122/pravitelstvo-1985143986.html
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общество, россия
Правительство поддержало проект о допотпуске для ветеранов боевых действий
Правительство поддержало проект об отпуске полицейским-ветеранам боевых действий
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Правительство РФ поддержало законопроект о предоставлении дополнительного отпуска - 15 суток сотрудникам органов внутренних дел из числа ветеранов боевых действий, следует из проекта отзыва кабмина, документ есть в распоряжении РИА Новости.
"Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект при условии его доработки с учетом указанных замечаний", - сказано в документе.
В нем отмечается, что законопроектом не определены периодичность предоставления сотрудникам-ветеранам предлагаемого вида отпуска и вопрос сохранения им денежного довольствия на этот период.
"Необходимо также учесть, что согласно части 1 статьи 56 Федерального закона сотрудникам органов внутренних дел РФ
наряду с основным, дополнительными и каникулярным отпусками, а также с отпусками по личным обстоятельствам и по окончании образовательной организации высшего образования МВД России с сохранением денежного довольствия предоставляются и другие виды отпусков в случае, если их оплата предусмотрена законодательством РФ", - добавили в кабмине.